Bergamo si illumina: parte il Festa delle Luci

Un ''Festa delle Luci'' che è una manna per i ristoratori, gli albergatori e i commercianti (e non solo) di Bergamo e Brescia. La Capitale italiana della Cultura, dal 21 gennaio scorso, ha già richiamato, infatti, nelle due città migliaia di persone grazie a una serie di proposte culturali e ricreative che stanno suscitando interesse a livello nazionale e internazionale. Ne è riprova appunto “Light is life” promosso da A2A nella Leonessa dal 10 al 19 febbraio e nella Città dei Mille, da stasera 17 febbraio, al 26 sempre di questo mese.

Light is life a Brescia

A Brescia spettacolo di luci sul colle del Cidneo

A Brescia ogni sera oltre 5mila persone salgono fin sul colle del Cidneo dove si trova il Castello, vero cuore dell'evento, per ammirare le 15 installazioni che si snodano in un suggestivo percorso fra i sentieri della fortificazione medioevale che ospita pure il rinnovato Museo del Risorgimento e una delle più importanti raccolte d'armi al mondo.

Luci nel cuore di Città Alta

A Bergamo protagonista del festival è la Città Alta, attraverso un percorso che parte da Piazza della Cittadella e termina Palazzo Moroni, toccando alcuni dei più suggestivi luoghi culturali. Dodici le originali installazioni luminose, collocate nel magnifico centro storico: le tecnologie digitali interagiscono con il mondo fisico e trasformano le percezioni in un mondo fantastico, onirico dove la luce e i colori sono protagonisti indiscussi della notte.

Light is life, un festival affascinate nelle due Capitali della Cultura

«Per la prima volta le opere di luce di artisti italiani e internazionali illuminano i luoghi simbolo della cultura delle due città. Un viaggio emozionante - dicono in A2A - verso un futuro solidale e sostenibile perché quando l'energia e la cultura ci illuminano, la vita è più azzurra». Insomma, una festa che nasce con una doppia consapevolezza, ambientale e sociale.

Istallazione luminosa a Brescia