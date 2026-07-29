Joseph Micieli, lo chef che valorizza il mare della costa ragusana

Joseph Micieli è uno chef e imprenditore della ristorazione profondamente legato a Punta Secca e alla costa ragusana, dove ha sviluppato i suoi principali progetti gastronomici dedicati alla cucina di mare. Dopo gli studi alberghieri e numerose esperienze maturate in Italia e all'estero, ha scelto di investire nel territorio ragusano, aprendo il ristorante Scjabica e la trattoria Cucina Costiera, realtà accomunate dalla valorizzazione del pescato locale, della stagionalità e delle materie prime siciliane. Più recente la cura della cucina al ristorante Mareide di Catania. Nel 2014 si è classificato secondo a Chef Emergente Sud e, nello stesso anno, ha partecipato alla trasmissione televisiva La Prova del Cuoco. Oggi è considerato uno dei principali interpreti della gastronomia della Sicilia sud-orientale, con una cucina che unisce rispetto per il territorio, attenzione alla sostenibilità delle risorse marine e una continua ricerca sull'utilizzo del pesce in tutte le sue parti.