Festa del Liberty a Sarnico tra vista alle ville e oltre 50 appuntamenti

Lago d'Iseo protagonista all'insegna della cultura, arte, spettacoli e gastronomia. Da Monteisola con la Festa delle Luci, a Sarnico dove da oggi 21 luglio e fino al 30, andrà in scena Sarnico e le Gemme del Liberty, progetto dedicato al percorso del Liberty più poetico d’Italia. Per dieci giorni la cittadina rivierasca sarà capitale italiana del Liberty. Candidata a Patrimonio Unesco dell’Umanità per i suoi gioielli architettonici di inizio Novecento, diventerà un palcoscenico d'arte, storia, luoghi segreti, natura e bellezza.

Villa Giuseppe Faccanoni a Sarnico. Foto: visitlakeiseo

Oltre 50 appuntamenti nella Sarnico Liberty

Oltre 50 appuntamenti tra tour guidati, esperienze sul lago, mostre, concerti, rievocazioni storiche, performance e laboratori per bambini faranno rivivere le atmosfere di uno stile che mai come oggi affascina con le sue architetture, le decorazioni floreali, le vetrate, i giardini. Un calendario ricchissimo di iniziative per celebrare e far conoscere i simboli del Liberty, ovvero le cinque costruzioni create dall’architetto milanese Giuseppe Sommaruga, il caposcuola dell’architettura modernista: Villa Giuseppe Faccanoni, Villa Passeri, Villa Surre, l’asilo Faccanoni e infine il Mausoleo della famiglia Faccanoni.

Il progetto è una novità assoluta ed è promosso nell’ambito di ''Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. È organizzato da Pro Loco Sarnico con il patrocinio del Comune, Consiglio Regionale della Lombardia, Camera di Commercio di Bergamo e altre varie realtà pubbliche e private.

Festa del Liberty a Sarnico: visitabili le ville

Le ville, di norma chiuse al pubblico, aprirono alle visite per la prima volta nel 1997, in occasione di un evento sul Liberty sul Sebino. Dopo 25 anni, torneranno a essere visitabili grazie alla nuova manifestazione che si farà ricordare nel tempo e darà a tutti la possibilità di conoscere il patrimonio artistico del comune bergamasco. Per l’occasione, infatti, la Pro Loco ha pensato ad un video guida che racconterà il Liberty a Sarnico anche dopo la manifestazione. Il video è stato realizzato dalla regista Simona Stoppa di OpenEyes Film e si potrà vedere sul sito www.prolocosarnico.it a partire da oggi 21 luglio.

Il libro Il Liberty a Sarnico di Giuseppe Faccanoni

Sempre sul sito, nelle prossime settimane, verrà pubblicato il libro Il Liberty a Sarnico di Giuseppe Faccanoni. Fulcro dell’evento saranno le visite guidate. Non mancheranno musiche dell’epoca di quattro orchestre di fiati, composte da musicisti della provincia di Bergamo e di Brescia, nello spirito della ''Capitale'' .L’evento sarà un tuffo nella bellezza, tra arte, storia e natura e l’occasione di vivere una giornata o una vacanza da ricordare in uno dei borghi più romantici della nostra Penisola.