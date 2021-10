Il lato italiano delle Maldive: benvenuti al Baglioni Resort

Situato nell’isola di Maagau, nell’atollo incontaminato di Dhaalu, a soli 45 minuti di idrovolante dalla capitale Malé, il Baglioni Resort Maldives è composto da 89 ville lussuose, circondate da acque turchesi, sabbia bianca vellutata e natura tropicale. Un resort studiato in ogni minimo dettaglio, che permette agli ospiti di sperimentare un soggiorno su misura nel cuore dell’Oceano Indiano, con l’esclusiva ospitalità italiana di Baglioni Hotels.

Minino impatto ambientale e firme italiane

Progettato con materiali e metodi che minimizzano l’impatto ambientale, Baglioni Resort Maldives è la destinazione perfetta per chi ama la natura e lo sport, ma non vuole rinunciare a vivere una vacanza all’insegna del lusso, grazie anche ai partner, prestigiosi marchi del Made in Italy come: Cantine Ferrari, le bollicine italiane più apprezzate al mondo; Frette, la lussuosa biancheria da casa e da bagno fatta a mano; MC2 Saint Barth, i costumi chic dal design originale, Insìum, gli innovativi cosmetici anti-age vegani e cruelty free; Cassina, iconica azienda italiana specializzatasi nel design industriale dagli anni anni ’50.



Su un atollo dove non manca nulla

Nel Baglioni Resort Maldives nulla è lasciato al caso. L’esperienza di soggiorno include: uno staff multilingue a disposizione 24 ore su 24, una piscina d’acqua dolce, servizio spiaggia con lettini, servizio maggiordomo e servizio lavanderia. E inoltre: una boutique per concedersi il piacere dello shopping, e un Kids Club, per intrattenere i piccoli ospiti dai 3 ai 15 anni. Per una vacanza indimenticabile tra sport e relax, arricchita da esperienze gourmet.



Nuove splendide ville

L’inventario delle ville esclusive è stato arricchito con nuove categorie: Two-Bedroom Pool Suite Beach Villa e Pool Sunset Beach Villa. Le Two-Bedroom Pool Suite Beach Villa, perfette per le famiglie che desiderano godersi un soggiorno confortevole, sono eleganti e offrono ampi spazi, con due camere da letto, accesso diretto alla spiaggia e piscina privata. Le Pool Sunset Beach Villa, progettate per una vacanza intima sulla spiaggia, offrono uno spazio relax con accesso diretto alla spiaggia e piscina privata per godersi un soggiorno sublime. Perfettamente posizionate per ammirare tramonti mozzafiato.



Con magnifiche spiagge, una vegetazione lussureggiante e meravigliosi siti per immersioni e sport acquatici, il Baglioni Resort Maldives è un angolo di paradiso in vero stile Baglioni Hotels.



Sport e divertimenti: il modo italiano di vivere l’avventura

Palestra e sport acquatici non motorizzati, pedalò, windsurf, kayak, escursioni in barca e snorkeling con attrezzatura inclusa. Non resta che scegliere! Inoltre, il Diving Center Padi Gold Palm Five Star dà accesso ad alcuni dei migliori siti di immersione al mondo, escursioni diurne, al tramonto o in notturna.



Con la sua posizione strategica, lontana dagli atolli affollati, offre la possibilità di immergersi in un reef incontaminato. Tutti i punti di immersione del centro sono vicini all’isola, riducendo così i tempi di trasferimento. Gestito da Alessia Pagani, esperta italiana di fondali maldiviani e immersioni subacquee, il centro offre programmi per tutti, sia principianti sia esperti, comprese spettacolari esperienze individuali.

Snorkeling per tutti i gusti



• Snorkeling per principianti: per chi non ha mai indossato maschera, pinne e boccaglio. Un’esperienza utile e al contempo facile, in acque poco profonde, adatta a tutti.

• Snorkeling Adventures: due escursioni giornaliere, dalle 9.30 alle 12.30, a bordo del dhoni, barca tradizionale locale, per visitare due reef alla ricerca di tartarughe, murene, pesce farfalla e pesce napoleone.

• Snorkeling al tramonto: un’esperienza da vivere a fine giornata con una torcia per scoprire i meravigliosi colori dei coralli e la vita dei pesci maldiviani.



Alcune delle escursioni indimenticabili

•Alla scoperta delle Maldive: un tour della vicina isola per conoscere meglio la vita dei nativi. Sarà possibile anche acquistare souvenir nei negozietti turistici locali. Il tour potrà essere organizzato con escursioni private.

•Golden Sand Bank: un’escursione che unisce snorkeling e relax sulle sponde morbide di sabbia bianca formatasi poco distante da Maagau, in mezzo ad acque cristalline.

• Tour dei Delfini: un fantastico tour di 2 ore in barca per incontrare i delfini, in compagnia di un biologo marino esperto.

• Crociera sotto le stelle: una romantica gita in barca per due sotto le stelle sorseggiando le bollicine Ferrari, accompagnate da tradizionali stuzzichini italiani. Saranno distribuiti anche iPad con App per riconoscere le costellazioni.

• Crociera al tramonto: un aperitivo indimenticabile a bordo di un’imbarcazione tradizionale maldiviana, alle 18.30, mentre il sole tramonta sull’Oceano.



Gourmet. Panorami maldiviani, raffinati sapori italiani

Dalla colazione al dopocena, una proposta enogastronomica adatta alla più esclusiva clientela internazionale, in linea con lo stile italiano del resort. Quattro ristoranti dove, accanto a portate gourmet, trovano spazio un Menu Healthy, conpiatti leggeri e salutari, e un menu kids, appositamente studiato per i piccoli ospiti. Completano l’offerta raffinati aperitivi, degustazioni di vini e cene private su misura.

Floating Breakfast



Gusto, il ristorante italiano

Aperto dalle 20.30 alle 22.30, il Ristorante “Gusto” propone la vera cucina italiana, da sempre al centro delle proposte di soggiorno Baglioni Hotels. Affacciata sull’Oceano, la location è ideale per vivere una cena romantica sotto le stelle, cullati dal suono delle onde in sottofondo. In linea con la cultura italiana della tavola, attenta al benessere oltre che al sapore, il menu à la carte propone piatti della tradizione mediterranea rivisitati in chiave contemporanea prestando un’attenzione particolare agli ingredienti.



Umami, il ristorante giapponese

La tradizione culinaria giapponese convive perfettamente con lo stile secondo Baglioni Hotels: nel Ristorante “Umami” la sostanza e la forma si incontrano. I piatti, curati in ogni aspetto, raccontano l’amore per il design, di pari passo con l’attenzione alla qualità degli ingredienti proposti. A cena gli chef stupiscono gli ospiti con un prestigioso menu à la carte, dalle 20.30 alle 22.30.



Taste, il ristorante internazionale

Aperto per colazione e cena, il Ristorante “Taste” propone piatti di cucina internazionale, adatti a chi vuole sperimentare un mix di sapori. Dalle 7.30 alle 11.00, gli Ospiti si ritrovano qui per iniziare la giornata con una gustosa colazione continentale e asiatica, a buffet. La sera, dalle 19.30 alle 22.30, il ristorante propone una cena a buffet a base di cucina italiana e cucina fusion asiatica, con la possibilità di abbinare vini selezionati.



Pool Bar

Pool Bar Ideale per crogiolarsi nel relax dopo una nuotata in acqua dolce. Durante la giornata, a partire dalle 12.00 e fino alle 16.00, il bar propone menù leggeri con insalate, pasta, pizza e pietanze à la carte. Alle 19.02 scatta l’ora dell’aperitivo con Cantine Ferrari: gli Ospiti possono assaporare stuzzichini brindando con le bollicine italiane per eccellenza.

Yoga Pavilion



L’esclusiva Baglioni spa: benessere italiano, relax tropicale

La Baglioni Spa è un’oasi italiana nel cuore della natura. L’esclusivo centro, frutto del concept design di Raison d’Etre, vanta: 4 sale per trattamenti individuali e di coppia; 1 Yoga Pavillon dove praticare yoga, meditazione e respirazione; una palestra attrezzata. Circondata dalla vegetazione tropicale, con i suoi padiglioni di legno all’aperto, la Baglioni Spa è il luogo ideale per sperimentare un profondo senso di pace.

Il menu della Spa include rituali balinesi e thailandesi, massaggi personalizzabili, trattamenti per purificare, tonificare, ringiovanire viso e corpo, o rinforzare i capelli stressati dal sole e dal mare. La Baglioni Spa offre anche esperienze di bellezza e benessere per bambini, gruppi e famiglie, padiglioni doppi per trattamenti a due e lo Yoga Pavillon, per sessioni di meditazione. I cosmetici firmati Insìum, azienda 100% Made In Italy, sono vegani e cruelty free, e vantano la certificazione Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), la più grande organizzazione mondiale per la difesa dei diritti degli animali. Sono disponibili anche manicure e pedicure e la consulenza di un personal trainer, nella palestra attrezzata.



Spa in famiglia e per la coppia

La condivisione è uno dei valori dell’italianità. Nella Baglioni Spa gli ospiti possono condividere esperienze di bellezza e benessere: oltre a trattamenti individuali, il centro offre trattamenti per coppie o gruppi, fino a un massimo di 4 persone. I trattamenti di gruppo durano circa 90 minuti e sono di solito eseguiti in combinata, una coppia per volta, in una stanza appositamente creata, in cui è presente anche una vasca idromassaggio ad uso libero.

I trattamenti a due sono destinati agli amici, alle coppie o ai familiari, in base alle richieste. Massaggi personalizzati anche per i più piccoli, dai 5 ai 14 anni.



Massaggi su misura

L’offerta di massaggi della Baglioni spa è ricca e variegata. La durata è variabile - 60, 75 o 90 minuti in base alle parti trattate. L’ospite può personalizzare i trattamenti e decidere di usufruirne anche in suite. I massaggi tipo sono: balinese, thailandese, hot stone e massaggio del tessuto profondo. Il balinese combina manovre energetiche a manualità delicate, con funzione rilassante e rigenerante. Il massaggio thai prevede compressioni e digitopressioni ed è efficace per sciogliere le contratture muscolari e migliorare la flessibilità. Il massaggio hot stone prevede l’uso di pietre calde per rilassaree tonificare. Il massaggio del tessuto profondo aumenta il flusso sanguigno e linfatico, rimuove le tossine, allevia i dolori e lo stress.



Kids club, grandi esperienze per piccoli ospiti

Per noi italiani la famiglia viene al primo posto e i bambini ne sono il cuore. Al Baglioni Resort Maldivesi piccoli ospiti trovano grande accoglienza: è presente un Kids Club per bimbi e ragazzi dai 3 ai 15 anni, con un ricco programma di attività ludiche, sportive e didattiche.



Le attività del Kids Club sono organizzate e proposte in base alle fasce d’età. I più piccoli possono prendere parte a giochi e iniziative semplici e divertenti, come “Le Mini Olimpiadi”, in cui sono previste gare di corsa e lanci di palloncini, il “Kids dance”, con balli e canzoncine da imparare, gare di costruzione di castelli di sabbia per sviluppare la fantasia e le abilità motorie fini, water games da fare sulla spiaggia, cacce al tesoro e laboratori creativi. Nella fase della crescita socializzare è importante. Ai bambini più grandi sono dedicate attività ludiche e sportive in cui la competizione si affianca sempre allo spirito di condivisione e di gruppo. Sfruttando le opportunità che offrono il clima e la natura incontaminata in cui è immerso il Resort, organizziamo attività all’aria aperta: divertenti tornei di bocce e calcetto, gare con percorsi a ostacoli allestiti in spiaggia, giochi con l’acqua e altri elementi naturali.



La creatività è una qualità tutta da sviluppare. I laboratori creativi per bambini sono un’occasione per dare spazio al proprio talento, ma anche per sperimentare nuove sensazioni e percezioni imparando nozioni nuove. Organizziamo workshop per studiare l’uso dei colori attraverso il disegno a tempera, esperimenti semplici per scoprire in prima persona i piccoli segreti della scienza, corsi per costruire pupazzi, mandala, aquiloni e tanto altro. Oltre ai momenti divertenti del Kids Club, Baglioni Resort propone ai piccoli ospiti momenti di relax nella Baglioni spa, con massaggi studiati appositamente per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni, basati sull’uso di preziosi ingredienti naturali e manualità mirate. Poiché stare bene significa anche nutrirsi bene, attenzione particolare è data anche alla tavola: ristoranti e bar propongono sani e gustosi Kids Menu e non mancano nemmeno corsi per imparare a capire l’importanza delle verdure e di una corretta alimentazione.