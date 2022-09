A Brescia il festival del pane vero

Un festival tutto dedicato al buono e genuino pane quotidiano. Si chiama Festival Panevero 2022; l'evento si terrà nei giardini del Castello di Brescia, il 3 e 4 settembre con l'obiettivo di valorizzare il re della tavola, il pane.



Obiettivo: diventare capitale del pane

L'iniziativa dell'Associazione Panificatori Richemont Club Italia è stata presentata dal vicesindaco della Leonessa, Laura Castelletti. Non senza un pizzico di ironia ha ricordato che: «Brescia, oltre che Capitale italiana della Cultura nel 2023 (con Bergamo) vuole anche diventare capitale del pane di qualità, con l'obiettivo di accompagnare i cittadini verso una nuova consapevolezza dell'importanza di questo alimento base».



Tanti gli appuntamenti

Per due giorni si alterneranno una serie di appuntamenti dedicati alla cultura del pane, dagli aspetti biologici a quelli nutrizionali con esperti del settore. I vertici di Richemont Italia, il presidente Roberto Perotti ha sottolineato che: «I panificatori artigianali vogliono far conoscere al grande pubblico l'evoluzione dell'arte bianca, il suo futuro e i consigli per riconoscere una michetta di qualità». Ancor più esplicito Paolo Piantoni: «Importante è far sapere cosa c'è dietro a quello che si mette in tavola e illustrare il nostro progetto sulla qualità». Interessante anche l'iniziativa mani in pasta che ha l'obiettivo di informare grandi e piccoli sul lievito madre, sul suo utilizzo e come rinfrescarlo. Richemont Italia conta attualmente su 160 iscritti, con tre sedi a Brescia, Pistoia e Alberobello. «Per aderire al nostro Club - ha ricordato il segretario Fabrizio Zucchi - occorre superare un rigoroso esame che teniamo ogni anno a settembre, perché l'aggiornamento professionale e la formazione sono fondamentali anche nel nostro mondo dove siamo operativi dal 1996.Richemont vive della sua filosofia: preparazione, etica professionale e un'inguaribile passione per la propria professione».