A PUNTA SECCA
Chi visita la casa di Montalbano da agosto troverà un ristorante
Dal 1° agosto la terrazza resa celebre dal Commissario Montalbano diventa la sede di Adelina, il nuovo ristorante di Joseph Micieli. Pizza ittica, pescato locale e richiami ai piatti raccontati da Andrea Camilleri
Dal 1° agosto la celebre terrazza di Punta Secca a Santa Croce Camerina (Rg), conosciuta dal grande pubblico come la casa del Commissario Montalbano, inaugura una nuova fase della sua storia. Lo spazio affacciato sul mare ospiterà Adelina, progetto gastronomico firmato dallo chef Joseph Micieli, che porta in uno dei luoghi simbolo della Sicilia un format dedicato alla pizza ittica e alla cucina mediterranea. La veranda resa famosa dalle scene della serie televisiva lascia così il ruolo di set per trasformarsi in una destinazione dedicata ai sapori del territorio.
Adelina rende omaggio ai piatti simbolo della saga di Camilleri
Il nome del locale richiama la governante del commissario e i piatti che hanno accompagnato le pagine di Andrea Camilleri. In menu trovano spazio preparazioni come la pasta ’ncasciata, le arancine e una proposta gastronomica costruita attorno al pescato locale, valorizzando ingredienti stagionali e prodotti del territorio. «Una nuova, croccante, narrazione per uno dei classici più amati di sempre» si legge sulla pagina social di Adelina, bordo mare. «La pizza ittica siciliana è una superficie espressiva, un luogo di incontro tra grandi materie prime dal mare e dalla campagna. La pizza siciliana di Adelina nasce così, pensare e vivere il mare come cultura, una cucina mediterranea che ha scelto la pizza come linguaggio».
Joseph Micieli porta il mare al centro della proposta gastronomica
Joseph Micieli è uno chef molto noto in questa zona della Sicilia. Già alla guida di Scjabica e Cucina Costiera, sempre a Punta Secca, costruisce la propria identità gastronomica attorno al mare, interpretando il pescato con attenzione alla materia prima e alle produzioni locali. La carta comprenderà quindici pizze d'autore con pesce, crostacei e ingredienti stagionali, oltre a proposte gluten free. Per la salsa saranno utilizzati i pomodori siccagni del ragusano, mentre alcune ricette fuori menu nasceranno dall'impiego di tagli meno conosciuti del pesce.
Joseph Micieli, lo chef che valorizza il mare della costa ragusana
Joseph Micieli è uno chef e imprenditore della ristorazione profondamente legato a Punta Secca e alla costa ragusana, dove ha sviluppato i suoi principali progetti gastronomici dedicati alla cucina di mare. Dopo gli studi alberghieri e numerose esperienze maturate in Italia e all'estero, ha scelto di investire nel territorio ragusano, aprendo il ristorante Scjabica e la trattoria Cucina Costiera, realtà accomunate dalla valorizzazione del pescato locale, della stagionalità e delle materie prime siciliane. Più recente la cura della cucina al ristorante Mareide di Catania. Nel 2014 si è classificato secondo a Chef Emergente Sud e, nello stesso anno, ha partecipato alla trasmissione televisiva La Prova del Cuoco. Oggi è considerato uno dei principali interpreti della gastronomia della Sicilia sud-orientale, con una cucina che unisce rispetto per il territorio, attenzione alla sostenibilità delle risorse marine e una continua ricerca sull'utilizzo del pesce in tutte le sue parti.
Pizza croccante, cucina a vista e identità siciliana
Secondo Joseph Micieli, Adelina amplia l'offerta gastronomica già presente a Punta Secca con un progetto che ruota attorno alla pizza e che viene completato da una selezione di piatti ispirati ai richiami culinari presenti nei romanzi di Andrea Camilleri. Tra le proposte figurano grandi classici della cucina siciliana, come la pasta 'ncasciata e le arancine, insieme a preparazioni a base di pesce cotto alla brace, comprese parti meno valorizzate come guance e coda, destinate anche alla realizzazione di pizze fuori menu.
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L'obiettivo, spiega lo chef, è raccontare la Sicilia attraverso ingredienti identitari quali olio extravergine d'oliva, impasti, pomodoro, pane cunzato e caprese di mare. Micieli sottolinea inoltre che la scelta di una cucina a vista e di una pizzeria a vista nasce dalla volontà di rendere il lavoro della brigata parte integrante dell'esperienza. Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo dell'impasto, frutto di un lungo periodo di sperimentazione, caratterizzato da una bassa idratazione e studiato per garantire una consistenza particolarmente croccante.