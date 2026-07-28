Dopo 27 anni dedicati a costruire un punto di riferimento della ristorazione nell'Alto Mantovano, e aver ricevuto anche una stella Michelin mantenuta per diversi anni consecutivi, per l'Osteria da Pietro è arrivato il momento di voltare pagina. L'8 agosto il locale di Castiglione delle Stiviere chiuderà ufficialmente le proprie porte per prepararsi a una nuova avventura. A partire da metà settembre, la proposta gastronomica e l'accoglienza che hanno caratterizzato la storica osteria si trasferiranno nel cuore di Verona, in via Teatro Filarmonico 4, dove aprirà il Ristorante Ciopeta.

Palazzo Ciopeta dove nascerà il nuovo ristorante Ciopeta di Pietro Ferri e la moglie Fabiana Tabai

Un nuovo capitolo a Palazzo Ciopeta

La scelta della nuova sede nasce dall'incontro con la proprietà di Palazzo Ciopeta, uno storico immobile veronese recentemente ristrutturato a regola d'arte per ospitare una struttura ricettiva , ai cui piedi sorgevano le mura dello storico Ristorante Ciopeta, chiuso da oltre quindici anni. «Cercavano una gestione familiare che garantisse continuità e passione» racconta Pietro Ferri, titolare del ristorante Osteria Da Pietro, insieme alla moglie e chef Fabiana Tabai.

Fabiana Tabai e Pietro Ferri

«C’è stata subito un'intesa perfetta. La posizione è centralissima, a due passi da via Roma e da Piazza Bra. Non potendo mantenere entrambe le strutture per ragioni logistiche e organizzative, abbiamo deciso di concentrare tutte le nostre energie e il nostro team su questa nuova sfida». Il cambio di nome (Da Pietro, ndr) si è reso necessario sia per evitare sovrapposizioni commerciali con altre realtà veronesi e nazionali, sia per rispettare l'identità storica di un luogo iconico della città.

La brigata di sempre, una nuova organizzazione e la ricerca degli alloggi

Uno dei pilastri di questo trasferimento è la continuità del gruppo di lavoro: Pietro porterà con sé i ragazzi che già lavoravano a Castiglione, sostenendoli concretamente anche nella ricerca degli alloggi a Verona per facilitare il loro inserimento in città.

L'obiettivo per la nuova sede veronese è di garantire un'apertura 7 giorni su 7. Per sostenere questi ritmi senza intaccare il benessere della squadra, il piano prevede l'assunzione di ulteriore personale in modo da strutturare un sistema di rotazione dei turni fluido e sostenibile. «Vogliamo offrire ai nostri collaboratori orari flessibili, trasparenti e tempi di riposo garantiti. Solo mettendo le persone nelle condizioni giuste si crea un ambiente di lavoro sano e si costruisce una squadra coesa nel tempo».

La proposta di cucina: tradizione, territorio e sostenibilità

Il Ristorante Ciopeta manterrà salda la matrice identitaria dell'Osteria da Pietro per circa l'80% della cucina, focalizzandosi sui piatti di terra, sulle paste tradizionali (come i famosi tortelli di zucca) e sul pesce d'acqua dolce, espressione della cultura gastronomica lombardo-veneta e gardesana. Verrà invece abbandonata la linea del pesce di mare. L'immobile è stato inoltre dotato di una cucina di ultima generazione completamente elettrica, pensata in un'ottica di efficienza energetica e rispetto dell'ambiente.

L'attuale sala del ristorante Osteria Da Pietro di Castiglione delle Stiviere (Mn)

L'appuntamento a settembre