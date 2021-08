Winkler a tutto piscine, da quelle private a quelle panoramiche

Per l’estate 2021 l’Hotel Winkler di San Lorenzo di Sebato (Bz) svela il suo nuovo progetto architettonico che lo rende ancora più unico e esclusivo: una infinity pool panoramica sul tetto per ammaliare gli ospiti che desiderano galleggiare nell’acqua tiepida immersi nel paesaggio alpino; 4 pool suite per viziare coloro che apprezzano la privacy di un giardino con piscina privata; un enorme lounge dove pulsa il cuore del bar, circondato da angoli dove intrattenersi in tutte le ore del giorno e le deliziose nuovissime Suite Cozy dai toni grigi e marroni, per coccolarsi in un’atmosfera innovativa.

Coccole con vista

Infinity pool panoramica sul tetto

Si sale sul tetto, al 4° piano e la vista si apre in tutta la sua bellezza: le vette delle montagne e i loro verdissimi pendii abbracciano lo sguardo. In questo luogo speciale, dedicato solo agli adulti, la tranquillità è garantita. L’infinity pool depurata con ozono sembra non avere confini e l’acqua sfiora il bordo confondendosi con l’azzurro del cielo. Si nuota in una dimensione onirica: non ci sono pareti che interrompono il panorama. Per chi si vuole letteralmente sdraiarsi, c’è un tiepido idromassaggio che invita al relax (panoramico) completo. Lettini e chaise longue permettono di dormire, riposare, sognare, abbronzarsi o dimenticare la quotidianità. Il motto dell’ultimo piano dell’hotel Winkler suona come una promessa “A place to get inspired” e l’energia che emana questo angolo traghetta verso mille emozioni. Il cielo è ancora più vicino.

Le suite pool

Sono 4 le lussuose Suite Pool di 55 m² con giardino e Infinity Pool privata, riscaldata tutto l’anno: le misure sono generose, la vasca è di 7 x 3,5 metri e il giardino è un’oasi da vivere in completa privacy. Materiali pregiati, rifiniture di qualità e una vista strepitosa che spazia sulle montagne: ecco gli ingredienti di una vacanza in una suite pool. Si può sicuramente definire una “suite con vista”: il panorama si può ammirare anche immersi nell’acqua tiepida della private pool. L’elegante suite dispone di due camere separate e due bagni, pensata soprattutto per le famiglie. La particolarità del soffitto arrotondato, l’arredo di design, l’illuminazione capace di creare intense atmosfere fanno delle suite pool un luogo esclusivo. Le sfumature del grigio e i toni dell’argilla naturale sono i colori che predominano nelle suite, rendendo questo luogo abitativo estremamente intrigante.

Suite Cozy

Lana, cotone, juta: nelle nuove Suite Cozy la natura si svela in tutte le sue forme. Nell’arredamento della camera è prevalente l’utilizzo di materiali naturali e viene posto l’accento su colori tenui. Il letto troneggia in mezzo alla suite, le pareti smussate la rendono ancora più accogliente, un nido dove coccolarsi. Le Suite Cozy sono le ultimissime stanze che vanno ad aggiungersi alle diverse tipologie che l’hotel Winkler offre ai propri ospiti, come la Luxury suite che vanta una terrazza privata di 50 m² con vasca idromassaggio esterna, due camere da letto con pavimento in legno, soggiorno separato con divano e tavolo da pranzo e due bagni con lavabo doppio, doccia duo XL. Ogni ospite può scegliere la tipologia di stanza che realizza i desideri di una vacanza su misura.

Piscina on the top

La grande lounge

Un grandissimo salotto per dare il benvenuto agli ospiti. Con i suoi 500 metri quadri, questo incredibile open space che abbraccia reception, bar e angoli per intrattenersi è tra le più grandi lounge degli hotel alpini. Un’avvolgente atmosfera invita gli ospiti a intrattenersi in questo spazio speciale e i motivi per farlo sono tantissimi: per una chiacchierata, per sorseggiare gli esclusivi drink signature creati dal bartender Tobias Schwingshackl, per giocare a scacchi con nuovi amici, per ascoltare la musica, per sedersi al bancone e guardare il team preparare avveniristici cocktail, per vivere l’atmosfera accogliente dell’hotel Winkler. La grande terrazza panoramica è uno dei plus di questo magnifico salotto: comode poltrone invitano a rilassarsi all’aria aperta, al cospetto della natura della val Pusteria.

In questo infinito open space, ognuno trova un angolo intimo dove sentirsi a casa. Lo spazio è strutturato in modo gli ospiti possano lasciarsi ispirare dai diversi “salottini” in cui accomodarsi e rilassarsi. Qui ci si lascia incantare dalle creazioni di Tobias Schwingshackl, che ogni mercoledì alle 18.45 svela agli ospiti i segreti del gin, con una degustazione capace di entusiasmare davvero tutti: chi resiste ai cocktail “The new era of gin”. Tra questi spicca il suo personale “Toby’s Pink Gin”, un gin unico creato e distillato da Tobias Schwingshackl stesso, con frutti di bosco, lime e un pizzico di pepe. C’è poi il Whitley Neil Violet Gin - England, con ginepro e nota floreale della violetta e il Whitley Neil Aloe Vera Gin – England con cetriolo fresco e terroso con aloe-Karoo.

Tra i signature gin & tonics ci sono: Edelschwarz - Suedtirol, con acqua di montagna della malga Gompm, botanica alpina gin unico; Gil Gin – Italy con note di minerali ed agrumi caramellati; Chase Williams Elegant – England con 48 varietà di mele, ginepro e sambuco. Nella carta sono decine le proposte: prima di andare ad assaggiare i piatti dello chef nelle luminose sale panoramiche del ristorante, gli ospiti si fermano al bar per un esclusivo aperitivo: tra le specialità il Sunset Lover, con liquore di salvia e limone, menta e prosecco oppure il Purple Rain con vodka, butterfly pea tea e limone. Per chi preferisce drink inediti, creati solo per il Winkler ha solo l’imbarazzo della scelta con i 5 Winklers signature cocktails, come ad esempio Hugo Royale con aloe vera & cocumber gin, essenza di sambuco, menta e prosecco oppure lo specialissimo “Where is smoke there ‘s fire” con Mezcal, agave ancho chili e limette.

La spa

La spa, dedicata solo agli adulti, è un luogo privilegiato per chi cerca il benessere. Da quest’estate la piscina infinity all’ultimo piano dell’hotel (riservata agli adulti) si aggiunge alla grande area di saune e zone relax. Una ricerca estetica per regalare agli ospiti luoghi di benessere puro. Nella grandissima sauna finlandese con vista panoramica vengono effettuate le emozionanti e benefiche gettate di vapore, ci sono poi: biosauna alle erbe, bagno turco con gettate di vapore, bagno turco salino, sauna agli infrarossi, diverse aree relax, idromassaggio, piscina interna con isole del relax, piscina di acqua fredda per un tuffo rigenerante dopo la sauna e impianto Kneipp con getti massaggianti per i piedi. Per il riposo dopo gli aufguss, la scelta è ampia: si può optare per le diverse sale relax all’interno della spa, come i lettini ad acqua oppure la suggestiva area “water shadow” con un gioco di luci creato dall’acqua che illumina le pareti, oppure scoprire la sala “salt & infrared” (sdraiandosi sui lettini gli infrarossi si accendono e scaldano la schiena) con le decorazioni di sale che creano un ambiente ovattato. O ancora provare i lettini sospesi, posti davanti alla grande vasca idromassaggio con vista sulle montagne, il cui leggero dondolio diventa una ninna nanna per prendere sonno più facilmente.