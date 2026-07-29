La prima reazione è quasi sempre la stessa: un po’ di diffidenza. A Messina siamo cresciuti con un concetto molto radicato, quello secondo cui più il pesce è fresco, più è buono. È la nostra cultura e io non voglio in alcun modo combatterla. Per 13 anni, alla guida de La Trattoria del Marinaio, ho servito pesce freschissimo, esattamente come vuole la nostra tradizione. Poi, durante un viaggio di lavoro a Malta, nella cucina dello chef e amico messinese Salvo Pavone, oggi impegnato nella salumeria di mare Sabba Chef, è successo qualcosa che ha cambiato il mio modo di guardare al pesce. Mi sono avvicinata alla frollatura con tantissimi pregiudizi e dubbi. Non volevo inizialmente imparare, quanto capire. Il primo giorno ho assaggiato un trancio di pesce in frollatura da 20 giorni. Ero scettica: mi aspettavo un gusto forte, quasi “vecchio”. Invece ho trovato una carne compatta, pulita, con una consistenza e una profondità che non avevo mai conosciuto. Quel primo morso ha messo in discussione una certezza che avevo sempre dato per scontata. In quel momento ho capito che c’era una strada nuova da esplorare. Oggi vedo la stessa espressione sul volto dei clienti di Onde Lente. Quando dico loro che stanno per assaggiare un pesce frollato da 20 giorni mi guardano con qualche dubbio, poi arriva il primo assaggio e cambia tutto. È forse la parte che mi diverte e mi dà più soddisfazione. Perché non devo convincere nessuno a parole: metto il piatto davanti al cliente e lascio che sia il pesce a raccontare tutto.