Vino, cultura e gastronomia: torna l'Autunno Longobardo

Dal 19 ottobre al 27 novembre torna nel bresciano "Autunno Longobardo". L'iniziativa è promossa da 7 Comuni e dalla Strada dei Colli dei Longobardi in una stagione ideale per gustare i sapori del territorio e non solo.

Tutto pronto per Autunno Longobardo

Autunno Longobardo, un territorio da scoprire

«La nostra è una stimolante occasione - dice il presidente della Strada Flavio Bonardi - per vivere in piena sicurezza, un suolo antico ma con radici giovani nell'hinterland della città». Ma non si parlerà solo di vino e dell'attività delle cantine ubicate nei comuni di Flero, Poncarale, Botticino, Rezzato e Capriano del Colle.

Sono infatti sedici gli eventi culturali e di valorizzazione enogastronomica in programma a partire da mercoledì 19 ottobre dove a Rezzato i volontari di Libera (l’Associazione fondata da don Ciotti) terranno un incontro su un tema sempre d'attualità: Mafie, se le conosci le eviti. E poi si proseguirà con il teatro con un omaggio ad Alda Merini, la musica, e via via, a metà novembre con la visita alle sette cantine della Strada: S.Michele, La Vigna, Noveta, Peri, Botti, Lazzari e Peroni.

«Speriamo siano in molti - ribadisce Bonardi - a voler (ri)scoprire una parte della provincia che è a poca distanza da Brescia e che ha al suo interno un mondo da raccontare. Il connubio tra storia, arte, cucina e vino è infatti sempre più desiderato. Questo l'obiettivo di una manifestazione che vuole essere una vetrina di un territorio che vogliano continuare a promuovere».