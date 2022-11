È l'autunno del vino: ecco Cantine Aperte a San Martino

Dopo la partenza di Cantine Aperte in Vendemmia, prosegue l’autunno del Movimento Turismo del Vino con un altro imperdibile appuntamento. Sta tornando Cantine Aperte a San Martino, l’iniziativa firmata Mtv che porta i Wine Lover nelle vigne di tutta Italia per assaggiare il vino nuovo dell’ultima vendemmia. Un vino fresco, fruttato ed estremamente dinamico e giovane, il modo migliore per accogliere l’arrivo della nuova stagione e per immergersi nei filari tra degustazioni e tante attività organizzate dalle aziende produttrici.

«Cantine Aperte a San Martino è uno degli appuntamenti più attesi dagli enoappassionati – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino – soprattutto da quelli più giovani, che trovano in questa iniziativa un’occasione per conoscere meglio il vino nuovo, un prodotto dalle straordinarie potenzialità. Come sempre, le cantine associate del MTV hanno in programma numerosissime attività dedicate ai Wine Lover e a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza in vigna e toccare con mano il grande lavoro delle cantine, soprattutto durante la stagione autunnale».

Cantine Aperte a San Martino, in tutta Italia dal 5 al 13 novembre

Festa in vigna per l'Estate di San Martino

L’evento sarà reso ancora più magico dal suggestivo scenario dell’Estate di San Martino, i cui giorni offrono un clima più mite per godersi al meglio le esperienze uniche di Cantine Aperte a San Martino. In effetti le aziende produttrici del Movimento Turismo del Vino hanno in serbo per tutti gli amanti del vino un calendario più che ricco di iniziative: pranzi, cene e picnic tra i filari, passeggiate in vigna, visite in cantina, degustazioni guidate, aperitivi al tramonto, mostre d’arte e molto altro ancora. Tra le degustazioni, ovviamente, spicca l’intramontabile abbinamento tra vino nuovo e caldarroste, ma non mancheranno le etichette delle precedenti vendemmie in accostamento ai prodotti tipici regionali. Cantine Aperte a San Martino sarà una festa lunga nove giorni per celebrare la fine della vendemmia e gettare le basi per il nuovo anno vitivinicolo.

Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte a San Martino promuove un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.

Gli appuntamenti di Cantine Aperte

Ecco i programmi regionali Mtv. La prenotazione è obbligatoria.

Abruzzo

Dal 5 al 12 Novembre in 9 aziende del Movimento Turismo del Vino Abruzzo torna Cantine Aperte a San Martino, la versione tardo-autunnale e dedicata al vino nuovo del fortunato format dell’associazione enoturistica più importante della regione. Ben 9 cantine come detto pronte ad accogliere tanti wine lover con un programma ricco tour guidati e degustazioni, presentazioni di nuovi vini, passeggiate per ammirare il foliage dei vigneti, pranzi domenicali, aperitivi serali e molto altro: https://bit.ly/3zxA6Lw

Campania

Aminea e Tenuta Cavalier Pepe ospiteranno nelle loro vigne gli enoturisti, con un ricco programma. Degustazioni comparative tra novello e beaujolais nouveau, raccolta delle olive e scoperta del processo di produzione dell'olio extravergine di oliva, prodotti tipici e tanto altro! Per maggiori informazioni visita il link: https://bit.ly/3NBmntf

Friuli Venezia Giulia



Sono 42 le Cantine Aperte a San Martino in Friuli Venezia Giulia!

Un momento per riassaporare le emozioni di Cantine Aperte in occasione della cosiddetta "ultima estate" dell’anno, rivivendo l’esperienza unica di conversare con appassionati produttori e conoscere direttamente da loro l’andamento della vendemmia appena conclusa, ammirando i caldi colori dell’autunno. Un’occasione unica e speciale per gustare in modo differente le eccellenze enologiche del territorio e per riscoprirle in abbinamento alla gastronomia regionale secondo il gusto dei produttori.

Degustazioni guidate, abbinamenti cibo-vino, laboratori emozionali, Pranzi e Cene con il Vignaiolo saranno i protagonisti del grande evento Cantine Aperte a San Martino. Scopri tutto qui:

https://bit.ly/3Fx19KY

Lazio



Sono 3 le cantine che per i primi due weekend di novembre dalle 10.00 alle 18.00 festeggeranno Cantine Aperte a San Martino: Tenuta Le Quinte, Cantinamena e Tenuta Pietra Pinta.

“Nell’estate di San Martino si spilla la botte e si assaggia il vino”; nuova come i vini che per l’occasione verranno proposti agli enoturisti: il vino novello e i grandi vini da invecchiamento delle ultime annate. Esperienze uniche che si svilupperanno lungo percorsi sensoriali alla scoperta della parte piu` confortevole e intima delle cantine stesse in uno dei periodi di maggior fermento.

Tutte le info su: https://bit.ly/3UdgbcU



Piemonte

Saranno 16 le cantine piemontesi ad accogliere gli eno-appassionati nelle loro cantine durante il periodo del vino nuovo. Tra le varie attività previste, dalle visite in cantina, alla coinvolgente ricerca del tartufo tra i boschi, passando per i musei interattivi e virtuali sul vino. Per maggiori informazioni visita il link: https://bit.ly/3FtLdsH

Umbria

Sono 23 le cantine aderenti all’iniziativa in tutta la regione, che attraverso degustazioni guidate, pranzi e cene col vignaiolo, momenti di approfondimento ma anche di divertimento dedicati a grandi e piccoli, ospiteranno i turisti del vino, sempre piu` desiderosi di un’esperienza di gusto, a contatto con la natura, conoscendo luoghi, persone e storie. Scopri di più: https://bit.ly/3DMgFRF

