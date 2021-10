Un inverno da favola? Le proposte del Romantik Hotel Turm

Sono innumerevoli le ragioni che fanno del Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (Bz) una meta diversa da tutte le altre che attirano gli appassionati di montagna, d’estate come d’inverno. In particolare, è la stagione bianca a confondere i contorni e a rendere ancora più magico questo antico edificio, racchiuso tra 5 torri e con una splendida vista sulle Dolomiti.

Romantik Hotel Turm

Dormire e rilassarsi nell’arte, in tutti i sensi

Al suo interno, custodita come il più splendido e prezioso dei segreti, una straordinaria collezione di opere d’arte si snoda tra camere e suite tutte diverse tra loro, arredate con pezzi di design e mobili antichi di artigianato locale, rivestimenti in parquet di quercia o in quarzite argentea delle Dolomiti; nell'originale centro benessere, tra zona umida e aree relax, spiccano la grotta di sale scavata nella roccia e la Mystic sauna in cui rigenerarsi con le gettate di vapore. Esclusivi anche i trattamenti di benessere ispirati dal territorio come il tradizionale bagno di fieno (inventato proprio a Fiè) proveniente dalla malga di famiglia sull'Alpe di Siusi, e a base di mele a km zero, vinacce e pino mugo, da godersi da soli o in coppia a lume di candela, sulla pietra calda o nella grande vasca di rame dell'imperatore. La black pool panoramica riscaldata regala una vista impareggiabile sul monte Sciliar (tra i simboli dell'Alto Adige).

Piatti raffinati della cucina locale

La tavola stupisce con piatti raffinati ispirati alla cucina locale e a cena si può scegliere tra il menu della mezza pensione, quello 1001 calorie, oppure à la carte, da accompagnare a esclusive etichette o agli inebrianti vini prodotti da Stefan e sua moglie Kathi nel maso Grottner, un’azienda vinicola storica, che ha più di 800 anni, dove si può soggiornare in due esclusive suite di design.

Piatti raffinati ispirati alla cucina locale. Foto di Francesca Bocchia

Il regno dell’Alpe di Siusi

Fuori dall'hotel si apre il regno dell’Alpe di Siusi, l’altopiano più vasto d’Europa, che, insieme a Val Gardena Ronda, offre 175 di km di piste e 80 impianti a fune. Una ricchezza che deve essere sfruttata, nel pieno rispetto dell’ambiente, cogliendo una delle proposte invernali del Romantik Hotel Turm, tra i 6 preziosi alberghi europei del nuovo marchio di lusso Pearls by Romantik, che si distinguono per la loro eccezionalità, connubio perfetto di eleganza naturale, cultura vivente, bellezza e cucina di alta qualità.

Avvento al Romantik Hotel Turm

Dal 22 al 26 dicembre 2021, Avvento al Romantik Hotel Turm offre la possibilità di godere di 2 romantici giorni in questo incantevole gioiello, tra mercatini di Natale tradizionali e deliziosi biscotti delle feste. Proposto a partire da 410 euro per due notti a persona in camera doppia gallo cedrone, il pacchetto include una piccola sorpresa natalizia in camera, un punch di benvenuto la prima sera al bar, un giorno in mezza pensione con il menu “Romantik” a 4 portate oppure il menu “1001 calorie”, un bagno natalizio alle arance e yogurt nella vasca dell'imperatore e una serata speciale finale con menu degustazione a 5 portate e degustazione di vini in abbinamento ai piatti.

Capodanno al Turm

Finire bene e cominciare benissimo sono pezzi che combaciano in Capodanno al Turm, occasione di festeggiare l’inizio dell’anno in un luogo magico, lasciando il mondo fuori dalla porta e gustando un panorama unico fuori dalla finestra. Dal 25 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, il pacchetto mette sul piatto 7 pernottamenti in camera doppia gallo cedrone al prezzo di 1.948 euro a persona, comprensivo di 6 giorni con trattamento di mezza pensione con il menu “Romantik” di 4 portate oppure il menu “1001 calorie”, speciale cenone di San Silvestro e festa di Capodanno per dare il benvenuto all’anno nuovo!

Trattamenti in spa. Foto di Francesca Bocchia

Settimane di vantaggio a gennaio: sette notti al prezzo di cinque

Per non perdere nemmeno un minuto e guadagnare ben due giorni, il Romantik Hotel Turn propone di rimanere 7 notti al prezzo di 5, a partire da 765 euro a persona. Dal 9 al 31 gennaio 2022, il piacere di una vacanza sulla neve delle Dolomiti, tra discese, sci di fondo, escursioni con le ciaspole e dolce relax, si arricchisce della convenienza della formula 7x5 con prima colazione.

Romantik Hotels & Restaurants

Profondamente radicata nella rispettiva regione e plasmata dalla tradizione e dalla consapevolezza della qualità - questo è il senso dell’accoglienza per gli oltre 200 Romantik Hotels & Restaurants e 300 partner in 8 Paesi europei. Gli albergatori Romantik danno il benvenuto ai viaggiatori in Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Scozia, Italia e Francia. La cooperazione nelle vendite e nel marketing presenta da 40 anni l’individualità delle diverse strutture: da quelle immerse nella campagna, ai templi del benessere, fino agli hotel di lusso. Ottima cucina, tipicità e storia accomunano gli hotel a conduzione familiare per una collezione esclusiva di alto livello riunita sotto il marchio Romantik.