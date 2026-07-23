Il Grand Hotel Victoria Concept & Spa di Menaggio, sul Lago di Como, amplia la propria proposta gastronomica con Shiori 栞 1827, nuovo concept che evolve l'identità del precedente Asian Fusion Experience. Il progetto nasce dall'idea di creare un dialogo tra Oriente e Occidente, ispirandosi allo spirito di scoperta che caratterizzò il ritorno nelle librerie italiane, nel 1827, della prima edizione moderna de Il Milione di Marco Polo. Il nome scelto racchiude il significato dell'intero percorso. In giapponese, Shiori (栞) significa "segnalibro", simbolo di viaggio, memoria e desiderio di ritornare in un luogo che ha lasciato un ricordo speciale. Il riferimento al 1827 richiama invece la curiosità verso culture lontane e la volontà di esplorare nuovi orizzonti gastronomici.

Un dettaglio della sala dell'Asian Fusion Experience all'interno del Grand Hotel Victoria Concept & Spa di Menaggio

Una cucina asiatica contemporanea tra sushi, ramen e wagyu

Il nuovo ristorante è guidato dalla chef Suphaphon Saengwong insieme all'Executive Chef Maichol Morandi. Il menu propone una lettura contemporanea della cucina asiatica, mettendo al centro ingredienti selezionati e tecniche provenienti da diversi Paesi del continente. Accanto alle specialità giapponesi che hanno reso riconoscibile il locale, come Nigiri, Gunkan, Uramaki, Temaki e Tartare preparati con pesce freschissimo, trovano spazio nuove ricette che ampliano il racconto gastronomico dell'Asia. Tra queste figurano gyoza, ramen e preparazioni a base di wagyu, con abbinamenti studiati per valorizzare la stagionalità e la qualità delle materie prime.

Nigiri, Gunkan e Uramaki Un piatto di Ramen I prelibati Gyoza ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Nigiri, Gunkan e Uramaki Un piatto di Ramen I prelibati Gyoza

La proposta è pensata sia per gli ospiti internazionali del Grand Hotel Victoria, alla ricerca di un'alternativa alla cucina italiana e mediterranea, sia per il pubblico locale interessato a un'esperienza gastronomica cosmopolita sul Lago di Como. Il progetto mantiene anche gli elementi che hanno caratterizzato il ristorante fin dalla sua apertura. Le scenografiche quinte realizzate con sottili catene colorate, le sedute Him & Her disegnate da Fabio Novembre e la cantina retroilluminata con oltre 400 etichette contribuiscono a creare un ambiente elegante e immersivo.

La cantina retroilluminata con oltre 400 etichette

Cocktail, saké e una nuova esperienza sul Lago di Como