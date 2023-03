Milano si tinge di verde smeraldo per la settimana dedicata all'Irlanda

L’Irlanda è conosciuta come “The Emerald Isle” grazie ai suoi paesaggi verdeggianti e alle poesie dell’irlandese William Drennan, e Milano ci dà la possibilità di conoscerla anche sotto altri aspetti: in tutta la città l’isola di smeraldo ci terrà compagnia per una settimana, dal 12 al 19 marzo. Dopo il successo dell’anno scorso, e in occasione della festività del patrono della nazione, San Patrizio (17 marzo), lo spiritello verde riappare sulle scene nelle vie, cinema, librerie, pub e ristoranti del capoluogo lombardo, col patrocinio del Comune di Milano e dell’Ambasciata d'Irlanda in Italia: si contano oltre 50 appuntamenti, di cui molti gratuiti.

La magica Irlanda in scena a Milano

Una settimana tutta verde smeraldo

Protagonisti della “Ireland Week” saranno tradizioni, film, musica, letteratura, danza, gastronomia ed attenzione alla sostenibilità, per un viaggio virtuale in Irlanda, tra luoghi-simbolo della cultura, come l’Anteo Palazzo del Cinema e Rizzoli Galleria, e pub storici/ristoranti della città.

Potremo quindi assistere ad eventi di musica tradizionale, rock e danze irlandesi dal vivo con buskers (i caratteristici musicisti di strada) e ballerini irlandesi in differenti strade della città. Restando nel campo delle arti visive, la “Ireland Week” offrirà due diverse mostre fotografiche esterne, una in Via Dante dedicata alle icone e alle tradizioni irlandesi e la seconda dedicata ai luoghi cinematografici. Non mancheranno altri eventi per parlare di letteratura, di cinema, di miti e leggende, ma anche appuntamenti per degustare prodotti della tradizione e innovazione gastronomica e incontrare operatori e produttori.

Scogliere di Moher

Tutto nei sapori d’Irlanda

In aggiunta, il 12 marzo prenderà avvio il percorso di scoperta dedicato ai sapori irlandesi “Taste of Ireland – Food Festival” in collaborazione con la sede italiana di Bord Bia – Irish Food Board e la partecipazione di brand famosi come Guinness, Baileys, Roe&Co e Kerrygold. L’iniziativa coinvolgerà locali selezionati, che inseriranno nel menu un piatto irlandese interpretato dallo chef, accompagnato da prodotti a completamento dell’esperienza di degustazione, dati in omaggio dai partner. E chi voglia sperimentare per suo conto la cucina irlandese potrà attingere al sito Ireland Week per trovare informazioni su ricette irlandesi proposte dal festival, sapori tipici e materie prime di qualità che l’Isola di smeraldo può offrire.

Tanti anche gli appuntamenti culturali…

Ma anche la cultura in senso “zoccolo duro” troverà i suoi spazi con la presentazione del libro di Antonio Bibbò “Spiriti, santi ed eroi - Storie popolari irlandesi", presso il Pogue Mahone’s Irish Pub (16 Marzo), e l’ emozionante appuntamento “Words & Music” allo Spirit de Milan (18 Marzo), che vedrà due traduttori/autori come Enrico Terrinoni e Fabio Pedone dar vita all’incontro “Irlanda, terra di musica, cultura e storia” all’insegna dell’ autentico craic irlandese: un vocabolo intraducibile che richiama il piace di stare insieme, ascoltare musica e raccontarsi la vita.

La statua dello scrittore James Joyce a Dublino

Sempre nella sezione appuntamenti culturali, da segnalare l’anteprima all’Anteo Palazzo del Cinema dell’atteso film “Bono & The Edge” e l’incontro presso Rizzoli Galleria con un intellettuale eclettico, il conduttore radiofonico e televisivo Edoardo Camurri, che parlerà di un tema intrigante come gli interessi esoterici del poeta e mistico irlandese W. B. Yeats.

… e sportivi

Non ci faremo mancare lo sport, dal 12 al 19 marzo, in particolare quello dal sapore antico e quasi esotico: ci riferiamo al calcio gaelico, più simile al rugby che alla nostra arte pedatoria, che vanta tre club attivi in Italia. La squadra di calcio gaelico Sant'Ambrogio Milano ospiterà una partita di esibizione contro una selezione di Leicester, dal Regno Unito.

Faro di Howth Harbour nella baia di Dublino

«Visto il riscontro positivo di pubblico, abbiamo voluto progettare una seconda edizione della Ireland Week per far conoscere e approfondire le numerose espressioni culturali che l’Irlanda ha da offrire - commenta Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia - Siamo onorati di avere ricevuto anche quest’anno il Patrocinio del Comune di Milano, a suggellare l’amicizia tra Irlanda e la città di Milano, da sempre all’avanguardia nelle relazioni internazionali. Con questo appuntamento annuale, nella settimana di San Patrizio, desideriamo far vivere ai milanesi un’esperienza d’Irlanda: solo conoscendoci meglio possiamo infatti intraprendere un percorso di amicizia e comprensione tra culture diverse».

IrishWeek la mostra fotografica urbana