Fiabe sull'Alpe Cimbra, i bambini incontrano le leggende del territorio

Ritorna il 28 e 29 agosto nella splendida cornice del Parco Palù a Lavarone l’evento dedicato al meraviglioso mondo delle fiabe e delle leggende: la Fiaba Regna sull’Alpe Cimbra. Fiabe d’altri tempi come: La Brava Part, Tüsele Marüsele e la leggenda del Becco di Filadonna. Non mancheranno però, anche le più recenti come la fiaba dell’Avéz del Prinzep o la fiaba dell’Alpe Cimbra, scritte per esaltare il legame particolare con la natura e l’immaginario di questi luoghi fatati.



Due giorni dedicati alle leggende del territorio e alle fiabe che hanno caratterizzano l’infanzia e alimentano la fantasia di grandi e piccini. Compagni di avventura in questi due giorni la mascotte Perti e Fliflich e i racconti delle loro avventure nella ormai famosa favola della Fiaba Regna sull’Alpe Cimbra.

Fiabe all'Alpe Cimbra

Tanti eventi a margine

Per coinvolgere i bambini e farli sentire protagonisti tante le attività a corollario: nei due giorni dalle 10 alle 17.00 si susseguiranno giochi e laboratori, dal costruire una pecorella al ricicliamo, dai personaggi delle fiabe alla lavorazione del latte. In questi due giorni all’interno del Parco Palù i bambini potranno giocare con le tante installazioni dedicate al mondo della ruralità e scoprire il bellissimo gioco delle campanelle.





Divertimento e allegria con i due grandi spettacoli previsti:

• Sabato 28 alle 10.30 e alle 15.30 è il momento dei burattini con l’Albero dei segreti

• Domenica 29 alle 10.30 e alle 15.30 si accende la magia del Circo con Vintage Circus



Nel pieno rispetto delle normative sull’emergenza covid-19 l’evento sarà a numero chiuso ed è necessaria la preiscrizione. I genitori o i bambini con più di 12 anni potranno accedere solo se muniti di green pass. Necessaria la preiscrizione attraverso il sito www.alpecimbra.it