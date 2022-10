Torna Profumi di Mosto, venti cantine aperte in Valtènesi

Un profumo che già inebria! In alcune cantine (Costaripa e Olivini) inutile insistere, i coupon d'ingresso per le degustazioni sono sold-out: esauriti in un batter d'occhio in vista di Profumi di Mosto. Domenica 16 ottobre si tiene, infatti, la festa di fine vendemmia promossa dal Consorzio della Valtènesi in 20 cantine sparse fra i comuni bresciani di Puegnago, Polpenazze, Soiano, Moniga, Bedizzole, Desenzano con la frazione S. Martino della Battaglia, Pozzolengo, Carzago, Padenghe, Moniga, Manerba, Lonato e nel basso Garda.

Tutto pronto per Profumo di Mosto



Tre vini in degustazione

Ciascuna cantina offrirà al costo di 15 euro almeno tre vini in degustazione, con un abbinamento gastronomico del territorio sempre diverso. Ci sarà anche la possibilità, aggiungendo 5 euro, di prolungare il piacere con altre degustazioni alla casa del vino di Puegnago.



All’insegna del Chiaretto e del Groppello

La 21ª edizione della rassegna bresciana, è come sempre all'insegna del Chiaretto e di un rosso Groppello unico e in grande crescita qualitativa. «Si tratta di una manifestazione che racconta la storia della Valtènesi e rappresenta, senza ombra di dubbio - ha detto il presidente del Consorzio Alessandro Luzzago - una significativa promozione del territorio e dei suoi vini attraverso il contatto diretto con i produttori».

Alessandro Luzzago



Ottima la qualità della vendemmia

E sarà anche l'occasione per fare il punto sulla vendemmia ormai alle ultime battute soprattutto per i rossi tardivi, in riva al lago. «La raccolta del 2022 - ha sottolineato il direttore del Consorzio Carlo Alberto Panont - è per molti versi simile a quella del 1964. Impareggiabile per il livello qualitativo! Uva molto bella e sana ricca di polifenoli, mentre la quantità sarà inferiore, rispetto allo scorso anno del 10%, causa siccità. Dalle nostre cantine usciranno, sono convinto, grandi vini rosa e rossi». Lo scorso anno in Valtènesi si sono prodotte complessivamente nelle varie tipologie, più di 3 milioni di bottiglie. Un'ultima nota per chi volesse partecipare a Profumi Di Mosto. Gli eventi si terranno in quattro fasce ben precise (10:30-12:30; 14:30-16:30) ,saranno a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria online entro le 17 di sabato 15 ottobre.