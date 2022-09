Cantine Aperte in Vendemmia, un fitto calendario di eventi per amanti del vino

Continuano gli eventi del fitto calendario firmato Movimento Turismo del Vino Italia. Dopo Cantine Aperte e le serate di Calici di Stelle ora tocca a Cantine Aperte in Vendemmia, cui spetterà il doppio compito di chiudere in bellezza la stagione estiva inaugurando quella autunnale in arrivo. L’evento porterà nelle vigne i WineLover durante il periodo più intenso e affascinante dell’annata vitivinicola. È infatti la vendemmia la fase più simbolica e ricca di tradizione della produzione del vino, e gli appassionati avranno l’occasione di partecipare a questo momento di festa imparando tecniche e segreti dagli esperti vendemmiatori.

«È stato un grande anno per il Mtv – commenta Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino – e Cantine Aperte in Vendemmia continuerà a regalare a tutti i WineLover la gioia di ritrovarsi attorno alla passione per il vino che li accomuna. E questa volta gli eno-appassionati non si limiteranno solo a degustare il vino, ma saranno parte attiva della sua produzione. È per questo che Cantine Aperte in Vendemmia riscuote ogni anno un grande successo, sia trai grandi ma anche tra i più piccoli. Non mancheranno poi le numerose attività proposte dalle cantine aderenti, che non perdono mai l’occasione di intrattenere il pubblico con iniziative culturali e non solo».

Vino e astronomia

Tra gli appuntamenti proposti dalle cantine associate al Mtv degustazioni guidate, pranzi e cene in vigna, mostre e poi musica, spettacolo e tanto altro. Ma non è tutto. Dopo il grande successo riscosso durante le notti estive di Calici di Stelle prosegue anche il calendario eno-astronomico, con i corpi celesti che continueranno a danzare nel cielo durante il periodo di vendemmia. Da segnalare la notte de La Luna del Raccolto, sabato 10 settembre, in cui una luminosa luna piena regalerà momenti magici nelle notti in vigna. Sabato 8 e domenica 9 ottobre il cielo sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico, lo Sciame Meteorico, in programma anche venerdì 21 e sabato 22 ottobre: un’autentica pioggia di meteori che incanterà le serate di Cantine Aperte in Vendemmia. Da non perdere poi l’Eclissi Parziale di Sole, martedì 25 ottobre, oltre agli altri appuntamenti con stelle, pianeti e satelliti.

«Non vediamo l’ora di inaugurare anche questo grande appuntamento – conclude D’Auria – e di rivedere i tanti appassionati che ogni volta vengono a trovarci, anche dall’estero. I programmi delle cantine sono, come per ogni evento, densi di iniziative entusiasmanti, e anche il calendario eno-astronomico non sarà da meno. Il tutto, ovviamente, a fare da contorno all’imperdibile scenario della vendemmia, un momento di assoluta magia e condivisione per tutti i WineLover».

Consumo responsabile

Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte in Vendemmia promuoverà un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.

I programmi regionali MTV sono in aggiornamento. La prenotazione è obbligatoria.