[Parole al vino], a Brescia lo spettacolo che lega cantine e poesia

Appuntamento per il 9 giugno alle ore 18 al Museo Diocesano di Brescia. Lo spettacolo Parole al vino metterà in relazione la produzione vitivinicola di Brescia con la poesia. Attraverso gli scritti di due grandi autori Brescia, insieme a Bergamo Capitale della cultura, scoprirà come le loro poesie e la loro vita siano in correlazioni con il vino e il territorio. A legare questi due elementi così importante ci sarà la musica, grazie a un sottofondo che immergerà il pubblico in un viaggio fatto di parole e convivialità. A presentare l’evento Laura Donadoni, Francesco Quarna e Maurizio Rossato.

Il Museo diocesano di Brescia, dove si terrà Parole in vino

Laura Donadoni, Francesco Quarna e Maurizio Rossato, protagonisti di Parole in vino

Saranno ben tre i presentatori di questa serata così speciale, che unisce vino e poesia attraverso i grandi autori della letteratura. La giornalista e wine educator Laura Donadoni è anche fondatrice di La Come Wine Agency, agenzia di comunicazione focalizzata sulla promozione del vino e che opera negli Stati Uniti. Sommelier certificata, unica donna italiana membro dell’International Circle of Wine Writers di Londra, è anche fondatrice di una community che conta più di 65.000 membri. Sarà lei a intervistare alcune tra le più grandi personalità del mondo del vino, ripercorrendo la sua esperienza fra Italia e California, esperienze già raccontate nel libro Custodi del Vino e nel suo podcast The Italian Wine Girl. Attraverso il dialogo con chi produce il vino, i visitatori potranno scoprire le eccellenze vitivinicole del territorio bresciano.

Tra i presentatori anche Francesco Quarna, conduttore, digital brand manager e selezionatore musicale di Radio Deejay. Tra le sue passioni, oltre alla musica, anche la montagna e la vigna. Infine, Maurizio Rossato, produttore e regista radiofonico, lunga esperienza in radio con personalità importanti dello spettacolo come Fabio Volo e Alessandro Cattelan. Tra i suoi libri di poesie “Quello che siamo”, “Parole note” e “La poesia delle fiabe”, racconti per bambini basati sulla vita dei grandi poeti.

L'associazione dei consorzi di tutela Ascovilo è protagonista di Parole in vino a Brescia

«Brescia e Bergamo sono province a forte vocazione vitivinicola e non possiamo celebrare la Capitale Italiana della Cultura senza ricordare l’importanza della tradizione agricola di questi territori che è concreta espressione e testimonianza della passione per la ricerca di risultati qualitativi sempre più ambiziosi», ha sottolineato Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo. «Abbiamo radici comuni ed il nostro compito come associazione dei consorzi di tutela è fare emergere le espressioni originali e inaspettate, le piccole produzioni dei vignaioli e di quelle imprese agricole che hanno scelto la strada della certificazione di qualità che ricordiamo è sinonimo di sicurezza alimentare e conoscenza: l’arte di saper trasformare le uve in vini di pregio. Cultura è testimoniare la tradizione di lavoro, di solidarietà, di innovazione enogastronomica in un territorio dalla bellezza inaspettata, tutto da scoprire».

L'evento si terrà al Museo Diocesano, in via Gasparo da Salò 13 a Brescia, il 9 giugno alle ore 18.