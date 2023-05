In Emilia a caccia di abbinamenti "geniali e arditi" con il vino Malvasia

Malvasia e... è una rassegna enogastronomica che animerà nel corso della primavera inoltrata i ristoranti, le cantine e gli agriturismi delle Strade dei Vini e dei Sapori dell’Emilia per scoprire le potenzialità di un vino che vanta secoli di storia e farsi sorprendere da abbinamenti inediti e fantasiosi ispirati a personaggi celebri.

La Malvasia, è un vino che affonda le radici nel Rinascimento: sui colli tra Parma e Piacenza ha trovato un terreno ideale e la sapienza dei viticoltori ne ha sviluppato le doti, esaltandone le qualità aromatiche che la contraddistinguono. Sarà la creatività dei nostri ristoratori a farcene scoprire la versatilità e il perfetto abbinamento con le eccellenze gastronomiche del territorio, ispirando le loro preparazioni a Leonardo, Casanova e Garibaldi, la cui storia di intreccia con quella della Malvasia.

Tra Parma e Piacenza menu dedicati a Leonardo

Dopo il successo del primo fine settimana continua nel weekend la festa del mito della Malvasia lungo le Strade Vini e Sapori di Emilia. Il “Genio” sarà Leonardo (nel piacentino) mentre a Sala Baganza (Parma) si celebra “Ardimento” con appuntamenti dedicati a Giuseppe Garibaldi. “Malvasia e Genio” dedicato a Leonardo da Vinci, è in programma fino al 21 maggio nei menu proposti dai ristoratori della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini con abbinamenti “geniali”, combinazioni di sapori raramente sperimentate, supportate egregiamente dal vino Malvasia, capaci di generare sorpresa e sicuro apprezzamento nella clientela. Si è iniziato il 19 maggio nella cantina La Tosa di Vigolzone (Pc) con la degustazione alla cieca alla scoperta delle "Terre della Malvasia”, in particolare quella Bianca di Candia Aromatica, e a seguire cena Malvasia e Genio. Il legame con Leonardo o è molto stretto: Malvasia di Candia Aromatica è, infatti, la varietà che egli coltivò nella Vigna di Leonardo a Milano, vitigno principalmente coltivato sui Colli Piacentini, diventati il territorio di elezione di questa varietà.

Durante tutto il weekend i ristoranti, agriturismo e laboratori di gastronomia inseriranno in menu dei piatti con abbinamenti “geniali” con la Malvasia, come ad esempio “gnocchi di patate di Morfasso con asparagi, pasta di salame e Cacio del Po” del Ristorante Le Proposte oppure la “millefoglie con morbido al pan brioche montato al pepe, gelatina di Malvasia e fiori di acacia canditi” del laboratorio Mani in Pasta per celebrare le passioni di Leonardo.

Tutte i locali e le cantine aderenti alla rassegna a questo link. L’evento sarà anche riproposto venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno prossimi.

A Parma in nome del prosciutto e di Garibaldi

“Malvasia e Ardimento” è invece il titolo della rassegna che si svolgerà nel week end del 20-21 maggio lungo la Strada del Prosciutto di Parma sulle colline parmensi dedicato all’iconica figura di Giuseppe Garibaldi. “Non c’è aroma più delizioso, non c’è nettare più allettante della Malvasia di Maiatico” ricordava l’Eroe dei Due Mondi a proposito del suo soggiorno di alcuni giorni ospite della Marchesa Teresa Araldi-Trecchi.

Appuntamento nel weekend a Sala Baganza (Pr) con il Festival della Malvasia, lungo la Strada del Prosciutto di Parma con combinazioni audaci tra Malvasia e sapori tipici del territorio. Sabato 20 maggio, convegno promosso dal Gal del Ducato dal titolo “Il mito della Malvasia”: le potenzialità di sviluppo di un network (ore 10.15 presso la Rocca Sanvitale). Domenica 21 maggio alle ore 11 "Caccia all'Abbinamento" all'interno della Rocca di Sala Baganza presso lo stand della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma saranno distribuiti i prodotti che i partecipanti potranno abbinare con il Malvasia più indicato che potranno scoprire presso gli stand dei Produttori presenti anch'essi all' interno della Rocca. Alle ore 16, sempre nella Rocca di Sala Baganza, la Masterclass promossa dalla Strada del Prosciutto, dal Comune di Sala Baganza e da Emilia Wine Experience “Malvasie estreme e abbinamenti coraggiosi: tecniche di vinificazione a confronto e abbinamenti inusuali”. Prenotazioni: iat@unionepedemontana.pr.it

Seconda “tappa” di questo accostamento storico e gastronomico è fissato per sabato 17 a domenica 18 giugno. “Malvasia e...” è il titolo della rassegna enogastronomica che toccherà i diversi territori del gusto tra Parma e Piacenza con varie iniziative nel periodo dal 12 maggio scorso al 18 giugno. Protagonista la Malvasia, un vino dagli ampi orizzonti e con tante potenzialità da esprimere, che si differenzia da altri per la lunga e secolare storia. Il progetto è promosso da Gal del Ducato in collaborazione con Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, Strada del Fungo Porcino di Borgotaro e Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma e con il contributo di Emilia Wine Experience, il progetto di promozione dei vini di Emilia. Un programma intenso diviso in due stagioni, primaverile e autunnale, che vedranno come attori ristoratori, cantine, agriturismo e laboratori di gastronomia delle Strade Vini e Sapori di Emilia, che proporranno innovativi abbinamenti e interpretazioni tra Malvasia e prodotti locali.

A caccia di abbinamenti perfetti con il Malvasia

Alla scoperta dell’Emilia rurale

La Rassegna “Malvasia e …” è promossa da Gal del Ducato nell'ambito della Misura Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna. “Emilia Wine Experience” è, invece, il progetto sistemico di promozione turistica che parte dalle eccellenze agroalimentari dell’Emilia. “Emilia, terra di capolavori enogastronomici dove la vita si gusta e si sorseggia” è il filo conduttore e al contempo motore che ha animato nel 2022 molte iniziative enogastronomiche aperte al pubblico e accolto numerosi giornalisti nei diversi press tour organizzati lungo le Strade Vini e Sapori di Emilia. Il portale è una vera e propria guida del territorio attraverso i propri sapori, che ha come finalità quella di attrarre il visitatore attraverso le esperienze enogastronomiche attraverso l’Emilia Wine Experience Card.