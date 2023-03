Cena nel cuore di San Miniato. Dove? Al Pepenero di Gilberto Rossi

Nonostante le sue dimensioni contenute, il centro storico di San Miniato, splendido borgo che funge da ideale porta delle Terre di Pisa, non può certo dirsi sguarnito di proposte gastronomiche interessanti. Tra queste, per posizione e proposta, brilla sicuramente Pepenero, il ristorante di Gilberto Rossi in piazza del Duomo.

Il Pepenero di San Miniato

Pepenero, ristorante nel cuore di San Miniato

La forza del ristorante Pepenero, prima ancora di sedersi al tavolo, è data senza dubbio dalla posizione. Piazza del Duomo è, infatti, uno degli angoli più belli di San Miniato. Un'impressione che viene immediatamente confermata una volta entrati nel locale che sfrutta la sua posizione in maniera perfetta. La sala è caratterizzata da ampie vetrate che da un lato permettono di avere una vista completa sui gioielli della piazza, dall'altro si aprono alle colline circostanti. Un colpo d'occhio davvero notevole che funziona alla perfezione con le scelte stilistiche dell'arredamento. L'interno del locale è moderno, molto ricercato. Le sedie Phantom, i bicchieri colorati e le opere d'arte che puntellano il locale riescono a creare un contrasto curioso con la vista esterna, un contrasto che funziona e incuriosisce. Il risultato è una sala accogliente, che potrebbe forse essere più "calda", ma che riesce a sorprendere in maniera positiva.

Gilberto Rossi, non solo televisione

Volto, anima e proprietario del locale è lo chef Gilberto Rossi, noto anche per le sue apparizioni sul piccolo schermo a La Prova del Cuoco con Antonella Clerici. Il Pepenero è la sua creatura dal 2009, da quando cioè ha acquisito tutte le quote dei precedenti soci e ne è diventato proprietario. Ultimo passo di una carriera che l'ha visto iniziare nel suo Veneto, per poi spostarsi a La Siriola, in Alta Val Badia e, infine, in Toscana, al Relais & Chateaux "La Collegiata" di San Gimignano. A San Miniato sembra aver trovato finalmente la sua dimensione, che esprime attraverso una cucina chiara e in linea con le sue idee.

Gilberto Rossi

Territorio, ma ragionato: la proposta del Pepenero

I concetti chiave attorno ai quali ruota la proposta del Pepenero di Gilberto Rossi sono essenzialmente due: il Chilometro Vero e il Frigorifero Zero. Nel primo caso, si intende la volontà di fare una cucina del territorio, ma senza forzature. Vale a dire, come spiega lo stesso Gilberto, se a San Miniato la burrata buona non si trova, la andrò a prendere altrove, perché stiamo parlando di cucina italiana e non ci si può limitare al luogo in cui si trova. Per quanto riguarda, invece, il Frigorifero Zero, si parla della ricerca del prodotto sempre fresco. Una scelta che, per forza di cose, condiziona il menu, che è soggetto al mercato e a ciò che giornalmente offre e pertanto può cambiare in base alle esigenze.

Le scelte di Gilberto trovano corrispondenza nei piatti. Il tratto comune è la delicatezza dei sapori, che non si spingono mai oltre il dovuto e hanno come obiettivo la valorizzazione della materia prima, di indiscussa qualità. La carta è ridotta, con sei proposte per gli antipasti, sei per i primi e sei per i secondi, equamente divise tra carne, pesce e vegetale.

Tèra, dove tutto comincia

La proposta di Gilberto Rossi a San Miniato non si esaurisce, però, con Pepenero. Sempre nel centro storico di San Miniato, ma in via IV Novembre, si trova Tèra, aperta nel 2020, in piena pandemia. Si tratta di una bottega/gastronomia/enoteca, che nella visione di Gilberto funge da punto di riferimento per le eccellenze gastronomiche. Le uniche regole sono freschezza e genuinità e, proprio come al ristorante, la proposta della gastronomia è ogni giorno diversa. Notevole la proposta di vini, con più di duecento etichette, soprattutto italiane.

Tèra San Miniato

