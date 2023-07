Dinner in the Sky a Brescia: a Castello Malvezzi si mangia a 50 metri di altezza

Dinner in the Sky torna a Brescia e lo fa a due passi dalla rinomata location di Castello Malvezzi, ristorante gourmet guidato dallo chef Alberto Riboldi. Il format che permette ai clienti di poter mangiare su una piattaforma, adeguatamente imbracati, a 50 metri di altezza fa tappa nella città lombarda dopo aver già toccato nelle scorse settimane il Lago di Como, Riccione, Bari e Porto San Giorgio.

L'appuntamento per tutti coloro che vogliono provare il brivido di cenare in quota è fissato per questa settimana: dal 20 al 23 luglio le date da cerchiare in rosso per vivere l'ebbrezza di gustarsi un pasto con vista su tutta Brescia.

Dinner in the Sky: le date per cenare in quota

Si tratta di un ritorno per Dinner in the Sky, già presente a Brescia nel 2021 e pronto a tornare protagonista nella città lombarda. Saranno tre le opzioni a disposizione del pubblico in cinque diverse fasce orarie: si parte dall’aperitivo, alle 17.30 e 18.30, per poi proseguire con la cena alle 19.30 e 21, concludendo con l'afterdinner fissato alle 22.30 per una suggestiva esperienza completamente in notturna.

Chi sarà a firmare la proposta gastronomica protagonista a 50 metri d'altezza? Nella speciale cucina sospesa nel vuoto la mano protagonista sarà quella dello chef Alberto Riboldi, ideatore dei esclusivi menù che accompagneranno le esperienze gastronomiche ad alta quota. Con Dinner in the Sky, sarà possibile brindare e banchettare ammirando dall’alto lo spettacolo offerto dalla città di Brescia, nominata insieme a Bergamo Capitale italiana della cultura per l’anno 2023.

Come si mangia a 50 metri d'altezza

Non solo gusto e qualità nella proposta gastronomica, sicurezza è sicuramente la parola d'ordine principale di un format che ha reso Dinner in the Sky il ristorante più "insolito" del mondo, come lo ha definito Forbes.

I clienti si sistemano su delle ampie poltrone sistemate su un'apposita piattaforma che comprende anche un grande tavolo rettangolare, con al centro lo staff di cucina e tutte le strumentazioni necessarie per preparare i pasti. I commensali vengono imbracati con speciali cinture di sicurezza prima che una grossa gru in pochi minuti non sollevi il tutto a decine di metri di altezza. 50 metri la quota prefissata per gustarsi, in circa un'ora di tempo, tutto ciò che viene preparato dai cuochi presenti. Fruito poi godendo di una vista impareggiabile su tutto quello che è al di sotto dei piedi dei clienti. Le prenotazioni possono essere effetuate sul sito ufficiale.

