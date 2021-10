Benessere, cucina gourmet e tanti servizi: il Parco dei Principi meta al top

La riapertura di fatto aveva coinciso con la vittoria degli Azzurri agli Europei (che qui sono di casa come molte altre squadre). E da allora per il Parco dei Principi, uno dei più ricercati hotel 5 stelle lusso di Roma - come ci ricorda il general manager Daniele Saladini - è stato un crescendo. La presenza dei calciatori, precisa, «ha avuto una grande risonanza, perché dopo un anno e due mesi di chiusura, senza avere una data certa di riapertura, quella è stata una bella occasione per poter riaprire. Avere subito la Nazionale in casa già dal ritiro e poi per le successive tre partite, concluse poi con la vittoria della finale, è stata una bellissima occasione, in un momento poi molto particolare anche per l’Italia dove avevamo veramente bisogno di festeggiare qualcosa perché uscivamo da un periodo veramente buio».

E da quella bellissima occasione è ripartito, sia pure gradualmente, il lavoro che, pur scontando la mancanza di alcuni clienti stranieri, è stato agevolato dai molti servizi dell’hotel: dalla presenza di una splendida piscina e annessa spa e centro sportivo ad una delle più attrezzate strutture congressuali della capitale (18 sale meeting, la location ideale per riunioni, eventi, congressi fino a 2mila delegati e ricevimenti).

Ingresso dell'hotel

Ristorazione di alto livello che punta sui gusti e il piacere

Per non parlare della sempre più interessante offerta del ristorante Pauline Borghese che da agosto si avvale della collaborazione fra il nuovo chef, Francesco Bonanni, e del Food&Beverage manager Domenico Maura, in struttura dal 2019 e proveniente dall’Hotel Eden di Roma. Parliamo di un servizio a cinque stelle che valorizza la proposta di una cucina che punta sui sapori italiani tradizionali e genuini, rielaborandoli in modo contemporaneo, ma senza giocare sullo stupore fine a se stesso, ma lavorando sui gusti e sul piacere. Il tutto con una ricca e ricercata carta dei vini.

Tortello nero di burrata con astice, caviale e pomodori confit dello chef Francesco Bonanni

Un’oasi all’insegna del benessere, nel cuore della città

E del resto essere un hotel nel cuore del quartiere Parioli, con una vista incantevole e privilegiata sul Parco di Villa Borghese, circondato da un incantevole giardino botanico, non poteva che richiamare ospiti. Elegante, lussuoso e moderno, il Parco dei Principi è da sempre un’oasi in cui si può avere un soggiorno all’insegna del benessere. Quasi un resort immerso nella natura, ma nel cuore della città. Il tutto con camere ampie, luminose e arredate in stile classico con decorazioni barocche, stucchi, inserti in legno e tessuti pregiati.

Piscina esterna

Le città d’arte sono tornate ad essere meta dei turisti

«Devo dire - precisa Saladini - che la ripresa degli eventi e dei congressi in presenza (dopo i collegamenti virtuali che ci sono stati durante la pandemia con tutti gli interlocutori e clienti nel mondo) e percepire come i clienti volevano vedersi e rivedersi, è stato importante. Tornare a prendere un drink insieme o gustare una cena, anche con tutte le distanze e il rispettando i protocolli, ci ha dato comunque una grande iniezione di fiducia. E il trend continua tutt’ora visto che dopo una buona estate - cosa che non era stata l’anno scorso perché solo le località marine, di montagna e turistiche erano state scelte per le vacanze degli italiani - quest’anno invece i turisti sono tornati nelle città d’arte e quindi anche Roma ne ha beneficiato come Venezia e Firenze».

Esterno dell'hotel
Vista notturna dell'hotel
Piscina esterna
Hall
Area living
Una delle 177 camere
Bagno Royal

Un’ampia scelta di alloggi tra le 177 camere e suite

L’hotel ha una struttura importante, 177 camere e suite tra cui la Suite Presidenziale e la Royal Suite di 350 mq con vista mozzafiato sulla città, su Villa Borghese e sulla Cupola di San Pietro. Oltre a un centro benessere (il Prince Spa) che nei i suoi 2.000 mq comprende un’Area Beauty, zona umida con sauna, bagno turco, docce emozionali, fontane di ghiaccio e sala relax e una piscina interna semi-olimpionica igienizzata all’ozono e una moderna Area Fitness di 450 mq.

Una delle 177 camere

Come si riesce a gestire tutto non essendo ancora a pieno regime?

L’occupazione delle camere fino a settembre era sul 40%, che se andiamo a vedere i tempi pre-Covid è molto basso perché i periodi come questo dovrebbero avere un’occupazione dell’85% minimo. Ma questo 40% ci ha fatto ben sperare perché comunque dobbiamo considerare che abbiamo solo clientela italiana ed europea. Mancano tutti gli americani, mancano tutti gli asiatici, non abbiamo cinesi, non abbiamo giapponesi, non abbiamo il mercato russo ed è quello high spender che sono i clienti che fanno la differenza negli alberghi come il nostro.

Colazione con vista panoramica sulla Città eterna

E avete sempre offerto gli stessi servizi…

Adesso stiamo offrendo tutti i servizi, avevamo aperto in sicurezza e gradualmente abbiamo ripristinato anche il buffet delle colazioni, perché all’inizio avevamo preferito fare solo “à la carte” per rispettare tutti i protocolli. Da un po’ facciamo invece un bel buffet, ma sempre servito da noi. Non c’è ancora il self-service, però i clienti stanno apprezzando molto il ritorno ai servizi normali. Era stata riaperta la Spa, anche la piscina interna semi olimpionica all’interno della Spa, dopo ovviamente quella esterna incastonata all’interno di Villa Borghese: non esiste una piscina così al centro di Roma. Siamo stati premiati per questo, perché gli italiani che sono tornati hanno voluto usufruire della struttura grazie agli spazi aperti e all’ottima ristorazione che offriamo.

Ristorante
Buffet della Sala Farnese
Colazione
Bar
Reception
Sala colazione

Quali sono le previsioni?

Le previsioni sono buone, sia per la clientela individuale perché vedo che per settembre-ottobre abbiamo una buona richiesta, soprattutto per gli eventi. In questo momento ci sono molte delegazioni perché l’Italia ne sta ospitando molte per il G20 con 38 delegazioni presidenziali, alcune delle quali sono da noi, e anche questo sta aiutando il mercato a Roma. C’è da considerare che ancora ci sono molti alberghi chiusi perché purtroppo alcuni 5 stelle e molti altri alberghi a conduzione famigliare ancora sono chiusi a Roma. Ci aspettiamo una buona ripresa, ma non prima della metà del prossimo anno. Forse dovremo andare anche verso la primavera 2023 per riavere tutta la nostra clientela.

Francesco Bonanni: piatti dal gusto raffinato, presentazioni curate, valorizzazione delle materie prime

Per concludere, qualche nota sulla novità del giovane cuoco che guida oggi il ristorante Pauline Borghese che si sta rivelando una novità interessante per il sempre più ricco panorama della ristorazione romana. Dopo esperienze in alberghi di Roma come Relais Le Jardin del Lord Byron, Elio Cabala, Hotel Mecenate, Ristorante Gusto, Francesco Bonanni è stato chef executive al Caffè Veneto, per poi passare alla Casina Valadier e poi all’Estrobar. Un percorso affiancato da esperienze di docente di scuola alberghiera e collaborazioni con case di moda che ne hanno probabilmente affinato il gusto estetico che si ritrova nei suoi piatti con molta sobrietà e senza eccessi da food design esasperati. Fra i suoi piatti più interessanti da segnalare il tortello nero di burrata con astice, caviale e pomodori confit, nonché il carpaccio di spigola su panzanella romana e brodo di pomodoro alla brace. Proposte dove il gusto e la piacevolezza sono assolutamente sovrani e riconducibili immediatamente alle materie premi, con presentazioni ed estetica ben curate nei minimi dettagli.





Per informazioni: www.parcodeiprincipi.com