Romantica fuga d’Inverno a Borgobrufa: relax e buona cucina sulle colline umbre

A Borgobrufa Spa Resort a Torgiano (Pg), immersi in uno splendido panorama, un soggiorno all’insegna dell’intimità e dello charme per rilassarsi, ricaricarsi e innamorarsi di nuovo. Un weekend romantico nel cuore d’Italia, abbracciati da dolci colline e dalla natura umbra per dedicarsi a coccole di benessere che fanno bene al corpo e allo spirito nella spa più grande della regione.

Una fuga romantica d’inverno nel cuore più esclusivo dell’Umbria. Foto: Andrea Getuli



Momenti romantici nelle Private Spa

Se siete alla ricerca di un trattamento romantico e speciale pensato per la coppia, i rituali benessere che si svolgono all’interno delle esclusive Private Spa sono l’ideale. Tra tutte, “Sorgente della natura”, permette, ad esempio, di vivere il rituale “Battito dell’eternità”: un viaggio fuori dal tempo per ritornare alla fonte primordiale della vita, all’origine dell’essere. Un massaggio in cui le percussioni delle mani muoveranno il corpo al fluire della leggerezza, avvolti dalla brezza e dai suoni che culleranno la mente. Il gusto, invece, sarà deliziato da una degustazione tematica. (110 minuti, 149 euro a persona).



Le private spa “Tesori del Borgo” e “Acqua & Fiori” si uniscono invece per dar vita al “Borgo Luxury”: 130 mq di centro benessere a uso esclusivo con piscina idromassaggio, cromo e musico terapia subacquea, bagno di vapore, lettone ad acqua, vasca imperiale e sauna. Durante il percorso una flûte di bollicine accompagnato da stuzzichini renderà ancora più piacevole l’esperienza (100 minuti, 149 euro a persona).



Quattro elementi e percorso salino

Terra, fuoco, aria e acqua sono i quattro elementi naturali fondamentali dai quali Borgobrufa Spa Resort trae ispirazione per i Massaggi degli elementi. Ispirato all’aria, il Tibetano, aiuta a lavorare sulla leggerezza di movimento dei flussi linfatico, nervoso ed energetico; riporta all’essenza e a riscoprire la nostra vitalità. Il Ra dei Faraoni invece rispecchia l’elemento del fuoco, elemento della trasformazione che aiuta a placare le contratture presenti immettendo nuova energia. Il Wunkuafrica si ispira all’elemento della materia, la terra, e raccoglie in sé tutta la forza necessaria ad attuare sblocchi sul corpo fisico. Infine, l’acqua con il trattamento Acquarmonia conduce fuori dallo spazio e dal tempo per rilassarsi e ascoltarsi. Ogni massaggio è disponibile in due versioni: 45 minuti al costo di 85 euro, oppure 75 minuti al costo di 125 euro.



Altro elemento fondamentale per l’uomo è il sale. Tra le numerose proprietà benefiche, il sale libera il corpo dalle tossine, consente l’ossigenazione dei tessuti, riattiva il microcircolo, contrasta efficacemente la ritenzione idrica e riduce le infiammazioni del sistema respiratorio. Nel Percorso salino della spa di Borgobrufa si possono provare in particolare due trattamenti benessere. Il Bagno salino di purificazione e rilassante galleggiamento consiste nell’immersione del corpo in una vasca ad alta concentrazione salina nella quale lasciarsi cullare da musico e cromoterapia subacquea. Il percorso continua con il relax nell’area del sale, dove nuvole di vapore salino favoriscono la respirazione e liberano la mente (25 minuti in esclusiva per la coppia, 25 euro a persona). Il Bagno sonoro esclusivo è un trattamento rilassante in acqua, accompagnato dal suono armonico delle campane tibetane, fonte immensa di energia e spiritualità. Le proprietà del sale rendono unica questa esperienza (25 min. 32 euro a persona).



Charme e relax nella Spa più grande dell'Umbria

Con i suoi 3mila metri quadrati è la spa più grande dell’Umbria! La spa di Borgobrufa si compone di diversi spazi di charme dove dedicarsi completamente al benessere e al relax. Oltre alle Private Spa per le coccole di coppia e al Percorso salino con le sue proprietà, l’Aemotio Spa, ad esempio, permette di trarre beneficio dalla cromoterapia personalizzata e da una calda pioggia filiforme che regala sensazioni sempre nuove. Essenze naturali, musica meditativa e illuminazione policromatica caratterizzano il Vitarium, e poi ancora calore e profumo inebriante nella Sauna della natura e nel Bagno di vapore. Per il raffreddamento del corpo e la riattivazione della circolazione sanguigna, l’originale stanza Cristalli di neve offre una temperatura massima di 12°C e una nevicata rigenerante.

Il resort è immerso nella campagna umbra



Particolarmente suggestiva, ideale per la coppia è la Stanza delle stelle: buia come la notte, illuminata da una miriade di stelle luminose, un ambiente dove rilassarsi completamente. Altre location studiate per favorire meditazione, calma e rilassamento, attraverso l’uso attento di colori, illuminazione e musica sono sicuramente la Stanza del camino, l’Area relax panoramica e la Stanza relax sensoriale.



Aperta tutto l’anno, la piscina con acqua riscaldata regala un panorama mozzafiato sulle dolci colline umbre che riempie lo sguardo e il cuore. Tramite porte subacquee scorrevoli, ci si può tranquillamente spostare dalla piscina interna a quella esterna e usufruire di botti idromassaggio e getti relax per un totale benessere.



Tra lusso, natura e buona cucina

A Borgobrufa, c’è, infatti, una nuova visione del lusso, che mette al primo posto esclusività, privacy e personalizzazione. Ma anche natura e grandi spazi. Immerso nella campagna umbra, tra colline ricoperte di olivi e terreni coltivati a vigneti, il resort è in una posizione strategica, comodo per visitare le città d’arte e circondato da un panorama mozzafiato.



Una fuga romantica d’inverno, nel cuore più esclusivo dell’Umbria, permette anche di vivere un’esperienza rigenerativa tra sapori eccellenti. L’offerta gastronomica del Borgobrufa si è, infatti, arricchita di una nuova esperienza: Elementi Fine Dining. L’esclusivo ristorante è affidato allo chef Andrea Impero, già executive del resort umbro, che conduce l’ospite attraverso due percorsi gustativi unici. “Visione” è rappresentativo dell’Umbria vista con gli occhi di Andrea Impero, “Ispirazione” varca i confini della regione verso i luoghi che hanno segnato le esperienze dello chef.



In entrambi i casi, la filosofia si basa sull’esaltazione della materia prima, l’accurata ricerca di produttori locali di prima qualità, la continua tensione verso la perfezione stilistica. Una rivisitazione della cucina umbra e non solo, una ricerca instancabile dell’essenza, del benessere e dell’armonia. L’esperienza è resa ancor più speciale dalla location. Un ambiente raffinato e di charme, con estrema cura per i dettagli e una vista d’incanto sul paesaggio umbro. Qui, come nel resto del resort, regnano quiete e armonia, arte e poesia.



Chi desidera provare il nuovo ristorante esclusivo Elementi Fine Dining può scegliere il pacchetto “Esperienza da assaporare”, disponibile con 1 o 2 pernottamenti. La versione con un pernottamento comprende: benvenuto in camera con bollicine Umbre, frutti rossi e cioccolatini, ricca prima colazione, cena esperienziale con menu degustazione “Visione” o “Ispirazione” nel ristorante Elementi Fine Dining, un Massaggio ai Sapori Umbri con trattamento gambe rinfrescante alle more seguito da un massaggio profondo schiena all’olio “Gocce del Borgo” (45 minuti), libero utilizzo del mondo delle acque e mondo delle saune nella spa. Il tutto a partire da 355 euro a persona.

Il ristorante esclusivo Elementi Fine Dining



Nella versione più lunga comprende: due pernottamenti, benvenuto in camera con bollicine Umbre, frutti rossi e cioccolatini, ricca prima colazione, cena esperienziale con menu degustazione “Visione” o “Ispirazione” nel ristorante Elementi Fine Dining, una cena di quattro portate dal menu del ristorante Quattro Sensi (bevande escluse), Rituale di coppia Sapori Umbri con massaggio gambe rinfrescante alle more e massaggio profondo schiena all’olio “Gocce del Borgo” con degustazione “Sapori Umbri” in Private spa (durata complessiva 70 minuti), libero utilizzo del mondo delle acque e mondo delle saune nella spa. Il tutto a partire da 560 euro a persona. Per entrambi i percorsi di degustazione viene proposto un abbinamento di vino al calice e bevande, nel menu “Visione” il supplemento è di 30 euro a persona, nel menu “Ispirazione” 40 euro a persona.



Borgobrufa Spa Resort

Via del Colle 38 - Torgiano (Pg)

Tel 075 9883

www.borgobrufa.it – www.elementifinedining.it