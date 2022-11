Cene gourmet a quattro mani in scena al ristorante Elementi Fine Dining

Il ristorante Elementi Fine Dining, situato all'interno di Borgobrufa Spa Resort (Pg), presenta le sue prime cene gourmet a quattro mani, pensate per offrire agli ospiti esperienze degustative uniche, nate dalla collaborazione tra eccellenze della cucina italiana, in un viaggio sensoriale che si snoda in tre tappe culinarie e che sancisce l’ingresso di Elementi nel gotha della ristorazione umbra.

Si comincia giovedì 24 novembre quando lo chef Luigi Taglienti del ristorante IO Luigi Taglienti a Piacenza, inaugurato lo scorso giugno nella galleria Volumnia della ex Chiesa di Sant’Agostino, cucinerà insieme ad Andrea Impero (membro Euro-Toques Italia), resident chef di Elementi. Come in un incantesimo, i sapori della terra prenderanno forma in un percorso degustativo dal titolo Selvaggina d’autore, ispirato all’elemento Terra e nato dall’estro creativo dei due chef. Seguendo le loro filosofie culinarie - uniche e personali - Andrea Impero e Luigi Taglienti daranno vita a un menù composto da 6 portate a base di selvaggina: 3 ricette saranno ideate da chef Impero, che curerà anche Introduzione e Conclusione della cena, mentre le altre 3 verranno create da Taglienti. Selvaggina d’autore si annuncia come momento di condivisione capace di trasportare gli ospiti tra i profumi inebrianti e i colori caldi del bosco in autunno, alla scoperta dei prodotti del territorio, selezionati principalmente da produttori locali. Le pregiate etichette di vino in abbinamento a ogni portata saranno a cura di Sagna Spa. Cena su prenotazione a 160 euro a persona (vini inclusi).

Dal percorso Visione, sempre disponibile al ristorante Elementi assieme a Ispirazione, Andrea Impero proporrà È Ghiotta: ravioli di piccione, lardo e carote 1/3 Andrea Impero 2/3 Luigi Taglienti 3/3 Previous Next

Il menù della serata è un invito a farsi cullare dalla magica atmosfera dell’elemento terra: dopo l’Introduzione curata da chef Impero, si comincerà con Petto e coscia di Quaglia. Cipolla fondente al gratin di chef Taglienti, abbinato allo Champagne Collection 242 Louis Roederer. Dal percorso Visione, sempre disponibile al ristorante Elementi assieme a Ispirazione, Andrea Impero proporrà È Ghiotta. Ravioli di piccione di Laura Peri, lardo “Urbevetus” e carote in abbinamento al Chianti Classico Docg 2018 Querciabella. Poi ancora Conigliolepre. Salsa reale di Luigi Taglienti abbinato a ION Irpinia Campi Taurasini Doc 2018 Stefania Barbot e il dolce di Andrea Impero Tartufo bianco, cioccolato, topinambur con Malvasia Lipari Doc Riserva 2019 Hauner.

La seconda cena, in programma domenica 22 gennaio 2023, ha come protagonista lo stellato Antonio Guida (membro Euro-Toques Italia), chef del ristorante due Stelle Michelin Seta, situato all’interno del Mandarin Oriental Hotel di Milano e meta d’eccellenza della ristorazione meneghina. I due appuntamenti con gli chef Taglienti e Guida aprono un ciclo di serate gourmet, che, nel corso dell’anno, porteranno negli spazi del ristorante Elementi Fine Dining nomi di primo piano della cucina italiana.

Via del Colle 38 - 06089 Brufa (Pg)

Tel 349 7538102