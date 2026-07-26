In Croazia il viaggio lento passa tra borghi, natura e cucina autentica

La Croazia è un territorio da attraversare lentamente. Le coste frastagliate, le oltre 1200 isole e isolette, i parchi naturali, le città di origine romana e veneziana e i villaggi dell’interno compongono un mosaico sorprendente. Qui si può iniziare la giornata con una nuotata in una baia trasparente, oppure con un trekking panoramico, e concluderla davanti a un piatto della tradizione o a del pesce acquistato al mercato e cotto sulla griglia, se si opta per una vacanza en plein air. A poche ore dall’Italia, il paese unisce spiagge, avventura, cultura, gastronomia e vita all’aperto, per una vacanza che non è mai banale.

Aleksandar Gospić, credits CNTB Panoramica dall'alto sulla baia di Saplunara, una delle perle naturalistiche dell'isola di Mljet

Basta seguire una strada affacciata sull’Adriatico, imbarcarsi verso un’isola o fermarsi in una konoba (le tradizionali trattorie) per arricchire le giornate con momenti che forse non ci si aspettava prima della partenza: il mare cambia colore, i borghi si accendono al tramonto, il profumo dei pini si mescola a quello del pesce appena cucinato. Se per voi il mantra dell’estate 2026 è quietcation, la potete vivere in Croazia, godendo dei momenti piccoli e irripetibili, di qualità, che possono scandire la vostra giornata e regalarvi una vera vacanze detox per corpo e mente.

Dove mangiare in Croazia: tradizione nelle konobe e alta cucina Michelin

In Croazia il territorio entra nei piatti e i luoghi si ricordano per i panorami che ti abbagliano e attraverso i sapori che ti conquistano. Il mare regala pesce, crostacei e molluschi; l’Istria porta in tavola tartufi, olio extravergine e vini profumati; la Dalmazia custodisce ricette essenziali, cotture lente e ingredienti mediterranei. Nell’interno emergono invece sapori più intensi, carni, formaggi e preparazioni legate alla cultura contadina. Mangiare in una konoba (le tradizionali e diffusissime trattorie, che si trovano sia sulla costa che all’interno) significa sedersi tra muri di pietra, pergolati e tavoli affacciati sull’acqua. Il menu segue semplicemente il territorio: pesce appena pescato, verdure di stagione, erbe aromatiche, olio e vino locali.

Harry’s Piccolo Krug Pelegrini 360° Nebo LD Restaurant Korak ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Harry’s Piccolo Krug Pelegrini 360° Nebo LD Restaurant Korak

Una cucina essenziale, affidata alla qualità degli ingredienti e a ricette tramandate nel tempo. Accanto alla tradizione cresce una interessante scena contemporanea capace di reinterpretare il patrimonio locale. La nuova selezione della Guida Michelin Croazia ha premiato con una stella Harry’s Piccolo di Poreč, mentre mantengono il riconoscimento Krug a Spalato, Pelegrini a Šibenik, 360º a Dubrovnik, Nebo a Rijeka, LD Restaurant a Korčula e Korak a Jastrebarsko. Dalla konoba al ristorante d’autore, ogni sosta diventa una forma di conoscenza e una piacevolissima tappa della vacanza.

Harry’s Piccolo Pical 2 - 52440 Poreč (Parenzo), Croazia - Tel. +385 52 407 033

Pical 2 - 52440 Poreč (Parenzo), Croazia - Tel. +385 52 407 033 Krug - Trumbićeva obala 17 - 21000 Spalato (Split), Croazia - Tel. +385 91 605 0827

- Trumbićeva obala 17 - 21000 Spalato (Split), Croazia - Tel. +385 91 605 0827 Pelegrini - Ul. Jurja Dalmatinca 1 - 22000 Šibenik, Croazia - Tel. +385 99 321 3701

- Ul. Jurja Dalmatinca 1 - 22000 Šibenik, Croazia - Tel. +385 99 321 3701 360º - Ul. Svetog Dominika 2 - 20000 Dubrovnik, Croazia - Tel. +385 20 322 222

- Ul. Svetog Dominika 2 - 20000 Dubrovnik, Croazia - Tel. +385 20 322 222 Nebo - Opatijska ul. 9 - 51000 Rijeka, Croazia - Tel. +385 51 600 119

- Opatijska ul. 9 - 51000 Rijeka, Croazia - Tel. +385 51 600 119 LD Restaurant - Don Pavla Poše 1-6 - 20260 Korčula, Croazia - Tel. +385 91 362 6222

- Don Pavla Poše 1-6 - 20260 Korčula, Croazia - Tel. +385 91 362 6222 Korak - Plešivica 34 - 10450 Jastrebarsko, Croazia - Tel. +385 99 276 4204

L’Adriatico, un orizzonte di libertà

Il mare croato non è soltanto uno sfondo, ma una sorta di strada liquida che unisce città, isole e baie. L’azzurro è ovunque. La costa, interrotta da promontori, insenature e piccoli porti, sembra disegnata per chi ama esplorare. Basta una barca, un kayak o una tavola da SUP per lasciare le spiagge più frequentate e raggiungere angoli nei quali il silenzio è interrotto soltanto dall’acqua. Il vento rende l’Adriatico ideale per la vela e il windsurf, mentre le baie riparate invitano a nuotare e praticare snorkeling.

INDUX MEDIA d.o.o., credits CNTB fondali e le cavità sottomarine del mare croato, meta ideale per gli amanti delle immersioni e dello snorkeling

Sott’acqua si scoprono praterie di posidonia, grotte, stelle marine, cavallucci e relitti. In alcuni punti la visibilità può raggiungere i cinquantametri, trasformando ogni immersione in un viaggio sospeso. Fra tante meraviglie della natura, una che le racchiude in modo significativo: sull’isola di Mljet, la Grotta di Ulisse aggiunge al paesaggio la forza del mito. Secondo la leggenda, l’eroe greco sarebbe rimasto qui, affascinato dalla ninfa Calipso e dalla bellezza dell’isola. La luce filtra dall’ingresso della grotta, il mare assume tonalità profonde e il tempo sembra fermarsi. Mito e natura si fondono.

Dove la natura insegna a rallentare

Lasciato il mare, la Croazia sorprende con sentieri che attraversano boschi, uliveti, pascoli e villaggi sospesi nel tempo. Camminare è forse il modo migliore per cogliere il volto più intimo del paese. Il ritmo dei passi permette di ascoltare il vento, osservare i muretti a secco, riconoscere il profumo delle erbe e scoprire panorami invisibili dalla strada. L’isola di Cherso è uno dei luoghi più affascinanti per vivere questa dimensione.

Zoran Jelača, credits CNTB Il fascino del tramonto su Lubenice, antico borgo di pietra arroccato a picco sul mare dell'isola di Cherso

Oltre 300 chilometri di percorsi segnalati attraversano una natura aspra e luminosa, passando dalla macchia mediterranea ai pascoli, dalle scogliere ai boschi. Lungo il cammino compaiono paesi dalla storia antica, come Lubenice, arroccata in alto sopra il mare. Da qui lo sguardo scende verso una costa selvaggia e una spiaggia chiara, raggiungibile attraverso sentieri che chiedono tempo e attenzione. È questo il dono di una vacanza lenta: restituire valore alla distanza e all’attesa. In un’estate dominata dalla fretta di vedere tutto, la Croazia invita a scegliere, fermarsi e abitare il paesaggio.

Città, memorie e musei che non ti aspetti

La Croazia possiede un patrimonio che attraversa epoche e civiltà. Anfiteatri romani, palazzi veneziani, mura, campanili e fortezze raccontano secoli di incontri e dominazioni. Le città costiere, da Poreč a Spalato, da Šibenik a Dubrovnik, conservano centri storici nei quali la pietra riflette la luce del mare e le strade conducono verso una piazza, un porto o una chiesa. Ma la cultura croata sorprende anche con musei lontani dai percorsi convenzionali.

Ivo Biočina, credits CNTB Scorcio del centro storico di Zagabria con il caratteristico tetto maiolicato della Chiesa di San Marco

A Zagabria, il Museo delle Relazioni Interrotte raccoglie oggetti e storie legati ad amori finiti, trasformando esperienze private in un racconto universale, ironico e commovente. Il Museo dello Sport ripercorre imprese e passioni che hanno segnato l'identità nazionale. A Smiljan, il Centro Memoriale Nikola Tesla ricorda invece il genio dello scienziato nato in questa terra, unendo memoria e divulgazione. Sono luoghi diversi, accomunati dalla capacità di raccontare il paese attraverso le persone. Perché un viaggio non è fatto soltanto di monumenti, ma anche di invenzioni, emozioni, ricordi e idee.

Local Host: l’ospitalità che fa sentire a casa

La bellezza di una destinazione si misura anche dal modo in cui sa accogliere. In Croazia l’ospitalità conserva un carattere familiare: una colazione con prodotti locali, il consiglio su una spiaggia poco conosciuta, una ricetta raccontata a tavola. Gesti semplici, capaci di trasformare una vacanza in un legame. Scegliere una struttura certificata Local Host significa entrare in contatto con chi conosce profondamente il territorio e desidera condividerlo.

Ivo Biočina, credits CNTB Panorama sul centro storico e sul lungomare di Spalato, dominato dal campanile della Cattedrale di San Doimo

Racconti, abitudini e suggerimenti permettono di avvicinarsi alla vita autentica dei luoghi, mentre l’attenzione ai prodotti di stagione, alle tradizioni e all’ambiente rende il soggiorno parte del viaggio. È allora che la Croazia rivela la sua qualità più preziosa: non soltanto il mare, le isole e le città antiche, ma la sensazione di sentirsi accolti. Si arriva come visitatori e si riparte portando con sé un ritmo, un sapore, una storia, forse un modo diverso di vivere il tempo.