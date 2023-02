I 150 anni del Carnevale di Viareggio: storia, curiosità ed eventi

Dici Viareggio e pensi subito al Carnevale. Quello della città della Versilia è, senza dubbio, uno degli appuntamenti più conosciuti a livello italiano, ma non solo, al pari degli altrettanto noti Carnevali di Venezia o Ivrea, solo per citarne alcuni. Una fama che Viareggio si è costruita grazie a 150 anni di storia e alla sua unicità. Il Carnevale viareggino è, infatti, un Carnevale... di cartapesta. A sfilare sono dei veri e propri giganti realizzati dai maestri viareggini, che incantano e stupiscono ogni anno.

Il Carnevale di Viareggio 2023 ha preso ufficialmente il via ieri, sabato 4 febbraio, con la cerimonia di inaugurazione, l'alzabandiera e il primo Corso Mascherato sui Viali a Mare, conclusosi con lo spettacolo pirotecnico. Un assaggio della sana follia che avvolgerà la cittadina toscana fino al 25 febbraio, data di chiusura delle celebrazioni. Come l'anno scorso in concorso vc'erano nove carri allegorici di prima categoria, quattro di seconda, nove mascherate di gruppo, 10 maschere isolate, e sei le pedane aggregative fuori concorso. Poca la politica. Fra le mascherate a piedi si trovano raffigurate la regina Elisabetta e l'ex senatore leghista Simone Pillon. Al termine del primo corso in piazza Mazzini, uno spettacolo pirotecnico e "M20 Night" con i dj Albertino e Fargetta.

Tra i carri, Jacopo Allegrucci, vincitore in carica in prima categoria, immagina un vecchio cantastorie che irrompe nel corso mascherato con il suo carrozzone carico di emozioni e ricordi per raccontare "Una storia fantastica", quella dei 150 anni del Carnevale di Viareggio. Luigi Bonetti chiama a raccolta i più celebri sacerdoti dell'occulto per ritrovare l'equilibrio perduto, "Una macumba per dire basta". Fabrizio e Valentina Galli immaginano una grande astronave, guidata da Burlamacco e Ondina, pronta a salpare verso un Pianeta Terra 2.0. Alessandro Avanzini in "Pace armata" riflette sulla necessità di progettare destini di pace per un futuro migliore. Roberto Vannucci nell'allegoria dal titolo "Io sono nessuno" vede nei girasoli un simbolo per indicare la strada migliore verso un ritorno alla luce dopo anni bui e difficili.



Il Carnevale di Viareggio

Carnevale di Viareggio, una storia lunga 150 anni

L'edizione 2023 del Carnevale di Viareggio è speciale: segna il raggiungimento di un traguardo prestigioso, quello dei 150 anni. Le origini del Carnevale viareggino sono, infatti, datate 1873. Il 25 febbraio, martedì grasso, si svolse la prima sfilata lungo la via Regia. Fu il primo seme del Carnevale che oggi conosciamo. Da allora, ogni anno, l'evento è cresciuto. A inizio '900 sono comparsi i carri trionfali, costruiti in legno, scagliola e juta, realizzati da artisti locali ed allestiti dai lavoratori dei cantieri navali.

La vera svolta, però, si è registrata con il trasferimento della sfilata da via Regia alla Passeggiata a mare, un palcoscenico straordinario che fa ancora da sfondo ai Corsi Mascherati.

L'importanza della cartapesta

Tra le date centrali per la storia del Carnevale di Viareggio, c'è il 1925, anno in cui l'artista Antonio D’Arliano perfeziona la tecnica della carta a calco (comunemente detta cartapesta) per realizzare maschere più leggere e di grandi dimensioni. Grazie alla cartapesta i costruttori viareggini possono realizzare veri e propri teatri viaggianti. Alti oltre 20 metri, larghi 12, i carri sono creati per stupire il pubblico con effetti coreografici straordinari. L’impatto scenografico, la cura nella modellatura e nella colorazione, la musica, il brio dei figuranti a bordo, uniti alla spettacolarità dei movimenti, che sfidano le leggi della fisica, rendono i carri spettacolari, unici al mondo. A realizzare le festose macchine di cartapesta sono i Maestri costruttori viareggini. Oltre 25 ditte artigiane, con più di mille persone al lavoro. In molti casi si tratta di figli d'arte, che hanno ereditato dai padri e dai nonni le abilità e i segreti di un mestiere unico al mondo. Ogni anno, alla fine delle sfilate, una selezionatissima giuria stila la classifica di merito, decretando i vincitori.

Burlamacco e Ondina, le maschere del Carnevale

Il Carnevale di Viareggio ha anche una maschera ufficiale: è Burlamacco, realizzato nel 1930 da Uberto Bonetti. Si tratta di un “misto” delle maschere della Commedia dell’Arte. Il suo abito è composto da una tuta a scacchi bianchi e rossi (i colori degli ombrelloni sulla spiaggia), suggerita dal vestito a pezzi di Arlecchino, ha un pompon preso in prestito dal camicione di Pierrot, una gorgiera bianca e ampia alla Capitan Spaventa, un copricapo rosso simile a quello di Rugantino e un mantello nero svolazzante tipico di Balanzone. La prima apparizione di Burlamacco è stata sul manifesto del Carnevale 1931. Ritratto mentre giunge dal mare, camminando sui moli paralleli di Viareggio, ha al suo fianco una fanciulla, con il nome di Ondina, immagine solare dell’estate da trascorrere sulle spiagge viareggine. Con costume tipico della moda degli anni Trenta è l'emblema della stagione balneare, dell'estate, della Viareggio vacanziera.

Burlamacco

Carnevale di Viareggio 2023: il programma completo

I Grandi Corsi Mascherati

2° Corso Mascherato - Domenica 12 febbraio ore 15

3° Corso Mascherato - Giovedì Grasso 16 febbraio ore 18

4° Corso Mascherato - Domenica 19 febbraio ore 15

5° Corso Mascherato - Martedì Grasso 21 febbraio ore 17

6° Corso Mascherato - Sabato 25 febbraio ore 17. Al termine, lettura dei verdetti della Giuria e spettacolo pirotecnico

Le Feste rionali

Lunedì 6 febbraio

Rione Campo D’aviazione

Festa per bambini nelle vie del rione - dalle ore 14,30

Venerdì 10 febbraio

Rione Marco Polo

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del rione - dalle ore 19

Sabato 11 febbraio

Carneval Puccini

Festa per bambini Foyer del teatro “Giacomo Puccini” di torre del lago – dalle ore 15

Sabato 11 febbraio

Rione Marco Polo

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del rione - dalle ore 19

Domenica 12 febbraio

Rione Marco Polo

Festa di balli, musica e cucina nelle vie del rione - dalle ore 19

Giovedì grasso 16 febbraio

Rione Vecchia Viareggio

“Giovedì grasso sotto la torre”

Festa per bambini - dalle ore 14

Venerdì 17 febbraio

Rione Varignano

Festa per bambini in piazza Donatori di sangue – dalle ore 15

Venerdì 17 febbraio

Carnevaldarsena

Festa di balli, musica e cucina con i piatti tipici nelle vie del rione

Ore 19 apertura cucine

Ore 20.30 cerimonia alzabandiera

Ore 20.40 sfilata delle mascherate

Dalle ore 21 punti musica lungo via Coppino

Sabato 18 febbraio

Carnevalpolpettino

Festa in maschera per bambini con artisti di strada, merenda e giochi

Via Paolo savi, Viareggio - dalle ore 15

Sabato 18 febbraio

Carnevaldarsena

Festa di balli, musica e cucina con i piatti tipici nelle vie del rione

Ore 19 apertura cucine.

Dalle ore 20.30 animazione per grandi e piccini

Dalle ore 21 punti musica lungo via Coppino

Ore 21.30 sfilata delle mascherate

Domenica 19 febbraio

Carnevaledarsena

Festa di balli, musica e cucina con i piatti tipici nelle vie del rione

Ore 12 apertura delle cucine per il pranzo

Ore 18.30 apertura delle cucine per la cena

Ore 18.30 Darsena libera tutti, evento per le maschere dei carri. Corteo delle mascherate guidato da Pedrasamba, dal lungomare alla Darsena. Cena e concerto speciale.

Dalle ore 20.30 animazione per grandi e piccini

Dalle ore 21 punti musica lungo via Coppino

Lunedì 20 febbraio

Carnevaledarsena

Festa di balli, musica e cucina con i piatti tipici nelle vie del rione

Ore 19 apertura cucine.

Dalle ore 20.30 animazione per grandi e piccini

Dalle ore 21 punti musica aperti lungo via Coppino

Ore 21.30 premiazione “trofeo Beppe Bugia” alla maschera più originale

Martedì grasso 21 febbraio

Carnevaldarsena

Festa di balli, musica e cucina con i piatti tipici nelle vie del rione

Ore 12 apertura delle cucine per il pranzo

Ore 18.30 apertura delle cucine per la cena

Dalle ore 21 punti musica aperti lungo via Coppino

Venerdì 24 febbraio

Rione Croce Verde Centro

Festa di balli, musica nelle vie del rione - dalle ore 19

Gli eventi paralleli al Carnevale sono tantissimi e vanno dallo sport (Nel periodo del Carnevale si svolge in città uno dei più importanti tornei di calcio giovanile al mondo, la Coppa Carnevale) alla cultura, dagli appuntamenti musicali agli spettacoli teatrali. Qui trovate l'elenco completo e aggiornato di tutti gli eventi.

Un momento del Corso Mascherato

Dove dormire a Viareggio

Hotel Plaza e de Russie

L'Hotel Plaza e de Russie è uno dei simboli dell'accoglienza a Viareggio e in Versilia. Sorge sul lungomare, nel cuore del quartire Liberty, ed negli anni è stato la "casa" versiliana di numerosi personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Oggi il 5 stelle, affiliato a Relais & Chateaux, mantiene intatto il suo fascino, anche se è stato completamente ridisegnato. Le sue 44 camere e suite sono un mix tra design, privacy e comfort.

Hotel Plaza e de Russie | Piazza Massimo D'Azeglio 1 - 55049 Viareggio LU | Tel 058444449

Hotel Esplanade

L'Hotel Esplanade è un 4 stelle che sorge sul lungomare di Viareggio, a pochi passi dalle spiagge. Si trova all'interno di un elegante palazzo in stile Liberty a cui fanno da contraltare degli interni moderni, in grado da offrire agli ospiti ogni comfort necessario. Non è soltanto un albergo, ma anche un residence. Per chi cercasse questo tipo di soluzione, sono a disposizione appartamenti di diverse metrature. Una curiosità: l'Hotel Esplanade si è aggiudicato la puntate del programma "4 Hotel" con Bruno Barbieri dedicata alla Versilia.

Hotel Esplanade | Piazza Giacomo Puccini 18 - 55049 Viareggio LU | Tel 058454321

Hotel President

Il President è uno degli alberghi storici di Viareggio. Costruito nel 1949, è stato oggetto negli anni di diversi interventi di rinnovamento: prima nel 1992, poi nel 2003 e infine nel 2018. Collocato in posizione privilegiata sulla passeggiata lungomare a pochi passi dalla riva, in una straordinaria e suggestiva scenografia che ritrae la passeggiata, il porto, il mare e i monti apuani alle spalle a fare da sfondo, è la soluzione giusta per chi cerca un punto di incontro tra il comfort e l'eleganza senza tempo di Viareggio.

Hotel President | Viale Giosuè Carducci - 5, 55049 Viareggio LU | Tel 0584962712

Non possiamo consigliarvelo per Carnevale, visto che fino ad aprile resterà chiuso per lavori di rinnovamento, ma merita comunque di essere menzionato: stiamo parlando del Grand Hotel Principe di Piemonte, elegantissimo 5 stelle viareggino, che pur adeguandosi di anno in anno ai più alti standard dell'accoglienza è riuscito a mantenere intatto tutto il suo fascino. Al suo interno, anche Il Piccolo Principe, ristorante due stelle Michelin.

Dove mangiare a Viareggio

Ristorante Romano

Se l'Hotel Plaza e de Russie è uno dei simboli dell'accoglienza in Versilia, il Ristorante Romano è uno dei simboli della ristorazione versiliana. Aperto nel 1966 per volontà di Romano Franceschini e della moglie Franca, ha saputo rinnovarsi negli anni e grazie alla cucina di Nicola Gronchi ancora oggi offre un menu al passo con i tempi che ruota però attorno allo stesso concetto dei primi anni di apertura: la qualità del prodotto e soprattutto del pescato, con attenzione ai sapori e agli odori tradizionali della Versilia. Il piatto icona sono i calamaretti ripieni, ideati da Franca 30 anni fa.

Ristorante Romano | Via Giuseppe Mazzini 122 - 55049 Viareggio LU | Tel 058431382

Da Miro

Il ristorante Da Miro è un'altra insegna storica viareggina. Una storia di famiglia iniziata nel 1954, come ritrovo di pescatori, e che ancora oggi viene portata avanti con successo e dedizione. Il locale si trova nel quartiere della Darsena, a due passi dal porto. La cucina, e non potrebbe essere altrimenti, è di pesce, con un'offerta tanto ampia quanto fresca: dall'assortimento di crostacei e frutti di mare alle crudité di pesce e verdure, presentati con aromi misti che ne esaltano le qualità, per poi passare ai primi piatti saporiti e ai secondi, tra i quali spiccano pesce al sale e misto di mare in padella cucinato in bianco.

Da Miro | Via Michele Coppino 289 - 55049 Viareggio LU | Tel 0584384065

Lunasia

All'interno dell'Hotel Plaza e de Russie si trova il ristorante Lunasia, una stella Michelin la cui forza sta senza dubbio nella bellezza della sala, affacciata sul lungomare di Viareggio, ma anche e soprattutto nella mano di Luca Landi. Lo chef riesce, infatti, a proporre una cucina estrosa, in cui dominano i sapori della Toscana e il pesce, sempre freschissimo, pur non disdegnando escursioni nell'entroterra. Tre i menu degustazione: uno dedicato al mare, uno con protagonista la carne e uno dalla forte impronta vegetale.

Lunasia | Viale Daniele Manin 4a - 55049 Viareggio LU | Tel 058444449