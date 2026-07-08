Longevità, salute e ospitalità: il nuovo percorso di Terme di Saturnia

Il 2025 ha rappresentato un anno particolarmente positivo per Terme di Saturnia Natural Destination, che consolida il proprio posizionamento tra le principali destinazioni italiane dedicate al benessere, alla salute e all'ospitalità di alta gamma. I risultati economici e operativi confermano una crescita costante, sostenuta da una strategia orientata al miglioramento dell'esperienza degli ospiti, all'evoluzione dei servizi e alla valorizzazione delle caratteristiche uniche della destinazione. L'esercizio si è chiuso con un fatturato complessivo di 28,2 milioni di euro, in aumento di circa il 10% rispetto all'anno precedente. Dal 2019 la crescita complessiva raggiunge il 64%, passando da 16,5 a 28,2 milioni di euro, con un incremento medio annuo dell'8,6%.

Nel 2025 Terme di Saturnia Natural Destination ha chiuso con un fatturato di 28,2 milioni di euro

L'andamento positivo trova riscontro anche nei principali indicatori dell'attività ricettiva. Nel corso del 2025 il resort ha accolto oltre 60 mila ospiti, registrando circa 31.600 camere vendute e più di 110 mila coperti serviti nei ristoranti della destinazione. A questi si aggiungono oltre 105 mila ingressi tra Parco Termale e Club, dati che testimoniano un interesse crescente da parte di una clientela italiana e internazionale. Parallelamente è aumentata anche la dimensione occupazionale della struttura, che oggi conta circa 250 collaboratori diretti, rafforzando il proprio ruolo economico e sociale per il territorio della Maremma. Il trend positivo prosegue anche nel 2026. Nei primi cinque mesi dell'anno la crescita si attesta intorno al 10% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando la continuità di uno sviluppo costruito nel tempo.

La qualità dell'ospitalità guida lo sviluppo di Terme di Saturnia

I risultati raggiunti rappresentano il punto di partenza di un nuovo piano di crescita che interesserà il biennio 2026-2027. La destinazione ha infatti programmato investimenti per 15 milioni di euro, destinati ad ampliare e qualificare ulteriormente l'offerta dedicata all'ospitalità, al benessere e alla Medical SPA.

Una vista aerea del complesso delle Terme di Saturnia

L'obiettivo è anticipare le esigenze di una clientela sempre più orientata verso percorsi personalizzati, servizi esclusivi e programmi dedicati alla prevenzione e alla qualità della vita. Dopo il restyling realizzato negli anni precedenti, Terme di Saturnia prosegue quindi un percorso di miglioramento continuo, puntando su nuovi ambienti, servizi e soluzioni capaci di valorizzare l'identità della destinazione.

Nuove suite termali e ambienti dedicati al relax

Tra gli interventi previsti entro l'estate 2026 figurano quattro nuove Thermal Pool Junior Suite, progettate per offrire un soggiorno ancora più esclusivo grazie alla presenza di una vasca privata alimentata con acqua termale e di uno spazio esterno immerso nel verde.

Nel 2026 verrà inaugurata la nuova Saturnia Suite a cura dello Studio Marco Piva

Contestualmente saranno inaugurati un nuovo Bagno Romano, completo di sauna a infrarossi e bagno turco, e la The Rituals Sauna, collocata all'interno del Parco della Sorgente e pensata per ospitare rituali Aufguss e momenti dedicati al benessere. Gli interventi interesseranno anche alcuni degli spazi più rappresentativi della struttura. Lo Studio Marco Piva curerà infatti il nuovo ingresso della SPA, la realizzazione della The Saturnia Suite e il soft restyling dell'area bar.

Il progetto architettonico valorizza acqua, luce e paesaggio

Il nuovo concept degli ambienti prende ispirazione dagli elementi naturali che caratterizzano il paesaggio della Maremma. L'acqua diventa il filo conduttore dell'intero progetto, accompagnata da materiali naturali, superfici luminose e tonalità che richiamano il territorio toscano. Travertino, tessuti dalle texture morbide, essenze lignee e dettagli metallici dialogano con la luce naturale creando ambienti raffinati e rilassanti.

Nel progetto di ampliamento e miglioramento di Terme di Saturnia l'acqua diventerà il filo conduttore

L'intervento punta a rafforzare il legame tra architettura e paesaggio, trasformando gli spazi in un'estensione dell'esperienza termale e mettendo al centro il rapporto tra comfort, natura e benessere.

Saturnia Natural Longevity amplia l'offerta della Medical SPA

Tra le principali novità del 2026 spicca il lancio ufficiale di Saturnia Natural Longevity, nuovo modello sviluppato per rafforzare l'offerta della Medical SPA. Il progetto nasce come evoluzione del consolidato Terme di Saturnia Method e propone un approccio multidisciplinare che integra medicina, alimentazione, movimento, termalismo e prevenzione. L'obiettivo è accompagnare gli ospiti in percorsi personalizzati dedicati all'healthy aging, valorizzando uno degli elementi più distintivi della destinazione: la storica acqua termale sulfurea della sorgente di Saturnia, nota per le sue proprietà benefiche e oggi sempre più protagonista di programmi costruiti sulla base di evidenze scientifiche.