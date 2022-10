Mantova celebra la sua torta: ecco il Festival della sbrisolona

Se non a Mantova, dove festeggiare la sbrisolona in questa splendida ottobrata? Appunto nella patria di Virgilio è stata presentata la prima edizione del "Festival della sbrisolona e dei dolci italiani" in programma dal 14 al 16 ottobre nel magnifico e imperdibile centro storico.

La sbrisolona

A Mantova arriva il Festival della sbrisolona

Torta tipica della pianura padana che termina solitamente pranzi robusti, all'insegna dei tortelli zucca, da gustare (come tradizione comanda) con una ricca spruzzata di grappa o con lo zabaione. La Bottoli, azienda leader del settore ne produce, artigianalmente tutte a mano, 800mila all'anno che vende in prevalenza nel Centro-Nord. La prima edizione di "Sbrisolona&co" dedicato alla regina della pasticceria mantovana sarà al centro di showcooking, degustazioni, sfide fra maestri pasticceri assieme ad altri dessert caratteristici : l'Anello di Monaco, le torte di Tagliatelle, Rose, Sabbiosa, Greca, Elvezia, San Biagio e un inedito cioccolatino Orfeo - al cuore di zabaione - creato appositamente dagli studenti del Santa Paola.

Stand gastronomici e corteo storico

In Municipio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione e dell’evento curato dalla SGP di Stefano Pelliciardi e convintamente sostenuto dall'Amministrazione Comunale con l'assessore Iacopo Rebecchi, dalla Confcommercio e dalla Strada dei vini e dei sapori mantovani. Tre gli obiettivi: far conoscere il dolce simbolo di Mantova e quelli tradizionali lombardi, valorizzare la cioccolateria, sostenere la pasticceria regionale attraverso 40 stand posizionati nel cuore della città, fra le piazze Sordello e Erbe.

Non mancheranno, durante la tre giorni alla scoperta delle dolcezze del territorio, anche un corteo storico con al centro il matrimonio di Isabella d'Este, una maxi sbrisolona di 4x4 metri e la consegna della gemma dei Gonzaga, in una città scrigno di tesori artistici, culturali ed enogastronomici.