Bolzano in primavera è sempre una buona idea: gli eventi da non perdere

La più settentrionale delle città italiane e la più meridionale delle città mitteleuropee, Bolzano è da sempre luogo d’incontro di diverse culture. Tante sono le occasioni per apprezzarne l’atmosfera leggera e al contempo carica di suggestioni primaverili, unitamente alla sua anima green e le sue antiche tradizioni. Ecco i principali eventi di questa primavera da annotare in agenda.

La magia della primavera a Bolzano



Spring in the city (Mercatino di Pasqua) - 6 – 10 aprile

Un curato mercatino dei sapori autentici del territorio e dell’artigianato artistico per l’inizio della primavera. Le casette animeranno piazza Walther per cinque giorni, con la proposta di oggettistica varia, gioielli, pane e fiori e decorazioni pasquali. Sarà presente anche un programma di contorno con concerti musicali e attività per i più piccoli.



Weinkost - 20 - 23 aprile

Vetrina sui grandi vini di Bolzano e dell’Alto Adige a Castel Mareccio. Durante le quattro giornate saranno proposte diverse degustazioni e seminari tenuti da esperti del settore. Saranno presenti in totale 40 cantine vitivinicole provenienti da Bolzano e dall’intera regione Alto Adige. Durante l’evento è previsto un accompagnamento musicale di sottofondo. Il programma prevede: 20 aprile: ore 17 - 23: inaugurazione e giornata dei produttori; 21 e 22 aprile: 10 -22 degustazione dei vini; 23 aprile: ore 10-20 degustazioni di vini con servizio catering e chiusura della manifestazione.



Bolzano in Fiore Arte / Kunstgarten - 14 - 16 aprile; 21 - 23 aprile; 28 aprile - 1° maggio

Uno degli eventi più tradizionali della città con programma di contorno adatto a famiglie, ospiti e concittadini. L’evento si svolgerà in vari punti della città e comprenderà 5 installazioni artistiche a cura di RespirArt e un programma culturale e musicale organizzato con le maggiori istituzioni cittadine (Südtiroler Kulturinstitut, Teatro Stabile Bolzano, Scuola di musica Vivaldi, Teatro Cristallo, Weigh Station, Conservatorio Monteverdi, Fondazione Haydn Centro Santa Chiara di Trento, Südtirol Jazz Festival). Bolzano in Fiore Arte culminerà con la tradizionale Festa dei Fiori (29 aprile – 1° maggio). In aggiunta, Veloflora, un raduno di bici d’epoca.

Le bacarelle fiorite in centro Bolzano



Castelronda - 10 - 11 giugno

Evento dedicato alla scoperta dei castelli della conca bolzanina, in collaborazione con la Fondazione Castelli e con le Associazioni turistiche di Andriano, Chiusa e Appiano.