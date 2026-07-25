Una nuova apertura che racconta l'evoluzione di un progetto imprenditoriale ormai consolidato. Il gruppo abruzzese Carpe Diem ha inaugurato a Francavilla al Mare (Ch) Sfoorna Carpe Diem, un nuovo format all day pensato per accompagnare il cliente dalla colazione alla cena, riunendo in un unico spazio bakery artigianale, cucina e pizza contemporanea. A capo del Gruppo ci sono Emilio Brighigna e Angelica De Berardinis, coppia nella vita e nel lavoro che in meno di 15 anni e ancora giovanissimi, insieme hanno fondato una delle più interessanti realtà gastronomiche del Centro Italia.

La sala di Sfoorna Carpe Diem

Sfoorna Carpe Diem apre a Francavilla con Teo Musso tra gli ospiti dell'inaugurazione

A tenere a battesimo il locale è stato anche Teo Musso, fondatore del Birrificio Baladin e figura simbolo della birra artigianale italiana, ospite della famiglia Brighigna in occasione dell'inaugurazione. Con oltre 700 metri quadrati di superficie e più di 250 coperti tra interno ed esterno, il locale rappresenta la nona insegna del gruppo e sintetizza due anime sviluppate negli ultimi anni: quella della pizza contemporanea, che ha reso Carpe Diem una delle realtà più apprezzate del settore, e quella del pane e dei grandi lievitati artigianali, nata con il microforno Sfoorna inaugurato nei mesi scorsi a Villa Raspa di Spoltore (Pe).

Emilio Brighigna, Angelica De Berardinis e Teo Musso

Dalla colazione al pranzo: il nuovo format tra bakery artigianale e prodotti lievitati

Il nuovo format è stato concepito per rispondere alle diverse esigenze della giornata. La mattina è dedicata alla colazione, con una produzione interamente artigianale realizzata nel laboratorio Sfoorna sotto la guida del baker Jacopo Cacciatore. Protagonista è la viennoiserie, preparata con lievito madre vivo e lavorazioni lente, che comprende croissant, pain suisse, pain au chocolat, cinnamon roll, maritozzi, veneziane e altre specialità ispirate alla tradizione francese e italiana, accompagnate dal caffè Gambrinus di Napoli.

I cornetti di Sfoorna Carpe Diem Fiocco Pain au chocolat ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): I cornetti di Sfoorna Carpe Diem Fiocco Pain au chocolat

A pranzo il locale propone una formula veloce ma curata, con pizza in teglia in stile romano, piatti pensati per il light lunch e una selezione di pani a lievito madre vivo preparati con farine e ingredienti del territorio, dalla Solina al farro fino a referenze stagionali.

Pizza contemporanea e birra Baladin: la proposta serale di Sfoorna Carpe Diem

La sera torna invece protagonista la pizza contemporanea napoletana, marchio distintivo di Carpe Diem. L'impasto nasce da una miscela di farine di tipo 0 e tipo 1 con 24 ore di lievitazione e viene proposto sia nella versione contemporanea sia nella tradizionale ruota di carro da 38 centimetri, accanto ai padellini realizzati con lievito madre. Grande attenzione anche alle materie prime, con una selezione che comprende numerosi Presìdi Slow Food e prodotti scelti direttamente da Emilio tra i piccoli produttori locali e non.

Pizza contemporanea gamberi zucchine stracciatella Pizza in teglia Pizza a ruota di carro ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Pizza contemporanea gamberi zucchine stracciatella Pizza in teglia Pizza a ruota di carro

L'inaugurazione, svoltasi i primi di luglio, è stata anche l'occasione per celebrare la collaborazione con Baladin, azienda fondata da Teo Musso nel 1996 a Piozzo (Cn), nelle Langhe, considerata tra le realtà che hanno maggiormente contribuito alla crescita e all'affermazione della birra artigianale italiana nel panorama gastronomico internazionale. La presenza di Musso, imprenditore visionario e carismatico, ha confermato il rapporto costruito negli anni con Emilio Brighigna, fondato sulla condivisione di valori come artigianalità, ricerca e qualità delle materie prime. Nel nuovo locale sono disponibili otto referenze Baladin, dalle etichette storiche fino a produzioni più ricercate come la XYAUYÙ, celebre "birra da meditazione", e la Soraya, studiate per accompagnare l'intera proposta gastronomica.

Carpe Diem cresce in Abruzzo con nove sedi e oltre 100 collaboratori

Anche gli spazi sono stati progettati per favorire una fruizione trasversale. Il grande bancone centrale, la pizzeria completamente a vista e due aree dedicate ai bambini, con giochi interattivi e spazi differenziati per età, fanno del locale un ambiente pensato sia per le famiglie sia per chi cerca un luogo da vivere durante tutto l'arco della giornata.

L'area giochi per bambini all'interno di Sfoorna Carpe Diem

Con l'apertura di Francavilla al Mare il gruppo Carpe Diem prosegue il proprio percorso di crescita. Nato nel 2012, oggi conta nove sedi distribuite nelle quattro province abruzzesi, tutte gestite direttamente, oltre cento collaboratori e un fatturato annuo superiore ai cinque milioni di euro. Tra i riconoscimenti ottenuti figurano l'ingresso nella 50 Top World Artisan Pizza Chains, i Due Spicchi del Gambero Rosso e la presenza nella guida Pizza & Cocktail di Identità Golose, risultati che testimoniano l'evoluzione di un progetto nato in Abruzzo e oggi riconosciuto anche a livello nazionale.

Emilio Brighigna e Angelica De Berardinis raccontano il progetto Sfoorna

«Con Sfoorna Carpe Diem abbiamo voluto creare un luogo che raccontasse tutto il nostro percorso- racconta Emilio Brighigna, fondatore del gruppo -. La pizza resta il nostro cuore, ma negli ultimi anni è cresciuta la voglia di esplorare il mondo dei lievitati a 360 gradi. Francavilla al Mare rappresenta la sintesi di questo percorso: un posto dove ogni momento della giornata trova la propria identità, sempre attraverso prodotti realizzati artigianalmente, lavorazioni lente e una filiera che mette al centro qualità e territorio».

Frutta Realistica a Sfoorna Carpe Diem