Alessandra Parodi affianca alla professione nel settore bancario una passione per la cucina, la moda e il design. Insieme al marito Lorenzo Marzola, titolare di Casa Cabane, racconta la Liguria attraverso ricette di famiglia, tradizioni e una cultura dell'accoglienza che ama definire semplicemente una piccola cucina sincera. Bordighera Alta è una cittadina ligure, arroccata su una collina, che domina il mare. È un borgo medievale fatto di case in pietra, piazzette, vicoli stretti ed archi dal fascino senza tempo. Un vero gioiello da visitare. È piacevole passeggiare tra i suoi carrugi, perché i proprietari dei negozi, botteghe e locali l’hanno trasformata con cura e amore. A ogni angolo vedi piante, fiori, fotografie appese, biciclette decorate che ti fanno sorridere mentre passeggi.

Casa Cabane, Bottega Gastronomica nel cuore del borgo medievale di Bordighera Alta, in via Dritta 13

Proprio qui in via Dritta troviamo Casa Cabane. Più che una gastronomia vuole essere un luogo dove le persone s’ incontrano, riscoprendo il piacere delle cose semplici. Più che una formula ibrida, è una casa aperta dove cucina, territorio e accoglienza convivono in modo naturale. Casa Cabane è una gastronomia dove ogni giorno Vincenza cucina pochi piatti, freschi e curati, seguendo la tradizione e le stagioni. È anche una bottega dove trovare prodotti selezionati del territorio e una piccola mescita di vini liguri. «Durante la bella stagione proponiamo formule semplici e conviviali come "Vini e Piattini" e "Vini e Frittini", pensate per accompagnare un calice con qualche assaggio preparato da noi. Molti clienti scelgono di fermarsi nel carruggio, seduti sulla nostra panca, per gustare un bicchiere di vino e qualcosa di buono in un'atmosfera informale e autentica. È un modo semplice di vivere Bordighera Alta, rallentare e godersi il borgo.», così racconta Alessandra Parodi, ideatrice dello spazio.

La nascita di una gastronomia unica in via Dritta 13

«L’idea della gastronomia è nata quasi per caso. Avevamo preso in affitto un locale di fronte al concept store per ospitare un piccolo spazio dedicato alla casa, tra lino, ceramiche e oggetti selezionati. Poi, chiacchierando con Vincenza, nostra vecchia amica e oggi anima della cucina, abbiamo iniziato a immaginare un luogo dove far rivivere le ricette della nostra famiglia, i sapori della Liguria e quel modo di accogliere con cui siamo cresciute. Ripensandoci oggi, sembra quasi che ogni cosa si sia messa al proprio posto da sola.

Il banco di Casa Cabane: un trionfo di salumi selezionati, pesto artigianale e preparazioni fresche di giornata

C'era l'amicizia con Vincenza, c'erano i ricordi della nostra infanzia trascorsa in una casa sempre piena di persone e di profumi, c'era il desiderio di dare nuova vita a un patrimonio di ricette e di affetti che rischiava di restare soltanto nella memoria. E poi c'era quel locale al numero civico 13. Può sembrare un dettaglio, ma per noi non lo è stato. Vincenza è nata il 13 e il 13 è da sempre il mio numero fortunato. Quando lo abbiamo scoperto ci siamo fermate un attimo, ci siamo guardate e abbiamo sorriso. In quel momento abbiamo avuto la sensazione che non stessimo semplicemente aprendo una nuova attività, ma raccogliendo una storia iniziata molto tempo prima.», continua Alessandra.

Il team di Casa Cabane e la valorizzazione del territorio

Casa Cabane è stata inaugurata nel 2024. È cresciuta giorno dopo giorno, costruendo una clientela affezionata e diventando un punto di riferimento per chi cerca una cucina autentica, prodotti selezionati e un'atmosfera familiare. Lorenzo, marito di Alessandra, titolare dell'attività, si divide tra la boutique Twenty e la gastronomia, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza. Alessandra e sua sorella Amanda, entrambe impegnate professionalmente nel settore bancario, collaborano al progetto di famiglia.

Vincenza, anima e sorrisi della cucina di Casa Cabane

A Casa Cabane troviamo anche Betta, figura poliedrica con formazione in architettura e produttrice di saponi artigianali nel suo laboratorio poco più in fondo alla via, e Carmen, per anni anima dello storico ristorante Magiargè di Bordighera Alta. «Siamo parte attiva di A Pria Preziusa e condividiamo l'impegno per la valorizzazione di Bordighera Alta. Attraverso eventi, iniziative culturali e progetti dedicati al borgo, contribuiamo a mantenere vivo il legame tra territorio, comunità e accoglienza.» prosegue Alessandra.

Filosofia Slow Food e la clientela del borgo

In un'epoca in cui tutto sembra dover crescere e correre più velocemente, Casa Cabane ha scelto una strada diversa: restare una piccola realtà, preparare pochi piatti ogni giorno, selezionare con cura ogni prodotto e mantenere un rapporto diretto con i propri clienti. Anche gli scaffali riflettono questa filosofia, con una selezione di prodotti liguri e, possibilmente, Slow Food: paste e biscotti della tradizione, olio extravergine di oliva, conserve e vini che raccontano il territorio.

I presidi Slow Food di Casa Cabane, tra cui il Carciofo di Perinaldo e i Fagioli Bianchi di Pigna

Casa Cabane ha una clientela molto eterogenea: residenti, seconde case, turisti italiani e stranieri. Molti diventano clienti abituali e tornano ogni volta che passano da Bordighera. Spesso prima delle feste sono in tanti a ordinare la cena o il pranzo completo, così li vedi uscire dal locale con un bel sacchetto di carta ecologica: qui gli sprechi sono ridotti e vengono utilizzati materiali sostenibili, perché anche queste attenzioni fanno parte del rispetto per il territorio.

Tradizione gastronomica e ingredienti locali

Qui non può mancare l'insalata di seppioline e fagioli di Pigna, che unisce i sapori del mare a uno dei prodotti più preziosi dell'entroterra. Tra i piatti che meglio rappresentano Casa Cabane c'è il coniglio alla ligure. «Noi prepariamo la ricetta tramandata nella nostra famiglia: vino bianco, ingredienti scelti con cura e un piccolo segreto. Accanto ai grandi classici della tradizione utilizziamo ingredienti che raccontano la nostra terra, come le olive taggiasche, le zucchine trombetta e naturalmente l'olio extravergine di oliva.», continua Alessandra.

Le zucchine trombetta, un ingrediente locale e stagionale che non può mancare nei piatti di Casa Cabane

Un menu stagionale in continua evoluzione

«Non abbiamo un menu fisso. Ci piace pensare a Casa Cabane come a una gastronomia che cambia ogni giorno seguendo le stagioni, il mercato e ciò che la cucina suggerisce. Prepariamo pochi piatti, sempre freschissimi, e la proposta varia continuamente. La sera precedente inviamo ai nostri clienti abituali un piccolo menu con le proposte del giorno successivo e lo pubblichiamo anche sul profilo Instagram Casa Cabane Bottega Gastronomica.

La torta verde intera, preparata seguendo le ricette di famiglia Torta verde con zucchine trombetta, un appuntamento fisso nel menu quotidiano di Casa Cabane Le frittelle di patate, dorate e croccanti, ideali per accompagnare un calice di vino ligure Un assaggio di autenticità: panino con fette sottili di carne, zucchine trombetta e un tocco di olio extravergine di oliva ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La torta verde intera, preparata seguendo le ricette di famiglia Torta verde con zucchine trombetta, un appuntamento fisso nel menu quotidiano di Casa Cabane Le frittelle di patate, dorate e croccanti, ideali per accompagnare un calice di vino ligure Un assaggio di autenticità: panino con fette sottili di carne, zucchine trombetta e un tocco di olio extravergine di oliva