Brodetto show, a Porto Recanati la zuppa di pesce per eccellenza

A Porto Recanati (Mc), nella centrale Piazza Brancondi, va in scena Brodetto show. È un classico dell’apertura dell’estate sulla riviera portorecanatese e chiude la “Settimana del brodetto”. All’ombra della monumentale torre del castello svevo, dalle 18:30 di domenica 25 giugno, è un appuntamento da non perdere per chiudere un appuntamento che è un must del comune nelle Marche. A proporlo i ristoranti della città che può vantare il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

Il Brodetto show chiuderà la Settimana del Brodetto di Porto Recanati (Mc)

Brodetto show sarà un’ode alla qualità del pescato di queste coste che si affacciano sull’Adriatico, che è un’eccellenza di questo territorio. Si distingue infatti per il colore dorato, ottenuto grazie all’aggiunta di zafferanella, sia perché non è un piatto che nasce in ambito popolare ma nei ristoranti.

A Brodetto show ospiti e degustazioni

Ospite speciale di questa edizione di Brodetto show il biologo marino Corrado Piccinetti, uno dei maggiori esperti del settore in Italia ed efficace divulgatore. È noto al pubblico per essere anche un volto televisivo, in particolare della trasmissione di Rai1 Linea Blu. Per gli appassionati non mancherà la possibilità di assaggiare le proposte dei cuochi dell’Accademia del Brodetto alla portorecanatese, telefonando al 333 4167529. In abbinamento i migliori vini del territorio, illustrati da un sommelier di Ais Marche.

Porto Recanati, sede della Settimana del brodetto
Grande successo per le edizioni precedenti di Brodetto Show
Il brodetto è la zuppa di pesce per eccellenza

Il progetto è promosso dall’Amministrazione Comunale e vede la collaborazione dei giovani “ambasciatori” dell’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto (An). Brodetto Show è tappa consolidata del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso dall’organizzazione di Tipicità in collaborazione con ANCI Marche.