La notte e l'estate in Riviera Romagnola sono... rosa

Mai come quest’anno la Notte Rosa, il capodanno estivo che celebra i valori tipicamente romagnoli dell’accoglienza, che si svolgerà dal 7 al 9 luglio e che nel 2023 compie 18 anni, avrà un significato e un’importanza particolari. Dopo l’alluvione che ha pesantemente colpito l’Emilia-Romagna, la regione e, in particolare la Riviera Romagnola, sono pronti all’estate come sempre e, come sempre, il futuro dei questa terra di vacanza amata in tutto il mondo sarà… rosa. Quindi tutti in Romagna, come ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè. E, naturalmente, tutti alla Notte Rosa.

Notta Rosa il più grande palcoscenico d'Italia

Anche perché la Notte Rosa è davvero un evento unico nel suo genere che mette in risalto lo spirito di accoglienza che caratterizza le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, dalla spiaggia alla collina, dai locali ai luoghi d’arte, tra concerti gratuiti con grandi nomi della musica nazionale e internazionale, installazioni artistiche, mostre, fuochi d’artificio, spettacoli, magiche scenografie, tingendo di rosa strade, piazze, stabilimenti balneari, alberghi, monumenti. Un evento corale, un vero e proprio Capodanno estivo, che celebra il gusto dello stare insieme tipicamente romagnolo e che con la sua travolgente allegria contagia ogni anno migliaia di persone. Dai Lidi di Comacchio a Cattolica, da Ferrara ai borghi: cuore pulsante di questa grande festa, la costa romagnola e il suo entroterra.



Già, perché la Notte Rosa trasformerà la Romagna e il ferrarese nel più grande palcoscenico d'Italia: 110 km di costa, tra città, castelli e piccoli borghi, che si coloreranno di rosa e prenderanno vita con spettacoli, concerti, performance, happening, musica, luci, wellness e trekking. Eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti del buon cibo e appassionati di cultura.

L'alba alla Notte Rosa, Foto: Riccardo Gallini

Notte Rosa 2023, il simbolo della rinascita dopo l’alluvione

«Ora più che mai la Romagna ha bisogno del calore di tutti -sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - e la Notte Rosa è l’occasione ideale per scambiarsi un abbraccio "lungo" 110 chilometri, l’estensione della nostra Riviera. Diciotto anni sono tanti per una manifestazione che più di altre ha sempre parlato a tutta l’Italia incarnando i valori fondanti della nostra terra: allegria, spontaneità, voglia di stare insieme, ospitalità ed inclusione, ma, come dimostra il claim di quest’anno, il Capodanno dell’Estate Italiana è sempre al passo con i tempi».

«La Notte Rosa - spiega il presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - è l'evento che più di tutti incarna l'inclinazione all'ospitalità da sempre impressa nel Dna dei romagnoli. In occasione della Notte Rosa, la Romagna dà prova della sua capacità di fare sistema, di essere un territorio coeso e sinergico, che si rispecchia in uno spirito comune. Mai come quest'anno la nostra terra si è ritrovata unita, compatta, solidale di fronte all'emergenza che si è abbattuta su di essa. E, ancora una volta, ha dimostrato la propria straordinaria capacità di reazione. Che è lavoro e fiducia. Per questo siamo già pronti a mettere questo ‘bell’essere’ a disposizione dei nostri ospiti: spiagge in ordine, alberghi attrezzati, musei, monumenti. Siamo la vacanza degli italiani da sempre e continuiamo ad esserlo anche per la stagione turistica 2023 e per il suo Capodanno d'estate che si rinnova ogni volta e ora diventa maggiorenne».

I 18 anni della Notte Rosa: tante le iniziative per i neo maggiorenni

Ma questa del 2023 sarà anche un’edizione speciale perché la Notte Rosa compie 18 anni! La prima edizione della Notte Rosa risale, infatti, al luglio del 2006. Da allora questo evento non ha mai smesso di rinnovarsi ed evolversi, per continuare a stupire ed emozione il pubblico della Romagna. Sono trascorsi diciotto anni e per la Notte Rosa è arrivato il momento del passaggio simbolico all’età adulta. Per questo motivo, dal 7 al 9 luglio, saranno numerosissime le iniziative speciali dedicate espressamente ai neomaggiorenni. Ingressi scontati, pacchetti esclusivi ed eventi pensati appositamente per chi ha appena compiuto o sta per compiere i 18 anni di età. Tra queste, ad esempio, nella giornata del 7 luglio, i parchi del Gruppo Costa Edutainment (Aquafan, Oltremare Family Experience, Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica) effettueranno uno sconto di 3 euro sul biglietto di ingresso per tutti i nati nell’anno 2005. Sabato 8 luglio, a Mirabilandia, i primi 1000 diciottenni che arriveranno saranno omaggiati dell’esclusiva t-shirt limited edition dell’evento. Ad animare la giornata fino a notte fonda la musica di Jody e Leonardo Cecchetto insieme ai dj e ai vocalist del Samsara di Riccione. Degustazioni e aperitivi dedicati ai neo diciottenni in diverse località, tra cui a Tresigallo, città della metafisica.

Il tema dell’edizione 2023 firmato da Claudio Cecchetto

Come dicevamo un'edizione, quella 2023, che segnerà dunque il 18° compleanno della Notte Rosa, che per l'occasione diventa Pink Fluid. Un fortissimo messaggio di libertà e inclusione, di empatia e condivisione, capace di abbattere qualsiasi barriera e di abbracciare un territorio distribuito su quattro province. Un concept innovativo, che porta la firma di Claudio Cecchetto, scelto come visit ambassador per gli eventi di sistema della Romagna. La Notte Rosa, nella sua nuova declinazione Pink Fluid, si rivolge in maniera trasversale a una pluralità di persone, ai giovani di oggi e a chi giovane non ha mai smesso di esserlo. Il richiamo, infatti, è anzitutto al tema della libertà. Libertà di essere chi desideriamo essere e di sentirci rappresentati, accolti e desiderati in questa grande terra dell’ospitalità a 360 gradi che è appunto la Romagna. Evidente, anche a una prima occhiata, il richiamo ai Pink Floyd, una delle band più famose di sempre, un ponte tra generazioni, quelle di ieri e quelle di oggi. Il colore rosa, che da sempre caratterizza le scelte grafiche connesse all’evento, in occasione dell’edizione 2023 acquista maggiore intensità, virando quasi al fucsia, a testimoniare un’idea di rinnovamento e intraprendenza.

Claudio Cecchetto e il presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

«Il sole dopo la tempesta è ancora più bello del sole che c'era prima. Questa frase mi è sempre piaciuta e la trovo particolarmente adatta all’attuale situazione della Romagna -afferma Claudio Cecchetto, che da anni si divide tra Milano e la Romagna - I romagnoli hanno ripristinato il territorio della vacanza degli italiani per accogliere, come solo loro sanno fare, tutti coloro che parteciperanno al Capodanno d'estate più famoso d'Italia: la Notte Rosa Pink Fluid».

Notte Rosa, triplicano i grandi successi dell’estate

Ma non finisce qui! Dopo il grande successo dell'edizione 2022, si rinnova e si amplifica a Rimini il sodalizio tra la Notte Rosa e Tim Summer Hits, la grande kermesse musicale targata Rai2. Le serate da due diventano tre: giovedì 6 (in occasione dell’Anteprima della Notte Rosa) per proseguire venerdì 7 e sabato 8 luglio. Il più grande evento musicale televisivo dell'estate farà rotta in piazzale Fellini, nella splendida cornice affacciata sulla spiaggia di Rimini, portando sotto i riflettori alcuni dei nomi più importanti e conosciuti della scena musicale italiana con i loro grandi successi dell’estate. Tanti gli ospiti attesi nel corso delle tre serate che sarà possibile rivedere in prima serata su Rai2.

Notte Rosa, musica con grandi concerti nelle piazze

Per un weekend intero la Romagna ballerà e canterà nelle piazze e sulle spiagge. Ricchissimo, come sempre, il calendario di concerti, per lo più ad ingresso gratuito, che farà battere i cuori di migliaia di persone al ritmo di pop, rock, jazz e tanto altro ancora.

L’anteprima di giovedì 6 luglio

Il sipario si alzerà giovedì 6 luglio con l'anteprima dedicata alla musica folk romagnola: nel centro storico di Rimini andrà infatti in scena il Rimini Folk Ballo Liscio. Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore di Rimini, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola. A Ferrara il rock degli Europe darà ufficialmente il via ai festeggiamenti con un grande concerto (ingresso a pagamento) in piazza Trento Trieste, mentre piazza Garibaldi a Cervia ospiterà una tappa de La Milanesiana, la rassegna itinerante ideata da Elisabetta Sgarbi, con Rita Pavone e Giampiero Mughini.

Il programma di venerdì 7 luglio

La programmazione entrerà dunque nel vivo venerdì 7 luglio. Protagonista a Comacchio, sul palco del Lido delle Nazioni, sarà la musica rap, con l'esibizione dei talenti emergenti e, a seguire, il concerto live di Clementino, alias "Iena white", uno dei rapper della scena hip-hop italiana più conosciuto e amato del panorama musicale italiano. Cesenatico si prepara invece a calare un tris d'eccezione: piazza Andrea Costa sarà la vetrina del Pink Teen Party, in compagnia di Shade, Riki e Alfa, e il dj-set e animazione by Radio Bruno. Emozioni in musica a Gatteo Mare, dove l'Arena Lido Rubicone ospiterà il concerto de Le Vibrazioni. La band di Francesco Sarcina farà tappa in Romagna con il Vibra Summer Tour 2023. La disco music anni 70/80 trasformerà l'Arena Arcobaleno di San Mauro Mare in una discoteca a cielo aperto con il concerto dei JBees, la cover band capitanata da Alberta Saccani, Giulia Boria e Sara Lombardini. Il Festival Internazionale Didjin’Oz 2023 andrà in scena a Forlimpopoli (con ingresso a pagamento), sia il venerdì che il sabato. A Rimini festa in spiaggia con un Mare di Rosa in Riva e spazio al Discoradio Party, con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash: dalle 22 piazzale Kennedy farà il pieno di musica e divertimento con la postazione e la festa itinerante di Rds 100% Grandi Successi. A Misano Adriatico sarà invece la volta di Irene Grandi. La cantautrice fiorentina è pronta a far cantare a squarciagola il pubblico di piazza della Repubblica con un concerto che segna il suo ritorno in Romagna. A Cattolica, in piazza Primo Maggio, saliranno sul palco Orietta Berti con il concerto "La mia vita, un film", accompagnata dalla San Marino Concert Band.

Il programma di sabato 8 luglio

La cavalcata della Notte Rosa proseguirà poi sabato 8 luglio con tantissimi altri appuntamenti. Nell’ambito del Summer Vibez a Ferrara musica con Paul Kalkbrenner in piazza Trento Trieste (a pagamento). A Comacchio, nel Lido delle Nazioni risuonerà il ruggito dei mitici anni ‘80 con un poker composto da Ivan Cattaneo, Johnson Righeira, Tracy Spencer e i Rockets. A Marina di Ravenna da non perdere il concerto dei The Kolors, la band guidata da Antonio Stash Fiordispino. Al liscio è invece dedicato il Balamondo World Music Festival, che farà tappa in piazza Garibaldi a Cervia fondendo la grande musica mondiale con la tradizione popolare romagnola. In scena Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra e l’ospite Raphael Gualazzi. In contemporanea il concerto dei Qluedo a Tagliata di Cervia. Direttamente da “Amici” di Maria De Filippi, live and talk show con Federica Carta, che sarà ospite a San Mauro Mare all’Arena Arcobaleno. A Rimini, in piazzale Kennedy, continua il Discoradio Party Rds 100% Grandi Successi. La voce di Carmen Consoli sarà la colonna sonora del concerto in piazzale Roma, a Riccione. Sul palco, insieme alla cantautrice, anche Massimo Roccaforte e Adriano Murania. Abiti multicolore, tanta simpatia e una 'leggerezza' pop saranno invece gli ingredienti del concerto di Mika nell'Arena della Regina di Cattolica (ingresso a pagamento).

Il programma di domenica 9 luglio

Domenica 9 luglio si accenderanno i riflettori sul live show di Elettra Lamborghini, in piazzale Capitaneria di Porto a Igea Marina: una delle celebrità più amate dalle nuove generazioni, per una serata a ritmo delle sue hit più famose. A Ferrara, in piazza Trento Trieste nell’ambito del Summer Vibez, per il gran finale sarà in scena Lazza (ingresso a pagamento).

Notte Rosa, fuochi d’artificio e albe in rosa

Ma non solo musica naturalmente. Sarà la mezzanotte di venerdì 7 luglio ad accendersi in contemporanea con il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola. La magia dei fuochi d’artificio torna per colorare le colline, il mare e il cielo. Non può mancare, nel programma de la Notte Rosa, l’appuntamento con i concerti all’alba. Momenti imperdibili al sorgere del sole, con luce, colori e musica che si fonderanno in una magica alchimia per dare il benvenuto al nuovo giorno. Domenica 9 luglio, a partire dalle 5.30, Lido di Dante, a Ravenna, diventerà una location d’eccezione per la suggestiva esibizione del duo di violoncellisti di The Barock side of the Cellos e del gruppo GuerzonCellos. Alba in musica anche sulla spiaggia di Riminiterme, a Miramare, a partire dalle 5. A Ferrara concerto alla Certosa Monumentale Morricone all’alba ensemble del Conservatorio Frescobaldi.

Una fontana illuminata di rosa per la Notte Rosa

Notte Rosa, tanti eventi in uno

L'incanto rosa del Giappone sarà il filo conduttore del Festival del Sole - Sakura Pink Night, in piazzale Roma, nel cuore di Riccione, venerdì 7 luglio. Mentre a Ferrara corsa e fitness con la Fluo Run del Ferrara Summer Festival nella giornata del 7. Colore, sfilate, carri allegorici, musica e cortei mascherati sotto una pioggia di caramelle e coriandoli con il Carnevale Rosa di Bellaria Igea Marina il 7 e l’8 luglio, lo Spettacolo estROSa di danza popolare a Cervia il 7 e il Carnevale d’estate a Misano Adriatico con sfilate di carri allegorici per grandi e piccini il sabato 8. Per i bambini divertimento e spettacolo lungo tutto il litorale con i Comitati turistici di spiaggia e gli stabilimenti balneari e a Coriano diverse iniziative dedicate ai piccoli.

Nei borghi tante le iniziative dedicate al benessere, alla natura, al piacere di stare insieme. Mercati degli antichi saperi e sapori, yoga all’alba (a Coriano), escursioni, passeggiate, degustazioni e tanto altro. Ma La Notte Rosa è anche cultura. A Riccione il 7 luglio si chiude con Cinè l'evento dedicato al Cinema, che si svolge da dodici anni nella Perla Verde e trasforma il centro di Riccione in una sala cinematografica en plein air. In programma anteprime, grandi classici, film in rassegna e talk con i volti noti del nostro cinema. Anche quest’anno Ciné ripropone il progetto di cinema dedicato ai giovani, CinéCamp, in collaborazione con il Giffoni Film Festival, all’interno del cartellone degli appuntamenti per la città. L’8 luglio a Ferrara nei Giardini della Certosa Monumentale spettacolo “Gentiluomo in mare” con Maria Paiato e a Rimini le visite guidate teatralizzate con InsoliTouRimini.

La Notte Rosa all'Aquafan di Riccione

Le iniziative nei parchi di divertimento per la Notte Rosa

Il 7 luglio Aquafan di Riccione celebra l’arte e la cultura con Urban Day: una giornata in cui artisti lavoreranno con dedizione e passione per dare vita ad un grande murales ispirato ai temi della libertà, dell’inclusione e della sostenibilità, un’opera d’arte unica, che lasci un’impronta nella memoria di chiunque la veda. A Oltremare di Riccione sarà possibile incontrare Gessica Notaro: la showgirl sarà in Laguna con la squadra addestratori nel primo appuntamento quotidiano “Delfini, lo spettacolo della natura”. Racconterà la sua storia, emozionerà il pubblico e farà anche sensibilizzazione. La Notte Rosa contagerà anche Italia in Miniatura di Rimini: nel parco miniature simbolo della vacanza in Riviera, anche la spiaggia si tingerà di rosa. L’Acquario di Cattolica offre la possibilità a tutti i visitatori di assistere ad uno dei momenti più spettacolari della giornata: il pasto di squali, pinguini, lontre e trigoni. Per la Notte Rosa, gli occhi sono tutti puntati sulle “quote rosa” presenti nella grande vasca degli squali toro, capitanate dalla femmina Brigitte di oltre 150 kg. Sabato 8 luglio dalle 17.00 a Mirabilandia ingresso speciale a soli euro 9,90.