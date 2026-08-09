Caldaro in vendemmia: tra e-bike, cantine e sette suite nel cuore dell’Alto Adige

Nel centro storico di Caldaro (Bz), lungo Via dell’Oro, si trova Goldengel Suites, struttura nata per offrire un’esperienza di ospitalità legata al territorio. La posizione consente di raggiungere facilmente i principali itinerari cicloturistici, le cantine e i paesaggi agricoli che caratterizzano questa parte dell’Alto Adige. Le sette suite della struttura sono ospitate all’interno di edifici storici recuperati e rappresentano un modello di accoglienza contemporanea che unisce indipendenza, attenzione al design e rapporto diretto con il borgo. Dopo una giornata trascorsa tra vigneti, degustazioni e percorsi nella natura, gli ospiti possono ritrovare negli ambienti della struttura un luogo dedicato al relax oppure fermarsi al Bar Perlage, spazio conviviale aperto anche alla comunità locale, dove degustare vini del territorio, spumanti e proposte gastronomiche leggere.

Goldengel Suites si trova nel centro di Caldaro

Dalla casa del Novecento a un progetto di ospitalità familiare

Goldengel Suites nasce dalla storia imprenditoriale di Stefan Eisenstecken e della moglie Katrin, entrambi originari di Caldaro e profondamente legati al territorio. Il loro percorso nel turismo inizia nel 2016 con l’attività di affitti brevi, quando trasformano la casa accanto alla loro abitazione in un piccolo B&B. L’esperienza nel mondo dell’accoglienza porta la coppia a sviluppare un progetto più ampio. Nel 2018 acquistano un’antica casa dei primi del Novecento nel centro di Caldaro e avviano un intervento di ristrutturazione che porta, nel 2020, all’apertura delle prime tre suite. Nel 2021 il progetto cresce con la gestione del palazzo adiacente, fino ad arrivare alla configurazione attuale.

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Oggi Goldengel Suites comprende sette suite, cinque completamente rinnovate e due che conservano maggiormente lo stile tradizionale dell’edificio. Le camere portano nomi legati alla storia familiare: alcune richiamano concetti come «fortuna», «sogno» e «cuore», altre rendono omaggio alle donne della famiglia che hanno abitato il palazzo.

Design internazionale e arte contemporanea negli ambienti

Il progetto architettonico è firmato dallo studio Abraham Bonora, guidato da Thomas Abraham, con Claudia Unterhauser coinvolta nella progettazione degli interni. Il risultato nasce dall’incontro tra l’identità storica dell’edificio e suggestioni internazionali maturate attraverso viaggi ed esperienze diverse. Elementi provenienti dal Marocco, dalla Spagna e dalla Gran Bretagna convivono con il carattere altoatesino della struttura. Gli ambienti sono definiti da materiali naturali, piastrelle artigianali marocchine, arredi di design spagnolo e colori capaci di creare un’atmosfera calda e contemporanea. La filosofia alla base del progetto è che la bellezza debba sempre essere accompagnata dal comfort, con spazi pensati per essere vissuti e non soltanto osservati.

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All’interno di alcune suite trovano spazio anche le opere di Martin Pohl, artista contemporaneo altoatesino specializzato nella pittura astratta. I suoi lavori entrano in dialogo con l’architettura attraverso superfici materiche, gesti pittorici decisi e un uso essenziale del colore. Le opere diventano così parte integrante dell’esperienza abitativa, trasformando alcune camere in piccoli spazi espositivi dove arte e ospitalità convivono.

Il Bar Perlage, tra vini locali e vita del paese

Al piano terra della struttura si trova il Bar Perlage, un luogo pensato come punto di incontro non soltanto per gli ospiti delle suite ma anche per gli abitanti di Caldaro. Affacciato sul cortile interno tra i due edifici, il bar propone una selezione di vini altoatesini, spumanti, cocktail e una proposta gastronomica fatta di tartine fresche e tapas ispirate alla cucina locale.

Il Bar Perlage

Il vino resta il protagonista, con una selezione che permette di proseguire anche a tavola il racconto del territorio iniziato durante le escursioni tra vigneti e cantine. Aperto da marzo fino a Natale, dal martedì al sabato, il Bar Perlage ospita anche momenti di musica dal vivo e rappresenta un collegamento diretto tra la struttura e la comunità locale.

Tra lago di Caldaro, natura e turismo lento

La posizione di Caldaro permette di alternare le esperienze legate al vino con attività nella natura. Tra i luoghi da visitare ci sono il Museo Provinciale del Vino, la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, il lago di Caldaro, la Funicolare della Mendola e la Gola Rastenbach. Per chi cerca esperienze più personalizzate, Goldengel Suites propone anche una gita privata in barca sul Lago di Garda, disponibile su prenotazione per piccoli gruppi. L’escursione, della durata di tre ore o più, permette di navigare verso Sirmione, utilizzare il SUP per avvicinarsi al castello da una prospettiva diversa e concludere con un aperitivo in barca. Completano l’offerta i servizi dedicati alla mobilità sostenibile, come il noleggio biciclette e la Mobility Card, che consente agli ospiti di utilizzare gratuitamente autobus, treni regionali e funivie in tutta la provincia di Bolzano.

Il lago di Caldaro è una destinazione da non perdere

L’estate entra nella sua fase più suggestiva quando i vigneti iniziano a prepararsi alla vendemmia e i meleti annunciano l’arrivo della raccolta. È il momento in cui il paesaggio dell’Alto Adige mostra con maggiore evidenza il legame tra agricoltura, cultura e turismo: nei campi il lavoro quotidiano accompagna una stagione che da sempre rappresenta uno dei passaggi più importanti per le comunità locali. A Caldaro, nel cuore della Strada del Vino dell’Alto Adige, questo periodo diventa un’occasione per scoprire un territorio dove il vino non è soltanto un prodotto, ma un elemento che definisce il paesaggio e il modo di vivere dei suoi abitanti.

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