E quindi uscimmo a riveder le stelle… al Preidlhof si dorme en plein air

E quindi uscimmo a riveder le stelle… Nell’anno di Dante come non seguire, letteralmente, le “indicazioni” del Sommo Poeta? Il Preidlhof Luxury DolceVita Resort - spa destination 5 stelle alle porte di Merano (Bz), propone notti sotto le stelle con il servizio star bed, per toccare le costellazioni con un dito, ed esperienze immersive nel Giardino dei limoni, dove vivere antichi riti con erbe officinali e resine. Non solo in piena estate, ma anche in autunno e in inverno.

Dormire sotto le stelle con tutti i comfort

Ridefinire il rapporto di armonia tra uomo e natura, tra sonno e veglia, luce e ombra, suono e silenzio. È il percorso intrapreso dal Preidlhof Luxury DolceVita Resort che propone nuove iniziative per trovarsi in contatto con gli elementi, liberi dall’inquinamento luminoso, acustico, magnetico.



Dormire per una notte intera sotto un manto di stelle, circondati dai suoni della natura, o immersi in una antica limonaia per attivare i sensi, i recettori, ritrovarsi e avviare un percorso di rigenerazione personale.



Il silenzio è parte integrante di questa esperienza che permette di vedere con chiarezza e sentire con precisione ciò che abita attorno e all’interno dell’animo. Non a caso il resort è recentemente entrato a far parte della preziosa selecta di luoghi certificati come “Quiet Stay” da Quiet Park, associazione no profit alla ricerca di posti silenziosi da proteggere.



«Guardare le stelle in silenzio aiuta a cambiare prospettiva sulla nostra vita e le sue difficoltà, aumentando il senso di consapevolezza e guidando il nostro naturale flusso luminoso verso il Glowing Flow» spiega Patrizia Bortolin, Spa Concept Designer.



Star Bed sotto la Via Lattea

L’esclusiva esperienza avviene nelle generose terrazze delle suite, in cui è presente uno star bed, un letto en plein air, in modo da avere un posto in prima fila sotto il cielo stellato, circondati dalle affascinanti vette rocciose dell’Alto Adige. Per una notte da sogno, tra il Monte Sole e il Monte Tramontana.

Nel contatto assoluto con il ritmo della montagna, gli ospiti vengono risvegliati dai rintocchi delle campane del paese o prima ancora dal canto degli uccelli.

Fra i benefici di questo genere di esperienza si hanno la riduzione dello stress, l’aumento della calma e il rallentamento dei pensieri. In Alto Adige è possibile esplorare cieli notturni non contaminati dalla luce artificiale e soprattutto dall’inquinamento acustico. La ricerca del silenzio, data dall’immersione nella natura e in sé stessi, caratterizza anche le altre esperienze benessere, basate sulle più innovative tecniche wellness e frutto di originali ricerche e studi da parte di tutto il Team.

Anche in autunno e in inverno

Il momento migliore per usufruire del servizio star bed è proprio l’estate, quando la natura raggiunge il culmine del suo splendore e il picco della propria energia rigenerativa. La sensorialità e l’interazione con essa aumenta la calma mentale e i livelli di consapevolezza.

Tuttavia, si può trascorrere una notte sotto le stelle anche nelle stagioni autunnali e invernali, grazie all’uso di una lampada riscaldante da esterno presente in ogni suite.



Esperienze immersive nel Giardino dei limoni

Il 18 settembre sono previste due serate speciali, in cui gli ospiti potranno contemplare le costellazioni nel suggestivo Giardino dei Limoni e nell’uliveto, immersi tra le piante di lavanda, aranci, mandarino e le erbe aromatiche. Comodamente sdraiati su chaise lounge, riscaldati dal tepore del fuoco, i partecipanti saranno accompagnati dai racconti di Irmagard Moosmair, 73enne guida dalla grandissima saggezza spirituale, e dai suoi rituali con erbe officinali e resina, scelte in base alle condizioni energetiche. In sottofondo note di chitarra intorno a un falò e la natura che circonda il giardino mediterraneo.

Sempre nei mesi di agosto e settembre - nelle notti tra il 21 e il 22 - sarà possibile assistere a cerimonie di luna piena, un momento perfetto per purificare lo spazio, il corpo e la mente, facendo ordine fuori e dentro noi stessi.

Le esperienze immersive nel Giardino dei Limoni saranno arricchite da bagni di gong: veri e propri bagni vibrazionali che aiutano a favorire uno stato di pace interiore profonda, immergendo gli ospiti in una dimensione sonora avvolgente e intensa. Questa pratica consente di accedere a memorie perdute, risvegliare sogni e ripulire ferite emotive.