Borghi Bandiera Arancione, tutto pronto per la caccia al tesoro più grande d’Italia

Si tiene domenica 2 ottobre la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano, la più grande caccia al tesoro in contemporanea mai realizzata in Italia: saranno oltre 100 i Comuni Bandiera Arancione nei quali sarà possibile partecipare. L’evento è aperto a tutti: per partecipare basta scegliere il borgo e iscriversi con la propria squadra (da oggi sino a esaurimento posti) sul sito tesori.bandierearancioni.it. All’edizione 2021 hanno partecipato oltre 15mila persone.

Soave, in provincia di Verona



Un modo divertente per conoscere il territorio

Attraverso un percorso in sei tappe i partecipanti potranno conoscere in modo divertente storie, persone, monumenti e curiosità custodite nelle piccole eccellenze dell’entroterra certificate con la Bandiera Arancione, insieme alla più profonda e autentica identità della comunità e del suo territorio.



Insieme ai luoghi tra i tesori da scovare ci saranno personaggi del passato, mestieri antichi, tradizioni e sapori delle tipicità enogastronomiche, in un viaggio ispirato dai valori che da sempre contraddistinguono il Touring Club Italiano: riscoprire e valorizzare un’Italia nascosta intrisa di un patrimonio inestimabile da tutelare, promuovere e del quale prendersi cura.



Tanti eventi collaterali

In molti comuni si terranno manifestazioni collaterali, come a Borgo Valbelluna (Bl) e a Valsinni (Mt) dove a ogni tappa saranno offerti assaggi e degustazioni di prodotti tipici; a Dozza (Bo), storie e curiosità saranno svelate e animate da alcuni abitanti, posizionati in prossimità dei tesori; a Revello (Cn), attività dedicate ai fiori, ai frutti, alle verdure tipiche e ai funghi commestibili, con spiegazioni sulla flora autoctona. Alberona (Fg), Sant’Agata de’ Goti (Bn), Soave (Vr), Monterubbiano (Fm) e Barberino Tavarnelle (Fi) ci saranno figuranti in costumi d’epoca.



La storia della Bandiera Arancione

Dal 1998 il Touring Club Italiano seleziona, certifica e promuove con la Bandiera Arancione i piccoli centri (con meno di 15mila abitanti) eccellenti dell’entroterra. La Bandiera Arancione Touring, marchio di qualità turistico-ambientale, è stata pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Le località certificate oggi sono 270 e rappresentano l’8% delle oltre 3.200 candidature analizzate. Nei borghi “arancioni” si registra in media, dall’anno di assegnazione del marchio, un incremento del 83% del numero di esercizi ricettivi e in media l’apertura di tre nuovi ristoranti per Comune. Si registra, inoltre, in media un aumento del 45% degli arrivi e del 38% delle presenze, dall’anno precedente all’assegnazione del marchio ad oggi.