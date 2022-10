È tempo di Buonissima: cuochi dal mondo si incontrano a Torino

Ideata dai giornalisti Stefano Cavallito e Luca Iaccarino e da Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio e realizzata con Produzioni Fuorivia, Il Idee al Lavoro e Associazione Raggio Verde, Buonissima ritorna con la seconda edizione a Torino dal 26 al 30 ottobre con un ricco programma: cene-evento che riuniscono il meglio degli chef italiani e internazionali all’insegna del fine dining, dello spettacolo e della bellezza, e una costellazione di appuntamenti diffusi che promettono di offrire un punto di vista nuovo sulla città e sulle sue capacità di intrattenimento fra cibo e cultura, per confermare il ruolo di primo piano di Torino e del suo territorio nella scena gastronomica nazionale.

Buonissima, a Torino fino al 30 ottobre

Buonissima, cinque giorni di eventi a Torino

Cinque giorni di eventi che mescolano la cultura dell’enogastronomia a musica e spettacolo, arte, insieme a momenti di riflessione e confronto che si intrecceranno in alcuni dei luoghi più suggestivi e significativi di Torino: la Centrale Nuvola Lavazza, Ristorante del Cambio, Reggia di Venaria, Mole Antonelliana – Museo Nazionale del Cinema, Eataly Lingotto, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Combo, le piole e i ristoranti e alcuni fra i più bei caffè della città.

I grandi nomi della cucina internazionale Alain Ducasse, Davide Oldani, Chicco Cerea, Chiara Pavan, Francesco Brutto, incontrano i cuochi e i sapori piemontesi, tartufo e barolo in testa. Nei luoghi più creativi della città.

Le cene evento di Buonissima

Due le cene evento in programma, per gustare, assaporare e sperimentare il connubio fra enogastronomia di eccellenza e grande spettacolo.

Giovedì 27 ottobre alla Reggia di Venaria, la cena Vivaldi Rocks: La Cena del tempo. Nella magia della Reggia, tra fiandre e antiche porcellane, una cena di gala nella Galleria di Diana accompagnata dalla musica di Vivaldi, i cui spartiti manoscritti sono conservati nella Biblioteca Nazionale di Torino. Ma nulla è come sembra. A scombinare le cose sulla classicità di una cena di Alain Ducasse e Davide Oldani l’opera originale, creata espressamente per l’occasione da Samuel Romano dei Subsonica, connubio di musica elettronica e barocca.

Venerdì 28 ottobre, al Museo Nazionale del Cinema, la cena Cinemagika: Roy Paci darà vita a uno spettacolo originale di musica, colori, immagini che incontra la cucina di Chicco Cerea, Chiara Pavan e Francesco Brutto con Matteo Baronetto, insieme in una cena di beneficienza destinata all’IRCC di Candiolo. Ospiti speciali Vladimir Luxuria, direttrice di Lovers, e Steve Della Casa, direttore di Torino Film Festival, che hanno selezionato per noi una serie di film che parlano di stupore, meraviglia, magia.

Venerdì 29, dalle ore 10 alle ore 12 la Factory 1895 ospiterà l’evento per celebrare le eccellenze torinesi. Debora Massari, Matteo Baronetto e Guido Gobino offriranno ai presenti una colazione contemporanea con i prodotti della Collezione 1895.

Tutto il programma di Buonissima, poi, sarà un’occasione per scoprire e lasciarsi ispirare dalla grande cucina: sabato 29 ottobre a Eataly Lingotto la Cena Agnolotto Vs il resto del Mondo ovvero la sfida tra paste ripiene: dagli agnolotti, ai tortellini, dai tortelli di zucca ai culurgiones, dai ravioli cinesi ai panzerotti.

Il pranzo della domenica alla piemontese

Non può mancare Il pranzo della domenica. Alla piemontese. Al Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli, si allestirà una grande lunga tavola per un tipico pranzo in famiglia con i migliori prodotti e le migliori ricette piemontesi con antipasti misti, tajarin, secondi di carne e in cucina, i migliori cuochi della regione, top e pop.

Cucineranno tutti insieme: Gemma (da Gemma), Renza (La Terrazza), Davide Palluda (All’Enoteca), Alessandro Mecca, Christian Macario (Il Nazionale), Antonella Rota (Antiche Sere), Filippo Giaccone (Oste in Albaretto).

Piole e Metti Torino a cena

Non manca, anche in questa seconda edizione, Piolissima, la celebrazione delle osterie tipiche piemontesi: per tutta la durata dell’evento cene, acciughe e spettacoli d’arte varia con prezzo fisso a 28 euro.

Le Piole: Antiche Sere, Ballatoio Bistrot di Ringhiera, Barbagusto, Cantinone San Paolo, Du’ Cesari, il Pastis, La Fucina Ristorantino, Le Putrelle, Le Ramine, Pescheria Gallina, POdiciotto, Trattoria Amicizia, Vitel Etonné.

Da martedì 25 a sabato 29 ottobre nei ristoranti di Torino Metti Torino a cena: incontri culinari fra cuochi d’Italia e del mondo e gli chef padroni di casa per speciali cene a quattro mani.

I Ristoranti: Del Cambio, Antonio Chiodi Latini, Kensho, Mare Nostrum, Azotea, Magorabin, Limonaia, Insieme, Opera, Casa Vicina, Condividere, Spazio 7, Befro.

La colazione d'autore

Da mercoledì 26 a domenica 30 in dodici caffetterie e pasticcerie storiche e moderne torinesi con caffè Lavazza, proporranno una “Colazione d’Autore” per i propri clienti, ricreando quello storytelling tutto italiano che fa della colazione un’arte da tutelare e promuovere. I partecipanti avranno la possibilità di visitare il Museo Lavazza ad un prezzo agevolato.

Le caffetterie aderenti all’iniziativa sono: Pasticceria Abrate, Caffè Torino, Bar Zucca, Daf Elite, Gerla 1927 Ristorante Caffetteria C.so Vittorio, Caffè Platti, Gerla 1927 Via Lagrange, Gerla La Croisette, Combo, Mokita, Roma già Talmone, Gran Bar.

Bistromania

L’ultimo giorno di questa seconda edizione, per fare festa insieme, Bistromania: con i piatti di Bistrot Contesto Alimentare, Gaudenzio Vini e Cucina; Luogo Divino; Razzo; Scannabue; Smoking Bar; XXL Cafè, e altri bistrot da tutta Italia: Osteria alla Concorrenza- Milano; Estro- Venezia; Il Genovese- Genova; Cantina del Tormento-Vicenza; Bar Bozza- Roma; Osteria Pavesi- Piacenza; Locanda del Falco- Valdieri (Cn), Trattoria da Burde (Fi).

Sabato 30 sarà invece il giorno dei Laboratori di Degustazione per conoscere meglio alcuni prodotti base della cucina: il parmigiano, l’olio, il riso, i lieviti, le ostriche, lo champagne, il barolo, il cioccolato.