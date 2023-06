Con Dinner in the sky a Porto San Giorgio si mangia... in cielo

Avete mai mangiato... in cielo? A Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, dal 6 al 9 luglio sarà possibile farlo. Ma come? Nella città marchigiana farà tappa Dinner in the sky, il format internazionale del ristorante tra le nuvole, che offre agli ospiti la possibilità di fare un aperitivo o cenare a 50 metri d'altezza.

Dinner in the Sky

Dinner in the sky a Porto San Giorgio

L'unica tappa marchigiana dell'iniziativa offrirà ai commensali la possibilità di scegliere tra un aperitivo, una cena al tramonto o una cena al chiaro di luna. Il tutto in una location unica, non soltanto a 50 metri dal suolo, ma affacciata sul mare.

Un evento 'allargato' anche al resto della città, che nasce con l'obiettivo di portare in quota, sull'esclusiva piattaforma di Dinner in the sky, alcune delle eccellenze sangiorgesi, a cominciare dal mondo della ristorazione. Alcuni degli chef più noti di Porto San Giorgio (inclusi due stellati) saranno infatti i protagonisti assoluti della kermesse, e porteranno in cielo i loro esclusivi menù gourmet per stupire gli ospiti di Dinner in the sky, dando così vita ad una sinergia con il tessuto imprenditoriale locale.

Il programma dell'iniziativa

Sarà possibile salire a bordo ogni giorno a partire dalle 17.45. Si comincia il 6 luglio, con la proposta firmata da Gianni Lamponi, storico patron dello chalet-ristorante “Minonda”. il 7 luglio spazio invece a Richard Abouzaki, il più giovane chef stellato del 2023, del ristorante “Retroscena”. L’8 luglio toccherà a Massimo Gabaldi, patron del ristorante “7.9”. Gran finale il 9 luglio con lo chef stellato Nikita Sergeev del ristorante “L’Arcade”.

Un’esplosione di colori e sapori sarà alla base della proposta di cocktail e food per l’aperitivo firmato da Riccardo Marcantoni di “Onice Bistrot”, mentre per l’apericena sarà possibile degustare le creazioni proposte da Marco Bordò del “Belle Epoque”.

Dinner in the Sky, sospesi a 50 metri dal suolo

«Siamo felici di sbarcare con il nostro format in una città come Porto San Giorgio, destinazione turistica particolarmente rinomata, attenta al mondo degli eventi e della promozione - dice Stefano Burotti (Dits Italia Srl) -. Dinner in the sky ha all'attivo 10mila eventi in cinque continenti e in città internazionali come Dubai, Londra, Montecarlo, Parigi, Las Vegas, e quest’estate sarà in scena anche nelle Marche. Allo stesso modo è per noi motivo di orgoglio poter collaborare con alcune importantissime realtà appartenenti al mondo della ristorazione locale, vere e proprie eccellenze della cucina. Siamo certi che lavorando fianco a fianco con gli chef sangiorgesi potremo dare vita ad un’esperienza indimenticabile, capace di risvegliare l’interesse del pubblico e di regalare emozioni uniche. Un ringraziamento sincero all’amministrazione comunale di Porto San Giorgio, a cominciare dal sindaco e dall’ assessorato al Turismo, insieme alla Pro Loco, per aver creduto nel nostro progetto».

Cos'è Dinner in the sky?

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è una delle esperienze gastronomiche più particolari che si possa vivere, soprattutto per chi è alla ricerca di un romantico appuntamento serale o vuole stupire famigliari, amici o colleghi di lavoro. È presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles, con oltre 10mila eventi all'attivo. In Italia, la ditta concessionaria in esclusiva del format Dinner in the sky è la DITS Italia Srl, che dal 2019 ad oggi ha già portato il ristorante tra le nuvole in alcune delle location più belle della Penisola, dal Lago di Como alla Riviera romagnola, da Napoli a Brescia, da Trani a Caserta da Pesaro a San Benedetto del Tronto.

È possibile prenotare qui.