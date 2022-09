A Bruxelles torna Eat Festival, un giro tra le cucine del mondo

Nell’ultimo weekend di settembre per le buone forchette, e non solo, c’è un motivo in più per visitare Bruxelles! Da giovedì 29 a domenica 2 ottobre alla Gare Maritime di Tour & Taxis torna Eat Festival. Per quattro giorni più di 60 chef provenienti da tutto il mondo serviranno agli ospiti il meglio della tradizione locale e i grandi classici della cucina internazionale.

Eat Festival ospiterà la settima edizione del Premier Fromager de Belgique. Foto: Nicolas Lobet



Il tocco italiano

Ci sarà anche un tocco di Italia, egregiamente rappresentata dall’Osteria Bolognese, che porterà i visitatori a perdersi tra i sapori della terra emiliana, e dal Ristorante Gioia, una sorta di “Atelier della Pasta”, pensato dallo chef Fabio Maurizi per celebrare in terra belga la vera pasta fresca, preparata rigorosamente a mano.



Alla scoperta delle tradizioni locali

La maggior parte delle proposte, però, saranno dedicate alle tradizioni locali, a cominciare dai formaggi: quest’anno Eat Festival ospiterà la settima edizione del Premier Fromager de Belgique, nel quale cinque produttori di specialità casearie provenienti da tutto il Paese si sfideranno in otto prove, alla fine delle quali verrà decretato il vincitore che, come da tradizione, ospiterà l’edizione successiva della gara nella sua città.



Immancabile la birra

In onore dell’antica cultura della birra belga, che affonda le sue radici in oltre 700 anni di storia ed è diventata patrimonio immateriale dell’umanità Unesco nel 2016, il Festival ospiterà una rappresentanza dei principali birrifici artigianali della città, tra cui la storica Brasserie Cantillon, la Brasserie de la Senne e l’innovativo Brussels Beer Project.



Wine bar e degustazioni

Gli appassionati di vino, invece, potranno frequentare il wine bar e i laboratori di degustazione organizzati da Vins de Bordeaux, che permetteranno di scoprire le etichette di una delle regioni vinicole più famose al mondo, mentre tra le novità di quest’anno si annovera il Brussels Producers' Market, nel quale i piccoli produttori specializzati in prodotti di alta qualità, come micro-birrifici, biscottifici e panetterie, venderanno i loro prodotti direttamente al pubblico.

Ospiti i principali birrifici artigianali della città. Foto: Visit Bruxelles



Tra i protagonisti anche il cioccolato

E per concludere in dolcezza, la rinomata pasticceria Ginkgo presenterà ottime torte e l’immancabile cioccolato, altra gemma della proposta gastronomica brussellese, gentilmente offerto dal cioccolatiere Laurent Gerbaud.