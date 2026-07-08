Castello di Casole, dove la storia incontra l'ospitalità di lusso e l'alta cucina

Struttura del Gruppo Belmond, Castello di Casole a Casole d'Elsa (Si), è uno tra i più antichi resort nel cuore della campagna toscana. Le sue origini risalgono al lontano 998 d.C. e raccontano ancora oggi tutta la sua storia, profondamente radicata al suo passato agricolo risalente all'Età del Bronzo.

Vista dall'alto sul Castello di Casole

Vista dall'alto sul Castello di Casole

Dalle origini medievali alle dimore dell'aristocrazia

Un tempo borgo con una scuola, una chiesa, la canonica e una grande fattoria che produceva (e produce ancor oggi) olio, vino, grano e formaggio, Castello di Casole Belmond Hotel Tuscany apparteneva all'aristocratica famiglia dei Bargagli, la cui cappella privata è rimasta intatta all'interno di questa enclave ricca di storia. Nel corso degli anni ha ospitato teste coronate, star del cinema e personalità politiche, soprattutto nel periodo in cui divenne proprietà del conte Edoardo Visconti di Modrone Erba, fratello del famoso regista Luchino Visconti, che passava le sue estati proprio qui. Le grandi feste organizzate nella tenuta sono diventate leggendarie.

Una delle camere del Castello di Casole

Una delle camere del Castello di Casole

Avvolto in una delle tenute più grandi d'Italia, con 1.700 ettari di terreno, la struttura vanta un'architettura dall'inconfondibile stile toscano. Gli edifici sono stati restaurati con cura, rendendo omaggio a un passato ricco di storia, offrendo al contempo ogni comfort moderno. «Preservare la storia di Castello di Casole è stato fondamentale per gli architetti e gli artigiani impegnati nel processo di restauro degli edifici della tenuta» ricorda Alessandro Baccarelli, general manager di Castello di Casole. Passeggiare oggi nel cortile o sotto il loggiato del resort significa respirare secoli di storia. Qui memoria, natura ed eccellenze gastronomiche diventano "alta cucina" al Ristorante Tosca di Castello di Casole, grazie a "Territori", il primo osservatorio permanente dedicato all'arte culinaria che riscrive il codice dell'alta ristorazione attraverso la memoria e il rispetto della terra.

La sala del Ristorante Tosca

La sala del Ristorante Tosca

"Territori", quando la cucina racconta il paesaggio

Ideato da Daniele Sera, executive chef di Castello di Casole, "Territori" non è una mappa, ma un equilibrio, un'osservazione continua dell'ecosistema da cui nasce la cucina etica e sostenibile del Ristorante Tosca, capace di raccontare la natura e i suoi protagonisti attraverso piatti che rispettano il tempo e le stagioni: un autentico percorso emozionale, che si apre con la classica "Ribollita", seguito da "Il coniglio", "Il pane e olio", "Lo gnocco ripieno", "Il risotto", "Il piccione", "La macedonia", per chiudersi con "La tarte tatin". Due piatti in carta del ristorante gourmet Tosca sono firmati da Norbert Niederkofler.

Ribollita Il coniglio Il Risotto Il piccione Norbert Niederkofler, Alessandro Baccarelli e Daniele Sera ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Ribollita Il coniglio Il Risotto Il piccione Norbert Niederkofler, Alessandro Baccarelli e Daniele Sera

La prima edizione del progetto "Territori" è stata, infatti, dedicata all'incontro tra Toscana e Dolomiti, in partnership con lo chef altoatesino, tre stelle Michelin all'Atelier Moessmer di Brunico (Bz), fautore di "Cook the Mountain", la silenziosa rivoluzione culinaria che attinge a ciò che di meglio la natura offre nelle immediate vicinanze. «Ogni piatto di "Territori" nasce da un'emozione e da un legame profondo con il territorio, trovando un terreno comune fatto di stagioni, ricordi e profondo rispetto della natura» sottolinea Sera. "Territori" si unisce a "Impronte", l'altro menu degustazione del Ristorante Tosca, un viaggio introspettivo tra i ricordi d'infanzia in cucina dello chef Daniele Sera.

Un borgo medievale diventato rifugio di lusso

Castello di Casole è oggi molto più di un hotel: è un borgo medievale trasformato in rifugio esclusivo, con 39 suite, due ville private, una spa ricavata in antiche cantine e attività che spaziano dalla caccia al tartufo all'osservazione delle stelle. Un microcosmo toscano dove natura, storia e arte convivono in armonia e dove il Ristorante Tosca rappresenta il cuore pulsante della sua anima gastronomica.