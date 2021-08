Nelle Marche a passo slow tra pasta e notti in monastero

Vivere una ruralità autentica, gustare prelibatezze rigorosamente bio, conoscere un modo unico di produrre pasta che parte dal seme e arriva fino al piatto. È il bello del “granoturismo”, termine coniato dalla Girolomoni per descrivere un modo di viaggiare speciale, che consente di immergersi nei profumi, nei sapori e nei mestieri di un luogo unico dove il grano diventa pasta. Storica realtà nel panorama del biologico, Girolomoni ha costruito sulla collina di Montebello, a pochi passi da Urbino, un modello produttivo unico, con una intera filiera votata al bio. E dopo lo stop imposto dall’emergenza pandemica, questa collina è tornata a essere luogo d’incontro, con la riapertura di locanda e bed & breakfast e la ripartenza delle attività della fattoria didattica; in programma fino a settembre un ciclo di iniziative tra gusto e natura, con visite guidate e tour in e-bike.

Il Monastero di Montebello 1/4 Monastero di Montebello, corte interna 2/4 Monastero di Montebello stanza Sergio Quinzio 3/4 Museo dell’Antica Civiltà Contadina 4/4 Previous Next



Viaggi slow? GranoTurismo!

“GranoTurismo” è il termine coniato dalla Cooperativa Girolomoni, per esprimere l’esperienza che l’ospite può vivere in questi luoghi: entrare in contatto con una realtà unica, dove la produzione di pasta parte dal seme e arriva fino al piatto, in una intera filiera completamente biologica costruita in cinquant’anni di lavoro. Qui, ad Isola del Piano (Pu), a pochi chilometri da Urbino, è possibile immergersi in un luogo incontaminato, dove rivivono i valori della cultura contadina: la vita semplice, il cibo buono e sano, il rispetto della terra e delle persone, il valore dell’incontro e della condivisione.



Su questi valori Gino Girolomoni, considerato da molti il padre del biologico in Italia, ha fondato il suo progetto pioneristico iniziato negli anni 70 del secolo scorso e portato avanti oggi con entusiasmo dalla nuova generazione. Proprio quella voglia di incontro e di condivisione ha portato la Cooperativa Girolomoni a riqualificare alcune strutture per accogliere gli ospiti, sempre più attratti da un’esperienza che coniuga gusto, natura e piacere della scoperta.



Locanda, Bed & breakfast e Fattoria didattica

L’accoglienza Girolomoni comprende Locanda, Bed & breakfast e Fattoria didattica, con le visite guidate pensate per raccontare come nasce un ottimo piatto di pasta bio. I luoghi dell’accoglienza sono il Monastero di Montebello, suggestiva struttura risalente al XIV secolo recuperata negli anni dalla famiglia Girolomoni, e la locanda, nata dalla ristrutturazione di una casa colonica. Nei pressi: le strutture della Cooperativa agricola Girolomoni: gli uffici, i magazzini, il pastificio, il mulino. Intorno: campi da sempre coltivati col metodo biologico e una foresta demaniale di duemila ettari che offre aria pura a chi la frequenta.



Un luogo unico che consente di calarsi in un ambiente incontaminato e in uno stile di vita semplice, fatto di prodotti naturali e sapori autentici. Qui è possibile conoscere un modello di filiera biologica unico in Europa, che parte dal seme ed arriva al piatto: il grano viene coltivato nei campi, diventa semola nel mulino, infine il pastificio lo trasforma in pasta. Pronta per arrivare in tutto il mondo o per essere gustata sempre qui, al ristorante della locanda.



Gustare prelibatezze bio a filiera cortissima, scoprire i saperi, le storie, i luoghi che stanno dietro ad un piatto di pasta, ammirare i campi di grano al tramonto, godersi la natura con passeggiate e bike tour: questo è il GranoTurismo. Senza dimenticare l’opportunità di avere a pochi chilometri uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano: Urbino.



Il Monastero di Montebello

Risalente al XIV secolo, il Monastero domina la collina di Montebello, nel Comune di Isola del Piano, a pochi chilometri da Urbino. È in questo luogo denso di storia e di suggestioni che è iniziato il sogno di Gino Girolomoni che a partire dagli anni ’70, insieme con la famiglia, ha avviato il recupero della struttura del secolo scorso, allora poco più che un rudere.



Parte del restaurato Monastero, dove ha sede la Cooperativa, è stata adibita all’accoglienza. Dispone di quattro camere e un appartamento per un totale di 11 posti letto; si presta particolarmente alla realizzazione di corsi, meeting o giornate di studio grazie a due grandi saloni, adatti ad accogliere rispettivamente 100 e 200 persone. Inoltre, nel piano seminterrato, è situato il Museo della civiltà contadina “Sulle tracce dei nostri padri”, che contiene una sezione archeologica e attrezzi da lavoro rurali tradizionali. Le camere sono disponibili tutto l’anno tranne a gennaio e febbraio, mesi di chiusura.



La Locanda Girolomoni

Frutto del restauro di una casa colonica, la Locanda Girolomoni è situata a pochi passi dal Monastero e comprende ristorante, camere per gli ospiti e una piscina trattata con sale. Dispone di sei camere per un totale di 16 posti letto, un ristorante per 60 persone al chiuso e un pergolato esterno per 60 persone, affacciato su uno splendido panorama.



La cucina è pensata per valorizzare i prodotti Girolomoni, la pasta in primis. Le ricette impiegano prodotti freschi e di stagione, rigorosamente bio, e privilegiano quelli del territorio, in abbinamento con vini marchigiani. Una cucina che vuole recuperare la tradizione in modo innovativo, grazie alla voglia di sperimentare di uno staff giovane e creativo.

Locanda Girolomoni 1/3 Locanda Girolomoni esterni 2/3 Penne Graziella Ra ai carciofi e lavanda 3/3 Previous Next



Il menu 2021 celebra i 50 anni di attività con un piatto speciale, le “Penne Graziella Ra” con crema di pane integrale, fonduta di pecorino, funghi porcini e briciole al finocchietto; la qualità di pasta impiegata nasce da un grano recuperato dalla Girolomoni e coltivato localmente intorno a Montebello. Un piatto che celebra la forte territorialità che da sempre contraddistingue l’azienda.



Da giugno metà settembre la locanda è aperta a pranzo e a cena tutti i giorni, tranne il martedì; da marzo a maggio e dalla seconda metà di settembre fino a dicembre è aperta nel fine settimana. La locanda apre su richiesta per gruppi di minimo 10/15 persone.



La Fattoria didattica

Per conoscere appieno questo ecosistema sviluppatosi nell’ambito dell’agricoltura biologica si può approfittare delle visite guidate che raccontano al visitatore come nasce la pasta, cogliendo l’opportunità straordinaria di un luogo che ha unito i saperi di agricoltori, mugnai e pastai. Le ragioni della scelta bio, le storie di uomini e donne che hanno dedicato la vita alla costruzione di un’alternativa sostenibile ed equa al modo di produrre e vivere in campagna, il lavoro minuzioso sulla qualità, i processi che dalla spiga portano al piatto di pasta: questi percorsi sono un viaggio appassionante dentro la storia Girolomoni e il mondo agroalimentare biologico. A chi è rivolta: studenti di ogni età e grado, famiglie e viandanti.



Il percorso: visita al Monastero di Montebello, passeggiata (facoltativa) fino agli spazi esterni del pastificio e del molino (le restrizioni dovute alla pandemia impediscono al momento l’ingresso in questi spazi, le fasi di produzione vengono raccontate per immagini all’interno del Monastero).

Durata: circa un’ora e trenta, modulabile a seconda delle esigenze. Su richiesta è possibile richiedere anche approfondimenti specifici.

Quando: dal martedì al sabato, su appuntamento o nell’ambito di eventi organizzati nel weekend. Sempre previo accordo.



In bici tra arte, natura e gusto

Tutti i sabati pomeriggio, fino a fine settembre, è in programma il tour in e-bike “The Duke - Rural & Luxury Experiences”, una esperienza fra storia, tradizione agricola, paesaggio geologico ed enogastronomia. Il tour tocca il Monastero di Montebello e i luoghi di produzione della pasta per poi raggiungere i Monti delle Cesane (il percorso è adatto a tutti); a chiusura, bio-aperitivo in locanda con sfiziosità della casa abbinate ai vini del territorio.



Dal martedì al sabato le proposte della “fattoria didattica”, con visite guidate rivolte a studenti, famiglie e viandanti per scoprire come nasce la pasta. Tutte le attività vengono realizzate nel rispetto delle regole anticovid ed organizzate in piccoli gruppi, in modo che le distanze di sicurezza siano garantite; i posti sono limitati, si raccomanda la prenotazione.