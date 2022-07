Cucina e arte a braccetto nell'agriturismo di Florinda Bolkan e Anna Chigi

Una proprietà che si estende per oltre 3 ettari ed è situata in una splendida vallata tra il Lago di Bracciano e il borgo di Manziana (Rm). Venne scelta negli anni ’90 dall’attrice Florinda Bolkan che ne fece il suo buen retiro, avviando anche un allevamento di cavalli, specie quelli da salto. Questo è il contesto che accoglie l’agriturismo La Voltarina, gestito insieme alla principessa Anna Chigi, esponente di una delle più nobili famiglie romane, nonché cantante che in passato ha avuto diverse esperienze discografiche e ha inciso diversi singoli negli Anni '80 e un album nel 1991 e che si è poi data con successo all'imprenditoria.

Scene da un matrimonio a La Voltarina

Feste ed eventi

La Voltarina è una casa padronale dai grandi saloni aperti al pubblico, un'amplissima veranda dotata di un sistema di chiusura mobile nella quale sono ora posizionati i tavoli da pranzo (prima della pandemia era previsto il buffet), un immenso giardino, la piscina e una tensostruttura di quasi 200 mq che permette lo svolgimento di feste ed eventi anche in caso di condizioni metereologiche avverse.

Il complesso de La Voltarina

Location unica e ricco menu

Ma tutto ciò nulla sarebbe se non fosse accompagnato da una cucina casalinga e raffinata e, soprattutto, dalla geniale idea dei matrimoni low cost. Del resto, la filosofia de La Voltarina è “High quality low price”. «Tutti hanno il diritto di celebrare il giorno più importante della propria vita con una festa in una location unica e con un pranzo che soddisfi tutti gli ospiti senza per questo indebitarsi per anni – spiega Anna Chigi - Noi lo rendiamo possibile con 35 euro a persona». Stiamo parlando di una cerimonia che prevede una location davvero elegante, con utilizzo di piscina, un menu composto da cinque antipasti e prosecco, tre primi, tre secondi, contorni, dolci della casa, vino bianco e rosso, acqua, bevande analcoliche, caffè.

Abbondanza per ogni palato

Nel dettaglio, abbondante tagliere di salumi affettati e bruschette come antipasto, tre primi (risotto al rosmarino con l’aggiunta di pachini, rigatoni all’amatriciana e lasagne con zucchine) tre secondi (salmone alla siciliana, parmigiana di melanzane e pollo al curry) insalata e patate arrosto, crostata con marmellata, acqua e vino. Tutto preparato al momento con anche la possibilità di usufruire del doggy bag, se non si è riusciti a finire le porzioni. Tutte le materie prime sono a km 0 e ciò che non viene prodotto direttamente arriva dalle aziende agricole dei dintorni.

Florinda Bolkan e Anna Chigi

Possibilità di personalizzare la cerimonia

Il servizio è alla francese, i vassoi di portata sono quindi sui tavoli, ma per chi lo desidera è possibile usufruire con un costo extra del servizio di camerieri che servono le singole porzioni. A disposizione dei clienti anche uno staff di collaboratori e fornitori che possono aiutare a personalizzare i matrimoni; ciò non esclude però, come invece avviene in molti casi, l’utilizzo di fornitori di fiducia dei clienti. Un responsabile di sala si occupa dell’allestimento dei tavoli, dei confetti, della torta nuziale, così come dell’eventuale allestimento floreale che sono a parte. Per festeggiare un matrimonio a La Voltarina è richiesto un minimo di 60 partecipanti, che sale a 80 se si desidera la location in esclusiva. È anche possibile celebrare in loco il rito civile, accordandosi preventivamente con il Comune di Bracciano.

Tutto è pronto per il pranzo nuziale

Nulla lasciato al caso

Sono low cost anche gli eventi, le feste private e i pranzi del week end per i quali si mantiene sempre l’altissimo livello dei menù proposti. Durante il fine settimana la proposta per l’utilizzo della piscina e per il pranzo seduti ai tavoli è di soli 20 euro. I commenti di chi ha celebrato qui il proprio matrimonio, un altro evento o vi ha trascorso una giornata sono molto simili: tutti apprezzano l’atmosfera calda, semplice, affettuosa e accogliente, unita a un elevato livello di professionalità. Nulla è lasciato al caso.

Agriturismo La Voltarina

via del Tostino 2 – loc. Pisciarelli - 00062 Bracciano (Rm)

Tel 3493070603