A Castelbuono i tre giorni del DiVino Festival

Dopo la battuta d’arresto e i due anni sottotono causati dalle note cause, DiVino Festival (Castelbuono, 23-30-31 luglio) riparte con tantissime novità che si vanno ad aggiungere a quello che ormai si configura come uno degli eventi più longevi in Sicilia in campo enologico e di spettacolo.



Sedicesima edizione

DiVino Festival, giunto alla sedicesima edizione, fu inventato a Castelbuono (Pa) quale evento di degustazioni essenzialmente di vino con la presenza di varie cantine non solo isolane. Fu allora un giovanissimo appassionato, Dario Guarcello, a organizzarlo per animare l’estate di quel meraviglioso borgo madonita che rappresenta Castelbuono, nel Parco delle Madonie.



Negli anni la manifestazione è cresciuta, comprendendo, oltre al vino e alla gastronomia, in più giorni spettacoli, musica, eventi letterari, convegni, premiazioni e tanto altro che faceva arrivare nella cittadina personalità turisti e personalità non solo italiani.



Ricco il programma 2022

L’evento che si terrà nei giorni 29, 30 e 31 luglio, sempre organizzato da Guarcello anche nel suo incarico di assessore comunale, sarà presenziato dal campione del mondo dei sommelier Luca Martini e il suo ricco programma prevede lo svolgimento di convegni, spettacoli e naturalmente degustazioni delle migliori etichette a livello nazionale e internazionale, presentate da un numero elevatissimo di cantine che parteciperanno alla kermesse che per l’occasione, in un susseguirsi di calici e assaggi, faranno conoscere al pubblico le loro produzioni vitivinicole.



Tante le novità

Per l’edizione 2022 importanti novità interesseranno tutte e tre le giornate: si partirà venerdì 29 luglio con la masterclass sui vini di montagna, seguito dall’appuntamento pomeridiano che vedrà la partecipazione di esperti del settore, dal punto di vista imprenditoriale ed anche medico, durante il convegno sulle Città Creative Unesco - City of Gastronomy, alla cui importante Rete internazionale Castelbuono ha presentato domanda di inclusione.



La sera è il momento dedicato alla celebre Premiazione internazionale Gusto Divino; tra i premiati di quest’anno ci saranno: Nicola Nocella, talentuoso attore di cinema italiano, Simone Fracassi re della Chianina e profeta del Prosciutto del Casentino con storica macelleria a Rassina di Castel Focognano (Ar), Enrico Bartolini chef e proprietario dell’Enrico Bartolini a Milano, unico chef ad aver conquistato quattro stelle in una sola volta in 3 ristoranti, Gabriele Gorelli, il primo ed unico Master of Wine italiano, brand ambassador della britannica Oeno Group, leader globale nella gestione del vino da investimento. La serata proseguirà con lo spettacolo comico “Cavalli di razza – Signò…Gividì” con Marco Marzocca e Sarcinelli.



La giornata di sabato 30 luglio sarà caratterizzata dalla scoperta di nuove produzioni sperimentali siciliane, celebrate in un luogo suggestivo immerso nella natura: l’Eremo di Liccia. In questa location sarà possibile effettuare degustazioni gratuite guidate di Catarratto e di Rosati a partire dalle ore 16:30 - fino ad esaurimento posti - guidati da esperti del settore scientifico ed enologi di fama nazionale; il tutto sarà accompagnato da degustazione di prodotti tipici del territorio. A chiudere la giornata ci penserà “il concerto a sorpresa” in piazza Castello alle ore 22:30.



L’ultimo ed attesissimo appuntamento di domenica 31 luglio, partirà con la tradizionale e tanto amata “Colazione dei Campioni” alle ore 11.00 presso il ristorante Nangalarruni, per raggiungere il suo exploit nella seconda parte della giornata: dalle ore 16.30 alle ore 22.30, presso il Chiostro San Francesco si terrà la Degustazione di aziende vitivinicole siciliane, italiane e straniere (prenotazioni online).