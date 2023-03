Al Frantoio di Vicopisano per scoprire l'olio delle Terre di Pisa

Nelle Terre di Pisa e soprattutto nella zona del Monte Pisano l'olio è una tradizione che si tramanda da secoli. Una tradizione che ha dato vita anche alla Strada dell'olio dei Monti Pisani, che racchiude al suo interno aziende di cinque differenti Comuni: Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.

Proprio in quest'ultimo, bellissimo borgo medievale noto per la rocca progettata da Filippo Brunelleschi, si trova una delle attività che contribuiscono in prima persona a portare avanti la tradizione dell'olio d'oliva di altissima qualità. Stiamo parlando del Frantoio di Vicopisano.

Frantoio di Vicopisano

Il Frantoio di Vicopisano, olio biologico toscano

Il Frantoio di Vicopisano si trova ai margini dell'abitato del borgo. La struttura centrale, composta dalla bottega e dal frantoio vero e proprio, gode per questo motivo di una bellissima vista sulla Rocca. A circondarla ci sono dieci ettari di coltivazioni biologiche. La parte del leone la giocano gli ulivi, che coprono 5 ettari e sono circa 3mila. Il resto è, invece, composto da frutteti (in larga parte kiwi, se ne producono circa 6 tonnellate) e viti di Sangiovese e Trebbiano.

Le olive del Frantoio di Vicopisano vengono raccolte manualmente e frante direttamente in azienda nel giro di poche ore. Il risultato è un olio di altissima qualità. Sono diversi i prodotti realizzati dal Frantoio. Il fiore all'occhiello è, senza dubbio, il Vicopisanolio Igp Toscano Bio, ma meritano una menzione i condimenti realizzati con olio abbinato a peperoncino, aglio, limone, basilico o rosmarino. Il loro segreto sta nella preparazione, che non viene realizzata, come spesso accade, in infusione. Si tratta, infatti, di oli realizzati frangendo insieme olive e l'ingrediente di accompagnamento. Questo dona al prodotto una maggiore rotondità, un gusto deciso senza essere invadente e una freschezza che non stanca mai.

Vicopisanolio Toscana Igp Agliolio del Frantoio di Vicopisano

Un frantoio aperto al turismo

Come già accennato, i prodotti del Frantoio di Vicopisano sono disponibili nella bottega in loco o, in alternativa, sul sito dell'azienda agricola. Per chi volesse, però, scoprire in prima persona come nasce l'olio del Frantoio e assaporare un po' di vita contadina, l'azienda pisana è molto attenta agli aspetti legati all'oleoturismo. È, infatti, possibile visitare il Frantoio e degustarne i prodotti in qualsiasi momento dell'anno, vini compresi. Non solo: è possibile scoprire tutti i passaggi che portano dalla raccolta delle olive al prodotto finito.

La vista del borgo dal Frantoio

E per chi volesse fermarsi qualche ora in più, per poi magari godersi in tutta calma il borgo di Vicopisano, il Frantoio mette a disposizione anche tre appartamenti, perfetti per le famiglie. Un agriturismo semplice, rustico, con una vista degna di nota e circondato dalla natura.

Focus Terre di Pisa

Il Frantoio di Vicopisano

Località Palazzetto 4 - 56010 Vicopisano PI

Tel 050798870