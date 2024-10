Grand Hotel Victoria dove relax e stile incontrano il lago di Como

Recente vincitore del premio Best Innovation Technology ai Best Luxury Hotel Awards, riconoscimento delle eccellenze dell’ospitalità italiana ideato e organizzato da Teamwork Hospitality con il contributo di Elle Decor ed Ehma, il Grand Hotel Victoria Concept & Spa di Menaggio (Co) è uno dei più prestigiosi hotel della catena R Collection Hotels. Il premio è stato ritirato da Marco Montagnani, general manager dell’albergo. Situato sulle rive del lago di Como, in una zona di Menaggio lontana dal traffico della Regina, la strada che percorre la riva del lago, il Gh Victoria è un 5 stelle lusso già premiato dalla guida Michelin con 2 chiavi Michelin.

Hotel Victoria, un lido come quelli di Saint Tropez

La grande novità del 2024 è stata l’apertura a cinque minuti a piedi dall’hotel del Victoria Beach, l’ex lido di Menaggio di proprietà del Comune, che, grazie a un investimento milionario da parte del gruppo R Collection, è diventato un polo di attrazione del lago di Como. «Il nostro obiettivo è che il Victoria Beach diventi un punto di riferimento sulle sponde lariane, per godere di momenti sul Lago che possano unire relax, musica, arte, esperienze culinarie», afferma Ludovica Rocchi, brand director del Gruppo.

La vista del Victoria Beach del Grand Hotel Victoria

Ispirato alle spiagge iconiche di Saint Tropez o di Cannes, è un luogo unico dedicato alla clientela internazionale alto spendente, che trovano qui un ambiente di relax: spiaggia privata con accesso al lago, tre piscine, di cui una riscaldata, un’area luxury, 78 lettini doppi con diversi livelli di servizio, tra cui cabanas per due adulti e due bambini cui viene offerta anche una bottiglia di champagne.

Lettini ispiranti alle spiagge più glamour del Victoria Beach del Grand Hotel Victoria

Erre Restaurant & Bar al Victoria Beach

Nell’edificio rotondeggiante, al piano terra, c’è il ristorante con ampie vetrate vista lago, l’Erre Restaurant & Bar, che accoglie gli ospiti con una vasta gamma di preparazioni culinarie. Durante il giorno, il menu propone insalate fresche, snack leggeri e club sandwich, ideali per un light lunch sulla spiaggia. Per le cene, invece, il menu si arricchisce con una varietà di proposte, tra cui crudi di pesce, pizze e grigliate di carni e pesci, soddisfacendo i palati più esigenti. Una selezione curata e ricercata di vini e champagne accompagna i piatti, arricchendo ulteriormente l'esperienza gastronomica.

La sala dell'Erre Restaurant e Bar del Victoria Beach del Grand Hotel Victoria

Due i bar. Il primo, Bar Patio Victoria Beach, è un ambiente elegante e raffinato, ideale per aperitivi di classe ed eventi speciali, di fianco ala ristorante. Qui, si possono gustare cocktail ricercati accompagnati da live music. Il Bar Pool Victoria Beach, invece, è all’esterno, in prossimità della piscina per bambini, creando un'atmosfera più dinamica e informale.

Al primo piano c’è un’area lounge, che può essere utilizzata per gli eventi del ristorante, mentre al secondo un ampio salone, The Roof, con vista spettacolare sul lago di Como, con Varenna e Capo Spartivento, può ospitare fino a 240 persone per eventi privati ma anche meeting di lavoro e seminari. Non c’è nulla di simile sul lago, cioè uno spazio così ampio completamente personalizzabile in una struttura permanente.

Erre Restaurant e Bar accoglie gli ospiti con una vasta gamma di preparazioni culinarie al Victoria Beach del Grand Hotel Victoria

Nel progetto dell’architetto Franco Pè, che ha creato un ambiente contemporaneo e luminoso con arredi della ditta italiana Varaschi e colori neutri che vanno dal grigio al tortora, non poteva mancare l’ottanio che è il colore istituzionale di R Collection e che si trova discretamente in alcuni dettagli: gli asciugamani, i sottopiatti, il logo del tovagliolo.

Le novità 2025 al Victoria Beach

Per la prossima stagione, che sarà dal 1° maggio al 31 ottobre, si prevede un ampliamento con ulteriori 25 lettini doppi, un campo da beach volley e due pontili, perché l’attracco da parte delle barche dei privati è sempre più richiesto ed è considerato indispensabile.

Durante l'arco della stagione, un'ampia varietà di eventi e iniziative viene organizzata per intrattenere e coinvolgere gli ospiti. Tra queste, spiccano serate a tema e show dinner che offrono un'esperienza unica. Inoltre, i pranzi domenicali sono animati da vivaci DJ set e live music, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente che aggiunge un tocco di magia e allegria ai fine settimana.

I dettagli del Victoria Beach che fanno la differenza

Anche al Victoria Beach si notano quei dettagli e quei particolari che fanno degli alberghi di R Collection un luogo unico e speciale, e che non potrebbe esistere senza la presenza di un creative director, figura emblematica ancora troppo poco presente nell’hotellerie italiana.

Ed è proprio con Simona Guarraci, che ricopre questo ruolo presso R Collection, che parliamo delle essenze profumate che caratterizzano ognuno degli hotel del gruppo e del servizio take away del Victoria Beach che dall’anno prossimo sarà a disposizione dei privati e degli ospiti degli altri hotel del gruppo che attraccheranno al pontile con le loro barche. Simona si sofferma particolarmente sull’arte, che fa parte del dna della catena alberghiera, e che è considerato un valore aggiunto importantissimo, come si vede anche al GH Bristol Portofino Coast che al suo interno ha una vera e propria galleria. Qui, per l’anno prossimo, è prevista un’opera site specific di grandi dimensioni.

Lusso e bellezza al Grand Hotel Victoria

La spiaggia si trova a 500 metri dall’iconico 5 stelle lusso, il Grand Hotel Victoria che ha nella Villa le 34 stanze più prestigiose, la più parte affacciate sul lago, e nel Palazzo, antico convento che si raccoglie intorno alla piscina, collegato da un tunnel di vetro, dove si trovano altre 47 stanze.

Una delle stanze del Grand Hotel Victoria 1/5 La vista da una delle stanze del Grand Hotel Victoria 2/5 La lobby del Grand Hotel Victoria 3/5 La lounge del Grand Hotel Victoria 4/5 Il giardino del Grand Hotel Victoria 5/5 Previous Next

La Erre Spa di 1.200 mq, la più grande del lago di Como, propone bagni a vapore, percorsi aroma e cromo terapici, docce emozionali, sauna soft e finlandese, percorso Kneipp, stanza del ghiaccio con la cryo-terapia, la vasca privata illuminata dal cielo starlight e una immensa piscina con numerose postazioni relax jacuzzi.

Grand Hotel Victoria

Viale Benedetto Castelli 9 - 22017 Menaggio (Co)

Tel 0344 32003