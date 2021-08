25hours Hotels, la nuova apertura fiorentina ispirata alla Divina Commedia di Dante

Il 25hours Hotel Piazza San Paolino è situato in posizione centrale nel cuore di Firenze nel quartiere di Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici e meno conosciuti della città, un po' fuori dagli usuali sentieri battuti. Posto a due passi dalla stazione di Firenze, back to back con il Museo del Novecento, il 25hours Hotel San Paolino occupa un intero isolato tra l'elegante strada degli antiquari - via de Fossi - e la popolare via Palazzuolo e collegherà in futuro due quartieri che nel tempo hanno sempre avuto pochi contatti tra di loro.

Inaugura il nuovo 25 hours Hotel a Firenze

Il 25hours Hotel San Paolino si trova nel complesso dello storico "Monte de' Pegni" - la società di prestito della Cassa di Risparmio di Firenze - ed ha il suo nucleo centrale di 66 camere nell'originario monastero, annesso all’omonima chiesa di San Paolino.

La ristrutturazione firmata Paola Navone e l'ispirazione dantesca

Con un imponente lavoro di recupero architettonico curato da Gla - Genius Loci Architettura, attraverso demolizioni controllate, nuove realizzazioni ed aree accuratamente restaurate, è stata infusa negli antichi ambienti una nuova energia creativa. L’originale nucleo storico è completato da una nuova dependance con ulteriori 104 camere con balcone, oltre ad un Garden Loft, piccolo appartamento con giardino privato e piscina. Il risultato è un hotel moderno e cosmopolita con 171 camere, con una vibrante energia come nessun altro sulla piazza fiorentina.

Il progetto dell'hotel - curato dalla star designer Paola Navone e dal suo team - è ispirato alla Divina Commedia di Dante ed è ricco di allusioni a quest'opera: scene dell'Inferno e del Paradiso si alternano giocosamente e conducono attraverso il mondo dantesco tra virtù e vizi. Il cuore dell'hotel - al centro dello storico palazzo - è il ristorante San Paolino sotto l'enorme cupola di vetro. Attorno ad esso si aprono un verde cortile interno, un classico bar Negroni ed un tipico Alimentari, bottega aperta al quartiere sulla vivace piazza con una selezione di bevande e cibo.

Cucina italiana moderna abbinata ad ottimi vini toscani e non

Il ristorante San Paolino è sinonimo di moderna cucina italiana, con ispirazione da molte regioni del paese, anche se ovviamente la Toscana gioca un ruolo speciale nel menu. A seconda della stagione, in carta si troveranno anche alcuni piatti ispirati dalla collezione privata di ricette della designer Paola Navone. Nella carta dei vini, gli ospiti troveranno - oltre alle etichette icone italiane un’accurata selezione di vini di Toscana scelti fra aziende di grande personalità e di ricerca. Mangiare sotto la scenografica cupola di vetro - la più grande in un hotel cittadino - al centro dell'imponente palazzo sarà un’ esperienza unica in città: l’eclettico design di Paola Navone, declinato negli arredi e nei complementi della tavola - completerà questa speciale esperienza.

Il Companion Bar, dai classici agrodolci a nuove interpretazioni

Il “San Paolino“ offre così un ottimo punto di ritrovo in centro città, per ogni momento della giornata e nella bella stagione l’area pranzo si espande nel verde giardino della corte interna. Il Companion Bar del 25hours Hotel Piazza San Paolino richiama un'atmosfera classica italiana ed internazionale allo stesso tempo. Il focus è su drinks classici agrodolci come il Negroni, ma anche nuove interpretazioni che giocano con questi sapori in ogni stagione. Il Companion Bar accompagna gli ospiti dall'aperitivo ai drink a tarda notte e si candida a divenire uno dei protagonisti della vita notturna fiorentina.

25 hours Hotel, il giardino nella corte interna

La bottega, per un tour culinario nel mondo delle prelibatezze italiane

Attraverso la storica e tradizionale "Buchetta del vino" - recuperata e restaurata nel muro del Palazzo - il pubblico potrà gustare un calice di vino in strada, davanti alla casa, come nel passato. La bottega Alimentari in realtà significa solo cibo. In Italia, tuttavia, è anche il termine per il negozio mom and pop all'angolo della strada. Il 25hours Hotel di Firenze ha il suo Alimentari nella piccola Piazza San Paolino. Oltre a panini, snack ed insalate, offrirà anche un'enoteca in stile tradizionale con una selezione di prodotti locali e specialità per buongustai - ideale per un tour culinario attraverso il mondo delle prelibatezze italiane. La gamma dei prodotti è stata curata dal noto panificio locale S.Forno e tutti i prodotti da forno freschi provengono dal loro forno.

Offerta fino a fine 2021: sconto del 25% e colazione offerta

25hours celebra l'apertura del primo hotel in Italia con un'offerta speciale che gli ospiti possono prenotare su www.25hours-hotels.com fino alla fine del 2021. Se soggiorni due o più notti, riceverai uno sconto del 25% sulla tariffa normale e la colazione offerta dall’ hotel.