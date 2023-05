Ristogolf 2023: 1ª tappa di buche, divertimento e ottime degustazioni

Giocare a golf, mangiare bene, bere bene e tanta voglia di divertirsi: è questo il motto del Circuito Ristogolf 2023 di Allianz. Giunto all’undicesimo edizione, è il circuito di golf più gustoso che ci sia. Partenza dal territorio piemontese: siamo al Golf Club Villa Carolina di Capriata d’Orba (AL), dove mercoledì 10 maggio ha preso il via, sotto una leggera pioggia primaverile, questa edizione ricca di sorprese da scoprire.

Il racconto della prima tappa di Ristogolf 2023

La gara è partita con una ricca colazione: croissanteria e biscotteria dei pasticceri del ristorante Da Vittorio, frutta fresca di ginesi, pancake con salse e confetture Vitalfood, acqua naturale e frizzante Valverde, caffè, orzo e ginseng con Wefor. Tempo di partire con la prima buca e finalmente fa capolino il sole, che poi accompagnerà i ristogolfisti fino alla fine. Inizia così la sfida a suon di swing, waggle waggle e buche. E con essa inizia la degustazione. In buca 2 ecco lo chef Thomas Aime del ristorante Noi quattro e il suo “raviolo per lo swing”. In abbinamento a quest’ultimo il Ripasso Valpolicella Valpantena Superiore Dog e il Lugana Doc di Costa Arènte, Valpantena.

Il circuito Ristogolf unisce sport e buona cucina

La gara arriva alla buca 5, dove il crunchy lattughino London Style del ristorante Lève di Torino allieta i golfisti. È un finger food da gustare con il Valpolicella Valpantena Doc 2022 e il Soave Classico Doc Sereole 2022 delle Cantine Bertani. MainstrEAT Food Truck e Martino Rossi attendono invece i giocatori alla buca 7 con un nuovo prodotto: un sorprendente burger vegetale a base di legumi, abbinato a un cocktail a base di Acqua delle stelle dell’azienda agricola Pernigo Valpantena e di Gian The Gin di Bulk mixology food bar di Giancarlo Morelli.

A ogni tappa degustazioni di piatti e vino 1/5 Il burger vegetale di MainstrEat Food Truck 2/5 Il maritozzo salato di Da Vittorio 3/5 A Ristogolf 2023 grandi vini come i Valpolicella Superiore e Lugana Doc 4/5 Tra gli chef di Ristogolf 2023 anche Tina Cosenza 5/5

Per la tappa ristoro successiva bisogna aspettare poco: alla buca 10 un rinfrescante gelato con frutta semicandita selezione Delifrù di Vitalfood e il caffè Lavazza di Wefor attendono i golfisti. Si prosegue con la buca 12, affidata al gusto della chef Tina Cosenza del ristorante Teresa dal 1968 di Genova Pegli. Propone un piatto tipico ligure, il Cubotto di cappon magro, abbinato a Valpolicella Superiore Doc 2020 e Lugana Doc 2022.

La prossima postazione è alla buca 14, dove gli chef di Da Vittorio propongono un maritozzo salato ripieno di baccalà mantecato, da abbinare a un Corvina Veronese IGT “Campioni e uno spumante brut della cantina La collina dei ciliegi. Ci si avvicina alla fine della competizione: alla buca 17 troviamo Molino Dallagiovanna con le loro pizze gourmet, servite con gorgonzola Palzola e con Champagne Tsarine, Cuvée Orium.

Dopo la prima gara di Ristogolf 2023: cocktail, premiazioni e divertimento

Sono state 15 le postazioni sul campo degli sponsor di Ristogolf 2023: tra queste Allianz, Haier, Penske Cars, Grupo Adma, CESVI, Axpo Italia, Callaway, Agnelli Since 1907. Dopo la diciottesima buca, un cooking show grazie ad Haier, main sponsor del Circuito Ristogolf 2023.

Dopo la gara, il cooking show

La fine della gara è seguita da momenti di divertimento, prima delle premiazioni. Immancabili i cocktail del Bulk Mixology food bar, poi gli interventi degli chef Thomas Papa con uno speciale risotto burro e salvia con animelle e infine lo chef Fabrizio Rebollini, ristorante Belvedere, con un piatto emblema di questo territorio, i ravioli del Plin ai 3 arrosti.

Ravioli Plin ai tre arrosti

Concludono la serata le premiazioni: il direttore di Ristogolf Dario Colloi, il consigliere Mauro Falco, il direttore Amedeo Daglio e il segretario sportivo Dragos Tataru premiano i migliori giocatori della prima tappa. Viene, infine, assegnato il premio di Gioca per Cesvi e Ristogolf ti porta alla ryder cup: la vincitrice, grazie alla sua donazione per il progetto “Case del sorriso in Italia”, ha vinto un esclusivo pacchetto che la porterà all’evento golfistico più importante del mondo, per la prima volta in Italia. Dopo le foto di rito, spazio per l’ultimo momento: il Gourmet party curato dal ristorante Da Vittorio f.lli Cerea, che conclude la serata al meglio. Una giornata memorabile, apprezzata dagli organizzatori e dai ristogolfisti. Il prossimo appuntamento sarà il 31 maggio al Golf Club di Verona, per la seconda immancabile tappa del circuito Ristogolf 2023.