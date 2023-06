Ristogolf 2023, una giornata di divertimento e gusto al Golf Club di Verona

“Giocare a golf, mangiare bene, bere bene e tanta voglia di divertirsi!” è il motto che da 11 anni accompagna il Circuito Ristogolf 2023 by Allianz. L’edizione 2023 è giunta alla sua seconda tappa, che si è svolta mercoledì 31 maggio al Golf Club Verona a Sommacampagna (Vr). Immersi tra le vigne della bassa Valpolicella, è stata una giornata divertente e segnata dalla buona gastronomia.

La seconda tappa di Ristogolf al Golf Club di Verona

Il racconto della seconda tappa di Ristogolf

A partire dal mattino. Ad attendere i giocatori la croissanteria e biscotteria dei pasticceri del ristorante Da Vittorio, la frutta fresca di Ginesi, i pancake con salse e confetture Vitalfood, l’acqua naturale e frizzante Valverde, caffè, orzo e ginseng di WeFor. È stato il modo migliore per iniziare una giornata di cibo e sport.

Partenza dalla buca 1, dove i ristogolfisti hanno trovato un buon caffè di Lavazza assieme a Wefor e un gelato con fruttasemicandita di Vitalfood. Prima pausa gourmet alla buca 4 con gli chef di Molino Dallagiovanna e le loro strepitose pizze, rese ancora più buone da un assaggio di gorgonzola Palzola e dalle bolliche di Champagne Tsarine, Cuvée Orium. Un tiro dopo l’altro eccoci alla buca 7, dove si trova chef Pier Giorgio Parini, che propone un delizioso carciofo con salsa verde e Melissa Cress. Tra i calici il Valpolicella Superiore DOC 2020 di Ripa della Volta e il Lugana DOC 2022 di Ottella, entrambe cantine della rete Valpantena.

Alla buca 9, ad aspettare i ristogolfisti c’è lo chef Marco Culeddu insieme al maître Luca Pinter - con tutto lo staff del ristorante Osteria del Guà (Bagnolo di Lonigo, VI. Presentano un hot dog ai carboni, farcito con baccalà mantecato, gel di rabarbaro e lenticchie Martino Rossi soffiate, olive e salsa olandese. Il brindisi di metà gara è affidato al Valpolicella Valpantena DOC 2022 e al Soave Classico DOC “Sereole” 2022. Alla buca 13 ecco gli chef del ristorante Da Vittorio con il Toast “alla Vittorio” e un dissetante cocktail a base di Acqua delle Stelle di Azienda Agricola Pernigo by Valpantena e il Gian The Gin di Bulk Mixology Food Bar by Giancarlo Morelli. Due buche dopo ecco, invece, Martino Rossi con le sue innovative preparazioni plant-based. Propongono le polpette al sugo con una focaccia di patate e rosmarino, cucinate per l’occasione dagli chef di MainstrEAT Food Truck. Perfetto wine pairing con la cantina Costa Arènte, Valpantena, che suggerisce invece un Ripasso Valpolicella Valpantena Superiore DOC e un Lugana DOC. Ultima tappa alla buca 17, dove la chef Morena Bortoli del Bistrò Golf Club Verona presenta i suoi tortelli di zucca fatti a mano con tartufo nero estivo dei Colli Berici. Un ultimo brindisi prima dell’ultima buca firmato da La Collina dei Ciliegi di Valpantena.

Dopo la gara, spazio per gli show cooking

Show cooking, premiazioni e ringraziamenti per una giornata speciale di Ristogolf

Dopo la gara un momento di relax per i giocatori con lo showcooking con le attrezzature del main sponsor del circuito, Haier. Prima della cena un rinfrescante cocktail pre-dinner del Bulk Mixology Food Bar di Giancarlo Morelli, e poi due chef che presentano le migliori anime culinarie di Verona. Prima chef Giorgia Piemonte del Ristorante Bottiglieria Corsini (Verona) con uno squisito baccalà mantecato, e poi chef Jacopo Natale di Yard Restaurant (Verona) con un gustoso risotto all’acqua di pomodoro.

È giunto il momento delle premiazioni da parte del direttore di Ristogolf Dario Colloi, il direttore del circolo Mauro Broggi e del presidente Sabina Betti. Premiato anche il giocatore vincitore di “Gioca per CESVI e Ristogolf ti porta alla Ryder Cup”. Vince un esclusivo pacchetto per partecipare all’evento golfistico più importante del mondo, che per la prima volta si terrà in Italia. Grande fortuna per lo stesso giocatore, vincitore anche di una cena di galà presso il Casinò di Sanremo. Foto di rito, gourmet party a cura del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea e un brindisi per concludere una giornata divertente e di gusto. I ringraziamenti sono andati agli sponsor Allianz, Haier, Axpo Italia, Grupo Adma, Penske Cars, Agnelli Since 1907, Callaway e CESVI. Appuntamento alla terza tappa del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz: il 21 giugno al Golf Colline del Gavi. Non mancate!