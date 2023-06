Al Mèni, a Rimini un circo di sapori per abbracciare l'Emilia Romagna

Il tema scelto per celebrare i dieci anni del circo Al Mèni è l’abbraccio, simbolo anche del sostegno verso la Romagna dopo la terribile alluvione che ha colpito il territorio. Il 17 e il 18 torna a Rimini l’inconfondibile tendone evocativo simbolo della poetica onirica di Federico Fellini, che si troverà nell’omonimo piazzale dedicato al regista riminese. Sarà un grande circo dei sapori ideato dallo chef Massimo Bottura insieme a CheftoChef emiliaromagnacuochi, Rimini street food, Slow Food Emilia-Romagna e al comune di Rimini. 20 grandi talenti della cucina si danno appuntamento in un clima di festa che celebra il gusto e i prodotti del territorio tra street food ed eventi.

Il circo dei sapori di Al Mènì a Rimini

Il simbolo dell'edizione 2023 di Al Mèni è l'abbraccio

Mai come quest’anno il tema si fonde con la drammatica situazione che la regione sta vivendo dopo i fatti delle ultime settimane. La manifestazione vuole infatti manifestare la propria solidarietà con un abbraccio simbolico alla popolazione romagnola e ai suoi produttori, concretizzandolo in un sostegno e agevolandoli nella loro partecipazione al mercato. Mai come in questo momento è fondamentale sostenere tutta la filiera. Dai salumi di Mora Romagnola, agli straordinari panificatori, ai casari di Parmigiano Reggiano, alle delizie vegetali come l’aglio di Voghiera. Imprescindibili nel novero delle specialità locali riminesi, la piadina del Consorzio IGP e la Birra Amarcord. Per l'Emilia Romagna è tempo di ripartire.

L'edizione 2023 di Al Mèni è un abbraccio verso le popolazioni colpite dall'alluvione

«Al Mèni – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - raccoglie da dieci anni, in un'unica piazza, un grande incontro di eccellenze che riunisce tutte le realtà dell’Emilia-Romagna. Realtà che oggi sono in un momento di grande difficoltà dopo l’immensa tragedia che ha colpito il cuore dell’Italia e intorno alle quali vogliamo stringerci e far sentire la nostra vicinanza. L’abbraccio è il tema che abbiamo deciso di dare a questa decima edizione partendo proprio da una bella proposta di Massimo Bottura e non poteva essere più adatta al momento che stiamo vivendo. Per questo l’evento sarà attento a ciò che è successo a pochi chilometri di distanza per diventare una festa della solidarietà e della vicinanza attraverso varie iniziative di beneficenza che sia il Comune di Rimini che gli sponsor dell’evento stanno organizzando».

Al Mèni a Rimini, un'edizione dedicata alle donne tra laboratori, assaggi e incontri

Saranno venti gli chef che si susseguiranno sul palco all’interno del tendone in cooking show che metteranno in risalto il loro estro e la loro creatività con piatti inediti. Per il decennale Al Mènì metterà in risalto il talento femminile scegliendo le intuizioni, la determinazione e l’ecletticità di tredici cheffes sui venti in totale da tutto il mondo.

All’esterno del tendone le postazioni di street food dei pescatori e degli chef stellati accoglieranno i visitatori. Nel piazzale alberato, tra la fontana dei Quattro Cavalli e il Grand Hotel, si trova anche il mercato con i prodotti della regione che conta il maggior numero di Dop e Igp al mondo. Spazio anche per l’artigianato e il design, con il meglio delle produzioni di Matrioska.

Massimo Bottura è l'ideator di Al Mèni

Nello spazio dedicato ai produttori dei Presidi Slow Food si racconteranno le storie dei persone che stanno dietro ai prodotti. Spazio quindi per laboratori, assaggi, incontri con autori e giornalisti, che tratteranno il tema dell’abbraccio da divere prospettive. Spazio anche per i temi dell’inclusività e dell’etica, attraverso il lavoro di associazioni come Il Tortellante, laboratorio terapeutico – abilitativo fondato da Massimo Bottura e Lara Gilmore. Giovani nello spettro autistico si dedicano alla produzione di pasta fresca a mano. L’associazione sarà presente a Rimini con i suoi tortellini.

Il programma di Al Mèni di sabato 17 giugno

Gli eventi avranno inizio sabato 17 giugno alle 11.30 dalla Rotonda di Piazzale Fellini, dove Massimo Bottura, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e i protagonista della decima edizione di Al Meni. Seguono, tra gli eventi in programma:

Il Mercato di Al Mèni , con i migliori prodotti dell'Emilia-Romagna

, con i migliori prodotti dell'Emilia-Romagna Speciale Matrioska , con venti artigiani e designer di Matrioska Labstore

, con venti artigiani e designer di Matrioska Labstore Botanica culinaria con Accademia Matrioska, alle ore 16 con la presentazione dei benefici delle migliori piante aromatiche

con Accademia Matrioska, alle ore 16 con la presentazione dei benefici delle migliori piante aromatiche Lo street food stellato , dalle 10 alle 23. Tra le proposte la postazione dello chef Alberto Faccani, il food truck iIl Tortellante, il ristorante Quartopiano di Rimini con lo chef Silver Succi

, dalle 10 alle 23. Tra le proposte la postazione dello chef Alberto Faccani, il food truck iIl Tortellante, il ristorante Quartopiano di Rimini con lo chef Silver Succi Personal shopper , alla scoperta dei prodotti del Mercato di Al Mèni e dei Prèsidi Slow Food

, alla scoperta dei prodotti del Mercato di Al Mèni e dei Prèsidi Slow Food Hadria 37 : la presentazione del progetto di valorizzazione territoriale che ha l'obiettivo di informare e guidare le persone verso un consumo responsabile ed equilibrato dei prodotti ittici e locali

: la presentazione del progetto di valorizzazione territoriale che ha l'obiettivo di informare e guidare le persone verso un consumo responsabile ed equilibrato dei prodotti ittici e locali Nelle mani delle donne , che approfondisce il tema delle donne nella produzione e del cambiamento climatico. Le interviste doppie sono curate dalla giornalista Laura Giorgi e dalla gastronoma Carla Brigliadori. In programma anche laboratori e racconti

, che approfondisce il tema delle donne nella produzione e del cambiamento climatico. Le interviste doppie sono curate dalla giornalista Laura Giorgi e dalla gastronoma Carla Brigliadori. In programma anche laboratori e racconti Alle ore 20 Il pane della Romagna , seminario di approfondimento e laboratorio sulla piadina romagnaola Igp

, seminario di approfondimento e laboratorio sulla piadina romagnaola Igp Dalle ore 23 Al Mèni After Party, dj set Valentina Sartorio

Gli showcooking della giornata, in programma al Circo 8 e 1/2, sono:

Ore 12:30: Jessica Rosval (Casa Maria Luigia) e Allen Huynh (Osteria Francescana)

(Casa Maria Luigia) e (Osteria Francescana) Ore 13:30: Luca Marchini (L'Erba del Re) e Anna Barbina (Ab Osteria Contemporanea)

(L'Erba del Re) e (Ab Osteria Contemporanea) Ore 19:00: Francesco Vincenzi (Franceschetta 58) e Chiara Pavan (Venissa)

(Franceschetta 58) e (Venissa) Ore 20:00: Isabelle Gemmer (Bellas Lokal) e Marta Cerbino (Languorino)

(Bellas Lokal) e (Languorino) Ore 21:00: Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa) e Emile Qvist Kjaergaard

Il programma di Al Mèni di domenica 18 giugno

Questi invece gli eventi in programma per la giornata di domenica 18 giugno:

Il mercato di Al Mèni

Speciale Matrioska e Accademia Matrioska

Lo street food stellato , dalle 11 alle 23

Hadria 37: Blue economy e cucina

Personal shopper : la spesa ragionata al mercato dei produttori e degli artigiani, alla scoperta dei Prèsidi Slow Food

: la spesa ragionata al mercato dei produttori e degli artigiani, alla scoperta dei Prèsidi Slow Food Déjeuner sur l'herbe , uno speciale picnic organizzato nell'hotel Liberty a cura di Claudio di Bernardo

, uno speciale picnic organizzato nell'hotel Liberty a cura di Claudio di Bernardo Il clima che cambia il nostro cibo , dalle ore 11, che approfondisce il tema delle donne in cucina e del cambiamento climatico

, dalle ore 11, che approfondisce il tema delle donne in cucina e del cambiamento climatico La Cozza romagnola , dalle ore 18.30, seminario di approfondimento a cura della gastronoma Carla Brigliadori

, dalle ore 18.30, seminario di approfondimento a cura della gastronoma Carla Brigliadori Dalle ore 18 Riviera di bellezza, presentazione del primo numero del magazine con 23 itinerari da vivere per una vacanza a Rimini e dintorni. Presenta Federica Piersimoni

Spazio per gli show cooking. Al Circo 8 e 1/2 gli chef cucineranno a vista per un'esperienza da non perdere. In programma:

Ore 12:30: Martina Mosco (Brododigò) e Vania Ghedini (Sesamo)

(Brododigò) e (Sesamo) Ore 13:30: Giuseppe Gasperoni (Il Povero Diavolo) e Naifa Mulla (Naifa)

(Il Povero Diavolo) e (Naifa) Ore 19:00: Massimo Spigaroli (Antica Corte Pallavicina) e Marina Gasi (Marina Restaurant)

(Antica Corte Pallavicina) e (Marina Restaurant) Ore 20:00: Giovanna Guidetti (Osteria La Fefa) e Alessandra del Favero (Il Carpaccio)

(Osteria La Fefa) e (Il Carpaccio) Ore 21:00: Ivan Milani (Alma9) e Avivit Priel Avichai (Ouzeria)

Al Mèni, a Rimini il picnic gourmet di Claudio di Bernardo

Domenica 18 giugno si terrà un evento speciale al Grand Hotel, per anni seconda casa del regista Federico Fellini. Dalle 12.30 alle 15 lo chef Claudio di Bernardo organizzerà il déjeuner sur l’herbe, picnic gourmet realizzato in collaborazione con gli chef e i maestri pasticceri di Al Mènì nel parco a pochi passi dalla spiaggia.

Anche per questa edizione continua la collaborazione di Gruppo Hera con la Sorgente Urbana, che fornirà gratuitamente acqua fresca, anche frizzante, attraverso gli erogatori distribuiti fra il tendono e l’area eterna, nel segno della sostenibilità ambientale. Oltre a ciò potenzierà la raccolta differenziata.

Al Mèni

Piazzale Fellini, Rimini

Tel. 0541 53399