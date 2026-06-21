Tre isole in un unico resort: il microcosmo del Sun Siyam Olhuveli alle Maldive

Dopo aver raccontato come al Sun Siyam Pasikudah in Sri Lanka l'alta ospitalità possa trasformarsi in un motore di riscatto e sostegno per le popolazioni locali nel cuore del subcontinente indiano, il viaggio alla scoperta del turismo consapevole ci porta a esplorare un altro tassello dello stesso mosaico, il Sun Siyam Olhuveli parte anch'esso del Gruppo Sun Siyam Resorts. Dall'alto, le Maldive sembrano una manciata di monete d'oro e turchese scagliate nell'Oceano Indiano. Ma è solo quando si posano i piedi sulla sabbia candida dell'atollo di Malé Sud che si comprende come questo paradiso fragile non sia un semplice fondale da cartolina, bensì un organismo vivente che chiede rispetto, protezione e cura.

La spettacolare idografia del Sun Siyam Olhuveli nell'atollo di Malé Sud: un ecosistema fragile e interconnesso di tre isole tropicali sospese sulla barriera corallina

La spettacolare idografia del Sun Siyam Olhuveli nell'atollo di Malé Sud: un ecosistema fragile e interconnesso di tre isole tropicali sospese sulla barriera corallina

In un mercato turistico spesso dominato da grandi catene internazionali, esiste una realtà che rivendica con orgoglio le proprie radici: il Gruppo Sun Siyam Resorts, una firma 100% maldiviana fondata nel 1990 dall'On. Ahmed Siyam Mohamed. Sotto il messaggio centrale di brand “The Home of the Maldivian Spirit”, introdotto in occasione dei 35 anni di attività, il gruppo ha trasformato il concetto di vacanza in un manifesto di narrazione del territorio e sostenibilità ambientale attraverso la piattaforma Sun Siyam Cares.

L'On. Ahmed Siyam Mohamed, presidente e amministratore delegato del Sun Siyam Group

L'On. Ahmed Siyam Mohamed, presidente e amministratore delegato del Sun Siyam Group

Un esempio tangibile di questa filosofia è appunto il Sun Siyam Olhuveli, un affascinante microcosmo composto da tre isole tropicali interconnesse da spettacolari pontili sospesi sull'acqua: Main Island, Dream Island (entrambe anime 4 stelle superior della linea Lifestyle) e l'esclusiva Romance Island, un rifugio 5 stelle interamente "adults-only" progettato per la privacy e l'intimità delle coppie.

Come arrivare sull'arcipelago Il viaggio dall'Italia comincia atterrando all'Aeroporto Internazionale di Velana, a Malé. Da qui, la posizione strategica del Sun Siyam Olhuveli nell'atollo di Malé Sud offre due comode alternative per il trasferimento, prenotabili direttamente tramite il resort: In motoscafo veloce (circa 45 minuti): È la soluzione più fluida ed economica. Evita i tempi di attesa per i voli interni e permette di essere coccolati fin dallo sbarco in aeroporto (dove lo staff accoglie gli ospiti nella lounge dedicata con ventagli intrecciati e rinfreschi), ottimizzando i tempi del press tour per trovarsi subito con i piedi sulla sabbia.

È la soluzione più fluida ed economica. Evita i tempi di attesa per i voli interni e permette di essere coccolati fin dallo sbarco in aeroporto (dove lo staff accoglie gli ospiti nella lounge dedicata con ventagli intrecciati e rinfreschi), ottimizzando i tempi del press tour per trovarsi subito con i piedi sulla sabbia. In idrovolante (circa 20 minuti): Per chi non vuole rinunciare all'emozione iconica del volo panoramico sopra gli atolli, il resort organizza su richiesta il trasferimento charter in idrovolante. Un'esperienza visiva spettacolare per fotografare la barriera corallina dall'alto prima dell'arrivo sui pontili del resort.

Come arrivare sull'arcipelagoIl viaggio dall'Italia comincia atterrando all'Aeroporto Internazionale di Velana, a Malé. Da qui, la posizione strategica del Sun Siyam Olhuveli nell'atollo di Malé Sud offre due comode alternative per il trasferimento, prenotabili direttamente tramite il resort:In motoscafo veloce (circa 45 minuti): È la soluzione più fluida ed economica. Evita i tempi di attesa per i voli interni e permette di essere coccolati fin dallo sbarco in aeroporto (dove lo staff accoglie gli ospiti nella lounge dedicata con ventagli intrecciati e rinfreschi), ottimizzando i tempi del press tour per trovarsi subito con i piedi sulla sabbia.In idrovolante (circa 20 minuti): Per chi non vuole rinunciare all'emozione iconica del volo panoramico sopra gli atolli, il resort organizza su richiesta il trasferimento charter in idrovolante. Un'esperienza visiva spettacolare per fotografare la barriera corallina dall'alto prima dell'arrivo sui pontili del resort.

Il "Wow Welcome": il battito dell'isola fin dal primo istante

L'esperienza antropologica e il legame profondo con il territorio non attendono le chiavi della stanza, ma investono il viaggiatore appena sbarcato dal motoscafo (dopo 45 minuti di navigazione dall'aeroporto di Malé). Il consueto e freddo check-in burocratico è stato qui completamente abolito per fare spazio al rituale iconico del Wow Welcome. Gli ospiti vengono accolti da una cerimonia multisensoriale che fonde la sincera e calorosa accoglienza delle origini con il lusso informale. Il benvenuto è scandito dalla melodia ipnotica ed evocativa della grande conchiglia suonata a fiato dai membri maldiviani dello staff, vestiti nei tradizionali abiti locali, che accompagnano i viaggiatori direttamente alla Bar-Ception tra canti di festa e rigeneranti cocktail tropicali. Un benvenuto che sa di famiglia e che introduce immediatamente la filosofia del vivere l'isola a piedi nudi.

Il mosaico delle dimore: 370 ville tra spiagge bianche e lagune turchesi

L'architettura del Sun Siyam Olhuveli rispetta la geografia naturale dell'atollo, offrendo 370 sistemazioni eleganti suddivise in una dozzina di categorie distinte, capaci di accogliere sia la coppia in cerca di isolamento sia i gruppi familiari più numerosi:

Sulla Main Island

La tradizione incontra il comfort nei Beach Pavilion fronte spiaggia e nelle spaziose Grand Beach Villa con i loro iconici bagni maldiviani all'aperto circondati dal verde . È proprio in questo distretto dell'isola che si concentrano le grandi novità del resort: i Sunset Beach Pavilion, lussuose sistemazioni a due piani interamente ripensate nel look e nello stile dallo Studio Sixty7 di Londra. Queste dimore costeggiano e si affacciano direttamente sulla piscina a sfioro più lunga di tutte le Maldive: un monumentale capolavoro d'azzurro lungo ben 210 metri che corre parallelo alla spiaggia, affiancato da una seconda piscina gemella da 131 metri e arricchito da un bar ribassato (sunken pool bar) perfetto per socializzare al tramonto . Sull'acqua si allungano poi le classiche ed eleganti Water Villa (64 mq) e le Deluxe Water Villa (82 mq) dotate di una terrazza privata con accesso diretto alle acque cristalline della laguna . Per chi cerca il massimo spazio, spiccano la Two Bedroom Beach Suite (293 mq) con piscina privata e la maestosa Presidential Water Suite (270 mq) posizionata all'estremità del pontile .

I Sunset Beach Pavilion a due piani ripensati dallo Studio Sixty7 di Londra, affacciati direttamente sul parco acquatico dei record Un primato d'azzurro: la spettacolare infinity pool di 210 metri, la più lunga di tutte le Maldive, che corre parallela al bagnasciuga Comfort e tradizione: il design esterno delle Beach Villa, immerse nella vegetazione spontanea dell'atollo a pochi passi dalla sabbia candida Privacy assoluta: il solarium privato in legno con piscina integrata di una delle spaziose sistemazioni fronte oceano Prospettiva aerea dell'esclusivo distretto delle Beach Suite, perfette per chi cerca ampi spazi e totale isolamento tropicale ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): I Sunset Beach Pavilion a due piani ripensati dallo Studio Sixty7 di Londra, affacciati direttamente sul parco acquatico dei record Un primato d'azzurro: la spettacolare infinity pool di 210 metri, la più lunga di tutte le Maldive, che corre parallela al bagnasciuga Comfort e tradizione: il design esterno delle Beach Villa, immerse nella vegetazione spontanea dell'atollo a pochi passi dalla sabbia candida Privacy assoluta: il solarium privato in legno con piscina integrata di una delle spaziose sistemazioni fronte oceano Prospettiva aerea dell'esclusivo distretto delle Beach Suite, perfette per chi cerca ampi spazi e totale isolamento tropicale

Sulla Dream Island

Trovano spazio le più moderne sistemazioni di design contemporaneo, come le lussuose Grand Beach Suite con Piscina (101 mq) , le Grand Water Villa (100 mq) e le Grand Water Villa con Piscina Privata (112 mq), caratterizzate da ampi pontili esterni arredati con daybed sovradimensionati e scalinate che si tuffano direttamente nel reef.

Sulla Romance Island

Le 111 ville (Beach e Water Villa con piscina) sono un inno al romanticismo, tutte dotate di letti king-size di forma circolare e posizionate strategicamente per regalare tramonti indimenticabili in un contesto rigorosamente vietato ai minori .

La firma maldiviana: le iconiche palafitte overwater disposte lungo i pontili sospesi sulla laguna turchese Svegliarsi sull'acqua: il ponte privato con piscina a sfioro delle Water Villa, con scalinata per l'accesso diretto alla barriera corallina Il massimo del lusso overwater: la terrazza panoramica della maestosa Presidential Water Suite posizionata all'estremità del reef Benessere vista oceano: la sala da bagno della suite presidenziale con vasca idromassaggio affacciata direttamente sulle sfumature della laguna ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La firma maldiviana: le iconiche palafitte overwater disposte lungo i pontili sospesi sulla laguna turchese Svegliarsi sull'acqua: il ponte privato con piscina a sfioro delle Water Villa, con scalinata per l'accesso diretto alla barriera corallina Il massimo del lusso overwater: la terrazza panoramica della maestosa Presidential Water Suite posizionata all'estremità del reef Benessere vista oceano: la sala da bagno della suite presidenziale con vasca idromassaggio affacciata direttamente sulle sfumature della laguna

"Paradise of Plenty": un viaggio culinario tra 24 ristoranti e bar

Con una straordinaria proposta di 24 punti di ristoro complessivi, il resort si definisce a buon diritto una destinazione lifestyle gastronomica senza pari nell'arcipelago. I ristoranti a buffet principali, il Sunset Restaurant sulla Main Island e il Malaafaiy su Dream Island, offrono live cooking station e sapori internazionali affacciati sulla laguna. Per i percorsi di specialità la scelta è sconfinata: l'esotico e speziato ristorante indiano Namastè con le sue cabane sulla spiaggia, il raffinato Siyam Orchid per l'alta cucina thailandese overwater e il suggestivo Teppanyaki su Romance Island per gli amanti della cucina giapponese espressa.

Stile contemporaneo: gli interni del nuovo Ristorante Milano su Dream Island, caratterizzati da dettagli industriali e caldi toni verde oliva Show cooking d'autore: la grande cucina a vista del Ristorante Milano, cuore pulsante dell'esperienza dove si sfornano pizze artigianali e pasta fresca L'eleganza del Siyam Orchid, dove l'alta cucina asiatica incontra lo spettacolo della laguna maldiviana Dall'aperitivo al DJ set: l'Olive Bar, il nuovo polo sociale del resort che unisce relax diurno e dinamismo serale a piedi nudi sulla sabbia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Stile contemporaneo: gli interni del nuovo Ristorante Milano su Dream Island, caratterizzati da dettagli industriali e caldi toni verde oliva Show cooking d'autore: la grande cucina a vista del Ristorante Milano, cuore pulsante dell'esperienza dove si sfornano pizze artigianali e pasta fresca L'eleganza del Siyam Orchid, dove l'alta cucina asiatica incontra lo spettacolo della laguna maldiviana Dall'aperitivo al DJ set: l'Olive Bar, il nuovo polo sociale del resort che unisce relax diurno e dinamismo serale a piedi nudi sulla sabbia

La vera novità dell'anno parla però italiano ed è il Ristorante Milano su Dream Island, firmato dal celebre Studio Sixty7 di Londra. Caratterizzato da arredi nei toni del verde oliva, dettagli industriali e materiali naturali, il ristorante mette al centro dell'esperienza una grande cucina a vista, dove gli ospiti osservano la preparazione artigianale di pasta fresca e specialità cotte nel forno a legna. Ad arricchire questo nuovo polo sociale ci sono l’Olive Bar, che si trasforma da spazio relax diurno a dinamica lounge serale con DJ set, e il Crust & Flame, perfetto per gustare pizze e hamburger a piedi nudi sulla sabbia.

Il profondo legame etico si riflette infine nel programma globale Plant-Based Bliss, un percorso di piatti interamente a base vegetale integrato in tutti i menu del gruppo che valorizza spezie e ingredienti locali a beneficio del benessere e dell'ambiente.

Radici e coralli: la sostenibilità vissuta dall'ospite

La tutela dell'ambiente a Olhuveli non si limita a un protocollo invisibile, ma diventa un'esperienza partecipativa inclusa nel programma di viaggio. Accompagnati dal team di biologi marini residenti, i viaggiatori lasciano un segno tangibile del loro passaggio. Durante il press tour, l'attività di Tree Planting permette di piantare una palma da cocco, la pianta sacra maldiviana, apponendo una targa di legno incisa con il proprio nome e la data.

Il futuro del reef: gli ospiti e i biologi marini residenti fissano frammenti di corallo vivo alle strutture d'acciaio prima della posa sul fondale Un legame che cresce: il momento della piantumazione di una palma da cocco, completa di targa in legno incisa a mano con il nome dell'ospite Ospitalità consapevole: la vegetazione spontanea dell'isola, protetta secondo i rigidi standard ambientali che sono valsi al resort la certificazione Travelife Gold ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il futuro del reef: gli ospiti e i biologi marini residenti fissano frammenti di corallo vivo alle strutture d'acciaio prima della posa sul fondale Un legame che cresce: il momento della piantumazione di una palma da cocco, completa di targa in legno incisa a mano con il nome dell'ospite Ospitalità consapevole: la vegetazione spontanea dell'isola, protetta secondo i rigidi standard ambientali che sono valsi al resort la certificazione Travelife Gold

Un rito che rappresenta una promessa ecologica di futuro e un invito a ritornare per vederla crescere. Parallelamente, l'attività Adopt Your Coral consente di fissare frammenti di corallo vivo a strutture d'acciaio (spider) poi posizionate sul fondale, contribuendo in prima persona al ripristino delle barriere coralline locali e alla salvaguardia della biodiversità marina, un impegno costante che è valso a tutte le strutture Sun Siyam la prestigiosa certificazione internazionale Travelife Gold.

Curiosità: la banconota più bella del mondo è maldiviana C'è un motivo in più per osservare da vicino la valuta locale durante il viaggio: la banconota da 1.000 Rufiyaa delle Maldive (MVR) è considerata all'unanimità dai collezionisti e dagli esperti internazionali una delle banconote in polimero più belle, eleganti e tecnologicamente avanzate al mondo. Introdotta nell'iconica serie Ran Dhihafaheh (ispirata alle ricchezze naturali del Paese). Una vera opera d'arte tascabile che racchiude l'essenza stessa dell'ecosistema che il gruppo Sun Siyam si impegna a proteggere con i suoi programmi di sostenibilità. (Nota per il 2025/2026: la valuta maldiviana è stata recentemente aggiornata dalla Maldives Monetary Authority con l'introduzione ufficiale del nuovo simbolo grafico della Rufiyaa impresso sul fronte). Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Curiosità: la banconota più bella del mondo è maldiviana C'è un motivo in più per osservare da vicino la valuta locale durante il viaggio: la banconota da 1.000 Rufiyaa delle Maldive (MVR) è considerata all'unanimità dai collezionisti e dagli esperti internazionali una delle banconote in polimero più belle, eleganti e tecnologicamente avanzate al mondo.Introdotta nell'iconica serie Ran Dhihafaheh (ispirata alle ricchezze naturali del Paese). Una vera opera d'arte tascabile che racchiude l'essenza stessa dell'ecosistema che il gruppo Sun Siyam si impegna a proteggere con i suoi programmi di sostenibilità. (Nota per il 2025/2026: la valuta maldiviana è stata recentemente aggiornata dalla Maldives Monetary Authority con l'introduzione ufficiale del nuovo simbolo grafico della Rufiyaa impresso sul fronte).

Snorkeling e le danze notturne delle mante

Il "punto mare" in cui sorge il Sun Siyam Olhuveli è considerato uno dei migliori delle Maldive per le attività subacquee, con oltre 50 punti di immersione raggiungibili in pochi minuti di barca. Ma è lo snorkeling guidato nell'house reef a regalare le emozioni più democratiche e spettacolari. Bastano pochi colpi di pinna dalla riva per immergersi in un giardino acquatico frequentato regolarmente da tartarughe marine, innocui squali di barriera e banchi di pesci variopinti, arrivando a esplorare persino suggestivi relitti di imbarcazioni sommerse diventati casa di coralli e invertebrati.

La magia del Cinema by Moonlight: un grande dhoni tradizionale trasformato in uno scenografico schermo galleggiante sotto le stelle dell'equatore La magia del Cinema by Moonlight: un grande dhoni tradizionale trasformato in uno scenografico schermo galleggiante sotto le stelle dell'equatore

E quando la luce del giorno svanisce, l'oceano mette in scena il suo spettacolo più elegante. Ogni sera, tra le 19 e mezzanotte, il molo del resort si trasforma in un teatro naturale. Attratte dal plancton che si concentra sotto i riflettori del molo, le mante si avvicinano fluttuando a pelo d'acqua. Una passeggiata sul molo regala la magia di osservare da vicino questi giganti gentili che nuotano sinuosi nella notte maldiviana.

La perfetta conclusione di questo viaggio sensoriale si compie con l'esperienza del Cinema by Moonlight. Non un semplice telo sulla spiaggia, ma un grande veliero tradizionale maldiviano - il dhoni - sapientemente allestito come palcoscenico cinematografico galleggiante, dove assistere a un film sotto la volta stellata dell'equatore, sorseggiando champagne e cullati dal respiro profondo dell'oceano.