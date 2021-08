Riapre e riparte l’Hotel Imperiale di Roma

Quasi ci siamo! È fissata per venerdì 27 agosto la riapertura dell’Hotel Imperiale, lo storico albergo del gruppo Omnia Hotels con una posizione d’eccellenza nel cuore di Roma, lungo la celebre via Veneto. «Siamo felici di poter tornare ad offrire ai nostri ospiti tutte e sette le strutture del gruppo, con un ventaglio di soluzioni adatte alle diverse esigenze, nei diversi quartieri di Roma – ha dichiarato Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels. A seguito dell’apertura del neonato Hotel St. Martin, che ha già riscontrato un bel successo in un periodo comunque non facile la riapertura dell’Hotel Imperiale di via Veneto rappresenta per noi un momento importante, permettendo al nostro gruppo di tornare alla piena operatività».

Gioiello dell’architettura del 21° secolo

L’Hotel Imperiale è un palazzo nobiliare, gioiello dell’architettura del XIX secolo, con 96 camere contraddistinte da un perfetto equilibrio tra elementi d’arredo di antiquariato con colori e linee contemporanee, il Salone degli Estensi da vivere e ammirare con dettagli come le vetrate in stile Liberty, l’Acquarium Spa Center, Gazebo Bar & Restaurant, vera e propria vetrina su via Veneto.



Gruppo nato nel 2019

Tradizione familiare, innovazione imprenditoriale, ospitalità come passione: questi gli elementi con cui nel 2019 è nato Omnia Hotels, il gruppo alberghiero italiano con sede a Roma, una realtà con più di 35 anni di attività alle spalle che si sta sviluppando grazie all’impegno di Francesco e Riccardo Lazzarini, oggi alla guida del gruppo familiare, con il chiaro impegno di valorizzare il territorio e gli edifici.



Sette strutture per sette quartieri

Omnia Hotels vede ora al suo attivo 7 alberghi nella città di Roma: l’Hotel Donna Laura Palace affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati, il Grand Hotel Fleming immerso nel cuore della Collina Fleming, l’Hotel Imperiale proprio su via Veneto, l’Hotel Shangri La Roma, punto di riferimento dell’EUR, l’Hotel Santa Costanza a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana, il Rose Garden Palace, boutique hotel di via Boncompagni acquisito proprio all’inizio del 2021, l’Hotel St. Martin, il nuovo albergo tra piazza Indipendenza e la Biblioteca Nazionale.